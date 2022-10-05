Настройки доступа и двухфакторная аутентификация

Настройки доступа и двухфакторная аутентификация

В панели hosting.timeweb.ru

В разделе «Аккаунт» — «Настройки доступа» вы можете установить следующие ограничения на доступ в панель управления:

  • подтверждение входа по SMS (двухфакторная аутентификация);
  • вход только с определенных IP;
  • вход только с IP-адресов выбранных стран.

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Чтобы включить подтверждение входа по SMS в первую очередь необходимо привязать номер телефона в разделе «Аккаунт» — «Уведомления» панели управления.

Отключить то или иное ограничение можно в этом же разделе. Если вы не можете сделать это самостоятельно, вы можете обратиться в службу поддержки любым удобным способом и пройти идентификацию путем получения проверочного кода на административный e-mail аккаунта или по sms. Сообщите код сотруднику поддержки, после чего ограничение будет снято. 

Если у вас нет возможности получить код по sms или e-mail, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Вы также можете настроить отдельные права доступа к панели управления для разных лиц, используя раздел «Аккаунт» — «Пользователи ПУ / FTP».

В панели timeweb.cloud/my

Включить двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа в панель управления по SMS) можно в разделе «Настройки аккаунта» на вкладке «Безопасность».

  1. Кликните на имя аккаунта справа вверху и перейдите в «Настройки аккаунта».
  2. Перейдите на вкладку «Безопасность» и нажмите «Подключить телефон».

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  1. В следующем окне введите номер телефона в формате 89xxxxxxxxx и нажмите «Получить код подтверждения».
  2. В течение нескольких минут на указанный номер придет код, введите его в этом же окне и нажмите «Привязать».
  3. Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная идентификация». 

Phone2

Теперь при каждой попытке логина в панель управления на указанный вами номер телефона будет отправляться код подтверждения. Без указания этого кода войти в панель будет невозможно.

Смена номера телефона

Чтобы изменить привязанный номер:

  1. Перейдите в «Настройки аккаунта».
  2. На вкладке «Информация» нажмите «Изменить» у номера телефона.
  3. Введите новый номер и нажмите «Получить код подтверждения».
  4. Введите проверочный код — номер будет изменен.
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