Настройки доступа и двухфакторная аутентификация

В панели hosting.timeweb.ru

В разделе «Аккаунт» — «Настройки доступа» вы можете установить следующие ограничения на доступ в панель управления:

подтверждение входа по SMS (двухфакторная аутентификация);

вход только с определенных IP;

вход только с IP-адресов выбранных стран.

Чтобы включить подтверждение входа по SMS в первую очередь необходимо привязать номер телефона в разделе «Аккаунт» — «Уведомления» панели управления.

Отключить то или иное ограничение можно в этом же разделе. Если вы не можете сделать это самостоятельно, вы можете обратиться в службу поддержки любым удобным способом и пройти идентификацию путем получения проверочного кода на административный e-mail аккаунта или по sms. Сообщите код сотруднику поддержки, после чего ограничение будет снято.

Если у вас нет возможности получить код по sms или e-mail, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Вы также можете настроить отдельные права доступа к панели управления для разных лиц, используя раздел «Аккаунт» — «Пользователи ПУ / FTP».

В панели timeweb.cloud/my

Включить двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа в панель управления по SMS) можно в разделе «Настройки аккаунта» на вкладке «Безопасность».

Кликните на имя аккаунта справа вверху и перейдите в «Настройки аккаунта». Перейдите на вкладку «Безопасность» и нажмите «Подключить телефон».



В следующем окне введите номер телефона в формате 89xxxxxxxxx и нажмите «Получить код подтверждения». В течение нескольких минут на указанный номер придет код, введите его в этом же окне и нажмите «Привязать». Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная идентификация».

Теперь при каждой попытке логина в панель управления на указанный вами номер телефона будет отправляться код подтверждения. Без указания этого кода войти в панель будет невозможно.

Смена номера телефона

Чтобы изменить привязанный номер: