Настройки доступа и двухфакторная аутентификация
В панели hosting.timeweb.ru
В разделе «Аккаунт» — «Настройки доступа» вы можете установить следующие ограничения на доступ в панель управления:
- подтверждение входа по SMS (двухфакторная аутентификация);
- вход только с определенных IP;
- вход только с IP-адресов выбранных стран.
Чтобы включить подтверждение входа по SMS в первую очередь необходимо привязать номер телефона в разделе «Аккаунт» — «Уведомления» панели управления.
Отключить то или иное ограничение можно в этом же разделе. Если вы не можете сделать это самостоятельно, вы можете обратиться в службу поддержки любым удобным способом и пройти идентификацию путем получения проверочного кода на административный e-mail аккаунта или по sms. Сообщите код сотруднику поддержки, после чего ограничение будет снято.
Если у вас нет возможности получить код по sms или e-mail, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Вы также можете настроить отдельные права доступа к панели управления для разных лиц, используя раздел «Аккаунт» — «Пользователи ПУ / FTP».
В панели timeweb.cloud/my
Включить двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа в панель управления по SMS) можно в разделе «Настройки аккаунта» на вкладке «Безопасность».
- Кликните на имя аккаунта справа вверху и перейдите в «Настройки аккаунта».
- Перейдите на вкладку «Безопасность» и нажмите «Подключить телефон».
- В следующем окне введите номер телефона в формате 89xxxxxxxxx и нажмите «Получить код подтверждения».
- В течение нескольких минут на указанный номер придет код, введите его в этом же окне и нажмите «Привязать».
- Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная идентификация».
Теперь при каждой попытке логина в панель управления на указанный вами номер телефона будет отправляться код подтверждения. Без указания этого кода войти в панель будет невозможно.
Смена номера телефона
Чтобы изменить привязанный номер:
- Перейдите в «Настройки аккаунта».
- На вкладке «Информация» нажмите «Изменить» у номера телефона.
- Введите новый номер и нажмите «Получить код подтверждения».
- Введите проверочный код — номер будет изменен.