Отправка почты через скрипты
Отправку писем из скриптов на сайтах можно осуществлять через SMTP-сервер или через Exim (агент пересылки сообщений), установленный на каждом сервере виртуального хостинга.
При отправке писем с сервера виртуального хостинга при помощи функции PHP mail() в качестве ящика отправителя по умолчанию используется ящик вида login@server.timeweb.ru, где login — это ваш логин, а server — имя сервера, на котором расположен аккаунт. Для того, чтобы в качестве адреса отправителя указывался определенный ящик, необходимо помимо заголовка From передавать почтовому серверу в функции mail аргумент
-f:
mail("получатель", "тема", "текст", "заголовки", "-f адрес отправителя")
Дополнительную информацию по данному вопросу можно найти в документации PHP.
Для отправки по SMTP используются следующие реквизиты:
- логин пользователя совпадает с электронным ящиком,
- пароль от электронного ящика,
- сервер для отправки электронной почты — smtp.timeweb.ru,
- порт — 25 или 2525.
Инструкции для нескольких популярных CMS по отправке почты с сайта через SMTP доступны здесь.
Для популярных языков программирования (например PHP, Python) существуют библиотеки для отправки писем через SMTP. Одна из самых популярных библиотек — PHPMailer. Скачать библиотеку можно здесь. На этой же странице доступен простой пример использования данной библиотеки.