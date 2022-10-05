Отправка почты через скрипты

Отправку писем из скриптов на сайтах можно осуществлять через SMTP-сервер или через Exim (агент пересылки сообщений), установленный на каждом сервере виртуального хостинга.

При отправке писем с сервера виртуального хостинга при помощи функции PHP mail() в качестве ящика отправителя по умолчанию используется ящик вида login@server.timeweb.ru, где login — это ваш логин, а server — имя сервера, на котором расположен аккаунт. Для того, чтобы в качестве адреса отправителя указывался определенный ящик, необходимо помимо заголовка From передавать почтовому серверу в функции mail аргумент -f :

mail("получатель", "тема", "текст", "заголовки", "-f адрес отправителя")

Дополнительную информацию по данному вопросу можно найти в документации PHP.

Для отправки по SMTP используются следующие реквизиты:

логин пользователя совпадает с электронным ящиком,

пароль от электронного ящика,

сервер для отправки электронной почты — smtp.timeweb.ru,

порт — 25 или 2525.

Инструкции для нескольких популярных CMS по отправке почты с сайта через SMTP доступны здесь.

Для популярных языков программирования (например PHP, Python) существуют библиотеки для отправки писем через SMTP. Одна из самых популярных библиотек — PHPMailer. Скачать библиотеку можно здесь. На этой же странице доступен простой пример использования данной библиотеки.