База знаний
На главную
Некорректное количество писем в интерфейсе Webmail
Некорректное количество писем в интерфейсе Webmail
Некорректное количество писем в интерфейсе Webmail
Если при работе с веб-интерфейсом Webmail вы видите, что отображаемое количество писем меньше, чем при использовании почтового клиента, вероятнее всего, включен режим «Группировать письма в цепочки».
В этом случае Webmail выводит количество цепочек, а не писем, например:
Отключить этот режим можно в разделе «Настройки» — «Общие»:
После чего количество писем обновится:
На главную