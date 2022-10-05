Некорректное количество писем в интерфейсе Webmail

Некорректное количество писем в интерфейсе Webmail

Если при работе с веб-интерфейсом Webmail вы видите, что отображаемое количество писем меньше, чем при использовании почтового клиента, вероятнее всего, включен режим «Группировать письма в цепочки».

В этом случае Webmail выводит количество цепочек, а не писем, например:

11

Отключить этот режим можно в разделе «Настройки» — «Общие»:

33

После чего количество писем обновится:

22

 

 

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