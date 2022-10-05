Некорректное количество писем в интерфейсе Webmail

Возможные ошибки при работе с почтой

Если при работе с веб-интерфейсом Webmail вы видите, что отображаемое количество писем меньше, чем при использовании почтового клиента, вероятнее всего, включен режим «Группировать письма в цепочки».

В этом случае Webmail выводит количество цепочек, а не писем, например:

Отключить этот режим можно в разделе «Настройки» — «Общие»:

После чего количество писем обновится: