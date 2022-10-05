Получение закрывающих документов

Закрывающие документы (счета, счета-фактуры на аванс, акты об оказании услуг и счета-фактуры, а начиная с февраля 2023 года — УПД, универсальный передаточный акт) формируются при оплате услуг юридическими лицами через безналичный расчет.

Документы формируются на основании данных плательщика, которые были указаны при формировании счета. У одного аккаунта может быть неограниченное число плательщиков. Добавить еще одного плательщика вы можете по инструкции Создание нового плательщика и редактирование данных.

Обратите внимание, что закрывающие документы не будут сформированы, если вы производили платеж корпоративной картой. Держателем карты всегда выступает физическое лицо, и все подобные платежи поступают на наш счет как платежи от физических лиц. Чтобы получать закрывающие документы на имя плательщика-юрлица, необходимо проводить оплату по счету — безналичным платежом напрямую с расчетного счета организации на наш расчетный счет.

Электронные копии документов

Получать электронные копии отчетных документов можно двумя способами.

Скачивание документов из панели управления

В разделе «Баланс и платежи» — « Документы » перейдите на нужную вкладку, например, «Акты». Наведите курсор на строку с документом и кликните на формат: при выборе HTML документ будет открыт в браузере, при выборе PDF — скачан на ваш компьютер.

Подписка на email-рассылку отчетных документов

В этом случае мы будем ежемесячно отправлять копии документов на указанный вами email. Например, вы можете указать для рассылки email вашей бухгалтерии, чтобы они получали документы напрямую.

Документы формируются и отправляются в первых числах месяца; как правило, до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Возможность скачивать документы из панели при этом также сохранится.

В разделе «Баланс и платежи» — « Документы » кликните на ссылку «Получить документы».

Перейдите на вкладку «Электронные копии документов». Включите опцию отправки документов и укажите email (или несколько), на который вы хотите получать документы.

Нажмите «Сохранить».

Оригиналы документов

Получать оригиналы документов можно через электронный документооборот или в нашем офисе. Выбрать способ получения вы можете в разделе «Документы».

Получение документов в офисе

Вы можете получить оригиналы документов в нашем офисе, приехав самостоятельно или прислав курьера. Рекомендуем приезжать после 5 числа месяца — к этому времени документы за прошлый период будут выставлены и проверены.

Для получения документов необходимо:

Назвать ИНН организации (желательно) или ее наименование.

Назвать период, за который нужны документы.

Мы находимся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А, 3 этаж, и ждем вас по будням с 10 до 18 часов. При себе необходимо иметь паспорт — для прохода через охрану БЦ.

Получение документов через ЭДО

Для работы по ЭДО вам нужно подключиться к нашему оператору ЭДО («СБИС») или настроить роуминг. Подробнее .

Документы выставляются ежемесячно для любой услуги.

Настройка получения документов через ЭДО

В разделе «Баланс и платежи» — « Документы » кликните на ссылку «Получить документы».