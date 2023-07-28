Условия предоставления услуги «SSL-сертификат»
Подключение услуги «SSL-сертификат» позволит вам заказать и автоматически установить на доменное имя нужный сертификат.
- Услуга предоставляется только на тарифных планах виртуального хостинга: Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, 1Сайт, Eterno, Premium, при наличии зарегистрированного доменного имени в панели управления аккаунтом в разделе «Домены и поддомены».
- Услуга подключается сроком на 1 год.
- Списание средств за подключение услуги происходит единовременно, после зачисления платежа с соответствующим назначением.
- Стоимость SSL Timeweb Pro составляет 2990 руб. в год, стоимость RapidSSL составляет 2000 руб. в год, стоимость SSL Wildcard составляет 3000 руб. в год, стоимость RapidSSL Wildcard составляет 6000 руб. в год (НДС включен во все указанные цены).
- Установка сертификата происходит автоматически, в течение 1-2 часов после подтверждения его выпуска.
- Отключить услугу возможно в любое время, обратившись в поддержку из панели управления аккаунтом. Возврат средств при этом не осуществляется.
- По окончании оплаченного периода услуга отключается автоматически, если для сертификата не подключено автопродление.
Условия предоставления услуги «Автопродление SSL-сертификатов»:
- Включить или отключить автопродление можно в настройках SSL-сертификата в панели управления аккаунтом.
- При подключении автопродления денежные средства за продление сертификата будут списываться автоматически с баланса аккаунта или, если средств на балансе недостаточно, с привязанной банковской карты.
- Списание производится за 14 календарных дней до истечения срока действия SSL-сертификата. Сумма списания равна стоимости продления SSL-сертификата на 1 год.
- Если автоматическое списание средств не удалось, попытки списания будут повторяться ежедневно до окончания срока действия сертификата.
- Уведомление обо всех попытках списания, успешных и неуспешных, отправляются на e-mail аккаунта.
- Автопродление SSL-сертификата возможно только для сертификатов центра сертификации RapidSSL, заказанных в Timeweb.
- Автопродление не выполняется на заблокированном аккаунте. После разблокирования аккаунта услуга автопродления сертификатов будет активирована.