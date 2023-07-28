Условия предоставления услуги «SSL-сертификат»

Подключение услуги «SSL-сертификат» позволит вам заказать и автоматически установить на доменное имя нужный сертификат.

Услуга предоставляется только на тарифных планах виртуального хостинга: Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, 1Сайт, Eterno, Premium, при наличии зарегистрированного доменного имени в панели управления аккаунтом в разделе «Домены и поддомены».

Услуга подключается сроком на 1 год.

Списание средств за подключение услуги происходит единовременно, после зачисления платежа с соответствующим назначением.

Стоимость SSL Timeweb Pro составляет 2990 руб. в год, стоимость RapidSSL составляет 2000 руб. в год, стоимость SSL Wildcard составляет 3000 руб. в год, стоимость RapidSSL Wildcard составляет 6000 руб. в год (НДС включен во все указанные цены).

Установка сертификата происходит автоматически, в течение 1-2 часов после подтверждения его выпуска.

Отключить услугу возможно в любое время, обратившись в поддержку из панели управления аккаунтом. Возврат средств при этом не осуществляется.

По окончании оплаченного периода услуга отключается автоматически, если для сертификата не подключено автопродление.

Условия предоставления услуги «Автопродление SSL-сертификатов»: