Условия предоставления услуги «SSL-сертификат»

Условия предоставления услуги «SSL-сертификат»

Подключение услуги «SSL-сертификат» позволит вам заказать и автоматически установить на доменное имя нужный сертификат.

  • Услуга предоставляется только на тарифных планах виртуального хостинга: Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, 1Сайт, Eterno, Premium, при наличии зарегистрированного доменного имени в панели управления аккаунтом в разделе «Домены и поддомены».
  • Услуга подключается сроком на 1 год.
  • Списание средств за подключение услуги происходит единовременно, после зачисления платежа с соответствующим назначением.
  • Стоимость SSL Timeweb Pro составляет 2990 руб. в год, стоимость RapidSSL составляет 2000 руб. в год, стоимость SSL Wildcard составляет 3000 руб. в год, стоимость RapidSSL Wildcard составляет 6000 руб. в год (НДС включен во все указанные цены).
  • Установка сертификата происходит автоматически, в течение 1-2 часов после подтверждения его выпуска. 
  • Отключить услугу возможно в любое время, обратившись в поддержку из панели управления аккаунтом. Возврат средств при этом не осуществляется.
  • По окончании оплаченного периода услуга отключается автоматически, если для сертификата не подключено автопродление.

Условия предоставления услуги «Автопродление SSL-сертификатов»:

  • Включить или отключить автопродление можно в настройках SSL-сертификата в панели управления аккаунтом.
  • При подключении автопродления денежные средства за продление сертификата будут списываться автоматически с баланса аккаунта или, если средств на балансе недостаточно, с привязанной банковской карты.
  • Списание производится за 14 календарных дней до истечения срока действия SSL-сертификата. Сумма списания равна стоимости продления SSL-сертификата на 1 год.
  • Если автоматическое списание средств не удалось, попытки списания будут повторяться ежедневно до окончания срока действия сертификата.
  • Уведомление обо всех попытках списания, успешных и неуспешных, отправляются на e-mail аккаунта.
  • Автопродление SSL-сертификата возможно только для сертификатов центра сертификации RapidSSL, заказанных в Timeweb.
  • Автопродление не выполняется на заблокированном аккаунте. После разблокирования аккаунта услуга автопродления сертификатов будет активирована.
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