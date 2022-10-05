Изменение данных администратора домена в зоне .ru, .su, .рф, .kz, .tel, .pro, .travel, .aero, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su
При регистрации доменного имени указывается контактная информация администратора домена. К контактным данным администратора (для физических, юридических лиц и ИП) относятся: телефон, факс, почтовый адрес, e-mail.
Для изменения контактных данных физического лица и ИП необходимо предоставить в службу информационной поддержки Timeweb копию паспорта администратора домена.
Для изменения контактных данных юридического лица необходимо предоставить в службу информационной поддержки Timeweb копию свидетельства ИНН.
Направить запрос в службу информационной поддержки Timeweb вы можете в разделе панели управления аккаунтом «Поддержка» либо на e-mail info@timeweb.ru.
Уведомление о внесенных в контактные данные изменениях отправляется регистратором автоматически на административный e-mail для домена.