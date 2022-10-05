Извлечение из спам-листа

Если вы обнаружили, что IP-адрес сервера виртуального хостинга находится в каком-либо спам-листе, вам необходимо сообщить об этом в техническую поддержку нашего хостинга.

Для того чтобы определить наличие IP-адреса сервера в спам-базах, вы можете воспользоваться, например, сервисом 2ip.

На этой странице необходимо ввести IP-адрес сервера, нажать кнопку «Проверить» и дождаться окончания проверки.

Клиенты на VDS и выделенных серверах решают проблему с занесением IP-адреса в спам-лист самостоятельно. Рекомендуем вам обращать внимание на наличие IP-адреса в следующих авторитетных блок-листах: