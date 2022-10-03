Завершение медленных запросов

На наших хостинговых серверах установлена утилита pt-kill , с помощью которой можно принудительно завершать медленные запросы MySQL и логировать их.

Основные опции

kill — завершить запросы, подходящие под заданные параметры;

print — вывести запросы, подходящие под заданные параметры;

busy-time — длительность запроса;

interval — как часто проверять наличие запросов, подходящих под заданные параметры (если interval не задан, значением по умолчанию будет половина busy-time);

run-time — как долго работать pt-kill (если run-time не задан, pt-kill после запуска будет работать постоянно).

Примеры использования

Завершить все запросы к базе с длительностью более 60 секунд:

pt-kill --busy-time 60 --kill --print --user 'база_данных' --password 'пароль_базы_данных'

Вывести все запросы длительностью более 60 секунд (не завершая их):

pt-kill --busy-time 60 --print --user 'база_данных' --password 'пароль_базы_данных'

Проверять наличие запросов, находящихся в состоянии ожидания, каждые 10 секунд и завершать их:

pt-kill --match-command Sleep --kill --victims all --interval 10 --user 'база_данных' --password 'пароль_базы_данных'

Логировать все запросы длительностью более 60 секунд в файл logs.txt :

pt-kill --busy-time 60 --print --user 'база_данных' --password 'пароль_базы_данных' >> /путь/к/файлу/logs.txt

Запустить pt-kill на 300 секунд и каждые 10 секунд завершать запросы длительностью более 60 секунд:

pt-kill --busy-time 60 --kill --interval 10 --run-time 300 --user 'база_данных' --password 'пароль_базы_данных'

Запуск pt-kill по cron

Утилиту pt-kill можно также запускать по расписанию, создав задачу через планировщик Crontab в панели.

Для этого необходимо:

Создать файл скрипта с произвольным именем (например, pt-kill.sh ) и сохранить его в необходимой директории аккаунта. Добавить в файл нужную команду, например:

pt-kill --busy-time 300 --kill --print --interval 5 --run-time 30 --user 'база_данных' --password 'пароль_базы_данных' >> /путь/к/файлу/killed_queries.log

Добавить задачу cron, указав периодичность выполнения и путь до файла, например:

Таким образом, pt-kill будет запускаться каждые 10 минут на 30 секунд, в течение этого времени каждые 5 секунд будет проверять и завершать запросы длительностью более 300 секунд, а также вести лог «убитых» запросов в файл killed_queries.log.