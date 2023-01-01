Надежный
виртуальный
хостинг для всех

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое виртуальный хостинг?

Услуга по размещению сайта в интернете. Хостинг позволяет вашему сайту работать 24/7 без перебоев. Вам не нужно настраивать сервер и следить за его стабильной работой, об этом заботится хостер.

Технически проекты нескольких клиентов находятся на одном сервере и делят его ресурсы. Из-за небольшой стоимости виртуальный хостинг - наиболее популярная услуга среди пользователей.
Что такое хостинг?

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Создайте почту со своим доменом. Получайте заявки от покупателей и настраивайте рассылки клиентам
Создание сайта
за минуту
Создайте сайт для любых целей меньше чем за минуту и начните его наполнение
Поддержка 24/7
Наша команда поддержки всегда готова помочь разобраться со сложными задачами и никогда не бросит вас в беде
Права доступа
Нужно дать доступ к сайту разработчику? Создайте для него аккаунт с ограниченными правами
Простой файловый
менеджер
Работать с файлами сможет даже новичок, прямо в панели
Бесплатный
SSL-сертификат
Главный элемент доверия и безопасности сайта в сети

Перенесем сайт
Любой сложности

И сохраним его прежнюю работоспособоность
Подберём тариф персонально для вас
Все данные будут надёжно сохранены
Самостоятельно убедимся в работе сайта

Бесплатно переведём
домены .ru и .рф

Переносим домены из зоны.ru и.рф к Timeweb — одному из лидеров по предоставлению услуг хостинга в России
Предлагаем выгодную тарифную сетку и оплату бонусами
Бесплатно переведём домены.ru и.рф

Популярные CMS и технологии

CMS
Фреймворки
Технологии

Хостинг с мощным железом
для любых задач

Высокоскоростные
накопители

Используем SSD RAID для быстрой работы ваших проектов
Высокоскоростные<br/> накопители

Оптимизированные ресурсы

На любом тарифном плане вам будет выделено максимум ресурсов для стабильной работы любого ресурса
Оптимизированные ресурсы

Размещение
в дата-центре

Бесперебойная работа серверов на уровне 99,99% и высокая степень защиты сделают ваши веб-ресурсы безопасными
Размещение <br/> в дата-центре

Мощные
процессоры

Обеспечиваем работу серверов высококачественными
процессорами, которые
справляются со всеми сайтами
Мощные <br/> процессоры

Предоставим для юридических
лиц все, что нужно

Работаем с
— Юридическими лицам
— Индивидуальными предпринимателями
— Бюджетными организациями
Регистрация юридических лиц происходит путём заполнения форм на сайте
Предоставим для юридических лиц все, что нужно

Проводим безналичные платежи

Сотрудничаем через госзакупки

Используем электронный документооборот

Предоставляем все отчёты на почту или через ЭДО

Заключаем договор оферты или индивидуальный договор

Дата-центры

Сервера и оборудование Timeweb размещены в дата-центрах города Санкт-Петербург
Чтобы ваши проекты всегда находились в надлежащем качестве мы используем источники бесперебойного питания с разервированием, а сами площадки защишены вооружённой охраной
Есть контроль доступа и видеонаблюдение с хранением данных более 30 дней

Наша поддержка
всегда с вами 24/7

Наша команда поддержки всегда готова помочь разобраться со сложными задачами и никогда не бросит вас в беде

Мы не оставляем никого наедине с проблемой: предоставим помощь, связанную с доменами, хостингами, VPS, серверами и функционированием сервиса

Удобная панель

Собственная панель управления

Но что действительно выделяет Timeweb, так это продвинутая панель управления, позволяющая взять полный контроль над всеми аспектами своего проекта без обращения к сторонним сервисам. В ней можно заказать доменное имя в любой понравившейся зоне, настроить планировщик задач Cron, проверить сертификат безопасности и отобразить подробную статистику о работе ресурса.

То есть создать полноценный сайт, не покидая панели управления веб-хостинга, И все это в локаничном и понятном интерфейсе, с которым смогут совладать даже новички

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Аренда виртуального хостинга

Timeweb – это не только надежный хостинг для сайта, но и набор программных инструментов для создания и развития онлайн-ресурсов любых масштабов.

Главная идея виртуального хостинга Timeweb заключается в том, чтобы сделать сложное простым. Каждый аспект работы с хостером, от момента регистрации до покупки домена, остается логичным, понятным и удобным.

Наш хостинг сайтов дает возможность развернуть полноценный ресурс буквально в пару кликов. Достаточно выбрать тариф с уже предустановленной CMS на выбор, будь то WordPress, Drupal или Joomla, и пройти несложную процедуру регистрации. Сразу после этого можно перенести файлы готового проекта на сервер и продолжить работу над ними, используя встроенные в веб-хостинг утилиты: текстовый редактор для внесения коррективов в код, FTP-сервер для обмена файлами, SSH-клиент для удаленного управления сервером и т.п.

При регистрации аккаунта пользователь получает бесплатный тестовый домен привязанный к основному сайту, также созданному при регистрации.

Но что действительно выделяет Timeweb, так это продвинутая панель управления, позволяющая взять полный контроль над всеми аспектами своего проекта без обращения к сторонним сервисам.

В ней можно заказать доменное имя в любой понравившейся зоне, настроить планировщик задач Cron, проверить персональную почту, настроить базу данных, подключить сертификат безопасности и отобразить подробную статистику о работе ресурса. То есть создать полноценный сайт, не покидая панели управления веб-хостинга. И все это в лаконичном и понятном интерфейсе, с которым смогут совладать даже новички.

Помимо прочего, в услуги хостинга входит перманентная защита данных от DDoS-атак, вирусов и технических сбоев. Инженеры Timeweb ценят доверие вебмастеров, поэтому создали систему регулярного резервного копирования пользовательских данных, а также задействовали технические средства для защиты от внедрения на сайты вредоносного кода, спама и прочих угроз. Чтобы получить весь спектр мер безопасности, достаточно поставить всего одну галочку при аренде сервера.

Независимо от того, разработчик вы, предприниматель или же сотрудник веб-студии, вы можете купить хостинг Timeweb и перейти к реализации своих идей прямо сейчас, не думая о технических нюансах. Мы возьмем на себя всю сложную и рутинную работу, обеспечив наиболее комфортные условия для вас и ваших проектов.

Вопросы и ответы

Что такое хостинг?
Кто такой хостинг-провайдер?
Для чего нужен хостинг?
Какие преимущества у виртуального хостинга от Timeweb?
Какие существуют виды хостинга?
Что делать, если мне нужен мощный хостинг, но я не хочу тратить время на настройку VPS-сервера?
Чем платный хостинг отличается от бесплатного?
Как понять, какой тариф хостинга мне подходит?
Сколько стоит хостинг сайта?
Что такое FTP?
Что предоставляется бесплатно на всех тарифах виртуального хостинга?
Как мне подобрать хостинг под CMS?
Как заказать хостинг и как происходит оплата услуги?
Предоставляется ли тестовый период?
В каких городах можно арендовать хостинг?

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