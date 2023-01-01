Проводим безналичные платежи
Сотрудничаем через госзакупки
Используем электронный документооборот
Предоставляем все отчёты на почту или через ЭДО
Заключаем договор оферты или индивидуальный договор
Наша команда поддержки всегда готова помочь разобраться со сложными задачами и никогда не бросит вас в беде
Мы не оставляем никого наедине с проблемой: предоставим помощь, связанную с доменами, хостингами, VPS, серверами и функционированием сервиса
Но что действительно выделяет Timeweb, так это продвинутая панель управления, позволяющая взять полный контроль над всеми аспектами своего проекта без обращения к сторонним сервисам. В ней можно заказать доменное имя в любой понравившейся зоне, настроить планировщик задач Cron, проверить сертификат безопасности и отобразить подробную статистику о работе ресурса. То есть создать полноценный сайт, не покидая панели управления веб-хостинга, И все это в локаничном и понятном интерфейсе, с которым смогут совладать даже новички
Timeweb – это не только надежный хостинг для сайта, но и набор программных инструментов для создания и
развития онлайн-ресурсов любых масштабов.
Главная идея виртуального хостинга Timeweb заключается в том, чтобы сделать сложное простым. Каждый аспект
работы с хостером, от момента регистрации до покупки домена, остается логичным, понятным и удобным.
Наш хостинг сайтов дает возможность развернуть полноценный ресурс буквально в пару кликов. Достаточно
выбрать тариф с уже предустановленной CMS на выбор, будь то WordPress, Drupal или Joomla, и пройти
несложную процедуру регистрации. Сразу после этого можно перенести файлы готового проекта на сервер и
продолжить работу над ними, используя встроенные в веб-хостинг утилиты: текстовый редактор для внесения
коррективов в код, FTP-сервер для обмена файлами, SSH-клиент для удаленного управления сервером и т.п.
При регистрации аккаунта пользователь получает
бесплатный тестовый домен
привязанный к основному сайту, также созданному при регистрации.
Но что действительно выделяет Timeweb, так это продвинутая панель управления, позволяющая взять полный
контроль над всеми аспектами своего проекта без обращения к сторонним сервисам.
В ней можно заказать доменное имя в любой понравившейся зоне, настроить планировщик задач Cron, проверить
персональную почту, настроить базу данных,
подключить сертификат безопасности
и отобразить подробную статистику о работе ресурса. То есть создать полноценный сайт, не покидая панели
управления веб-хостинга.
И все это в лаконичном и понятном интерфейсе, с которым смогут совладать даже новички.
Помимо прочего, в услуги хостинга входит перманентная
защита данных от DDoS-атак,
вирусов и технических сбоев. Инженеры Timeweb ценят доверие вебмастеров, поэтому создали систему регулярного
резервного копирования пользовательских данных, а также задействовали технические средства для защиты от
внедрения на сайты вредоносного кода, спама и прочих угроз. Чтобы получить весь спектр мер безопасности,
достаточно поставить всего одну галочку при аренде сервера.
Независимо от того, разработчик вы, предприниматель или же сотрудник веб-студии, вы можете купить хостинг
Timeweb и перейти к реализации своих идей прямо сейчас, не думая о технических нюансах. Мы возьмем на себя
всю сложную и рутинную работу, обеспечив наиболее комфортные условия для вас и ваших проектов.