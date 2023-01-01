Timeweb – это не только надежный хостинг для сайта, но и набор программных инструментов для создания и развития онлайн-ресурсов любых масштабов.

Главная идея виртуального хостинга Timeweb заключается в том, чтобы сделать сложное простым. Каждый аспект работы с хостером, от момента регистрации до покупки домена, остается логичным, понятным и удобным.

Наш хостинг сайтов дает возможность развернуть полноценный ресурс буквально в пару кликов. Достаточно выбрать тариф с уже предустановленной CMS на выбор, будь то WordPress, Drupal или Joomla, и пройти несложную процедуру регистрации. Сразу после этого можно перенести файлы готового проекта на сервер и продолжить работу над ними, используя встроенные в веб-хостинг утилиты: текстовый редактор для внесения коррективов в код, FTP-сервер для обмена файлами, SSH-клиент для удаленного управления сервером и т.п.

При регистрации аккаунта пользователь получает бесплатный тестовый домен привязанный к основному сайту, также созданному при регистрации.

Но что действительно выделяет Timeweb, так это продвинутая панель управления, позволяющая взять полный контроль над всеми аспектами своего проекта без обращения к сторонним сервисам.