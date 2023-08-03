Как часто создаются снапшоты или бэкапы?

Периодичность создания снапшотов или бэкапов определяется администратором сервера VDS. В своей панели усправления вы можете подключить автоматические бэкапы и задать расписание резервного копирования.

Что такое ОС «1С-Битрикс»?

Операционная система Bitrix — веб-окружение (командная оболочка от Bitrix) на базе CentOS с набором необходимых компонентов, необходимых для корректной работы проектов, разработанных с использованием CMS 1С-Битрикс. Однако, с этими установленными компонентами могут работать и другие CMS.

Как установить ISPmanager?

Если сервер уже создан, вы можете установить ISPmanager вручную по нашей инструкции.



На этапе создания сервера или переустановки операционной системы вам также доступна автоматическая установка ISPmanager. Для этого на вкладке «Маркетплейс» выберите опцию «ISPmanager». Обратите внимание, что при переустановке ОС все данные на сервере будут удалены.

Как подключиться по FTP?

Чтобы подключиться по FTP или SFTP необходимо использовать FTP-клиент, например, FileZilla и реквизиты подключения к серверу по SSH. Для FTP используется порт 21, для SFTP — 22.

Как управлять MySQL не из консоли?

Это зависит от настроек сервера и установленного вами программного обеспечения. Управление MySQL возможно, например, средствами ISPmanager или phpMyAdmin. Установить phpMyAdmin на сервер можно по инструкции.

При вводе пароля вводимые символы не отображаются, почему?

В unix-системах из соображений безопасности символы пароля при вводе не отображаются.

Как изменить пароль администратора на ОС Windows?

Изменить или сбросить пароль администратора на сервере с операционной системой Windows можно по инструкции.

Возможно ли обновить версию ОС Ubuntu без переустановки системы?

Да, вы можете обновить ОС (например, с Ubuntu 20.04 на Ubuntu 00.04) средствами операционной системы, не выполняя переустановку ОС через панель управления аккаунтом. Данные на сервере при этом будут сохранены.

Если при заказе сервера я не выберу дополнительное ПО для установки, смогу ли я сделать это позднее?

Автоматическая установка дополнительного ПО, которое доступно на вкладке «Маркетплейс» на уже созданный сервер будет возможна, но только при переустановке операционной системы. Обратите внимание, что все данные на сервере при этом будут удалены.

Также установка ПО доступна при создании нового сервера в панели управления.

Какое оборудование используется для VDS?

Мы используем современные серверные процессоры Intel Xeon Gold 6230R 2.8 ГГц, высокочастотные Intel i9-9900KF 5.0 ГГц и AMD EPYC 7502 3.3 ГГц, а также быстрые диски NVMe, которые обеспечивают скорость чтения и записи в 3-5 раз выше, чем обычные SSD-диски.