Особенности регистрации доменов в зонах .name, .tel, .aero, .pro, .travel

Особенности регистрации доменов в зонах .name, .tel, .aero, .pro, .travel

Домены .AERO

Домен используется только участниками авиационного сообщества, компаниями и частными лицами, деятельность которых связана с авиацией и авиаиндустрией:

  • авиалинии и операторы авиаперевозок;
  • аэропорты;
  • объединения авиационной промышленности;
  • управления гражданской авиации;
  • предприятия авиакосмической индустрии;
  • организации, занимающиеся логистикой при авиаперевозках;
  • аэронавигационные службы;
  • службы безопасности аэропортов, санитарные службы, сертификационные компании;
  • агентства авиалиний, занимающиеся продажей и резервированием билетов;
  • организации занимающиеся, обучением и исследованиями в данной области;
  • пресса, журналы, организаторы конференций и аэрошоу;
  • правительственные учреждения, связанные с авиацией;
  • организации, занимающиеся авиаработами;
  • клубы, организации и лица, связанные с воздушным спортом;
  • организации, предоставляющие услуги для авиации;
  • лица, работающие в авиации (пилоты, бортпроводники, инструкторы и т.д.);
  • лица, связанные с любительской авиацией.

Административное управление зоной .aero осуществляет Международное общество авиационной электросвязи (SITA; Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, e-mail для получения информации: aero.enquiries@sita.aero).

Чтобы зарегистрировать домен в зоне .aero, необходимо иметь идентификатор принадлежности к Авиационному сообществу (Aviation Community ID) и пароль к нему.

В случае если этих данных нет, их можно получить на официальном сайте зоны .aero.

Домены .NAME

Зона .name используется для создания сайтов, позволяющих идентифицировать себя в сети. Она предназначена для всех, чья сфера деятельности связана с коммуникациями и кто хотел бы зарегистрировать свое имя и фамилию в качестве доменного имени, цифровой визитной карточки или персонального сайта-резюме. Например, ivan.ivanov.name

Возможность регистрации доменного имени второго уровня (например, petrov.name) не предоставляется, если ранее уже было зарегистрировано какое-либо доменное имя 3-го уровня, содержащее в себе petrov.name (например, petr.petrov.name).

Домены .PRO

Доменное имя в зоне .pro предназначено для создания сайтов профессионалами различных областей деятельности (например, юристами, инженерами, врачами и т.д.) и посвященное непосредственно их профессиональной деятельности.

В качестве доказательства причастности к той или иной профессии, регистратору необходимо предоставить лицензию или иное документальное подтверждение своей причастности к профессиональной сфере.

В случае отсутствия лицензии на осуществление деятельности администратор домена может предоставить свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, диплом о высшем образовании, устав, различные свидетельства, выписки и другие документы, которые наиболее точно отражают род деятельности.

Регистратор как минимум 1 раз вправе запросить скан-копию подтверждающего документа.

Домены .TEL

Зона .tel предназначена для размещения какой-либо контактной информации о компании или частном лице, например, для создания сайта-визитки. Спецификой регистрации домена в данной зоне является отсутствие необходимости создавать сайт или покупать услуги хостинга, поскольку данные публикуются непосредственно в DNS-записях.

Домены .TRAVEL

Домен используется только специалистами или компаниями, ведущими свою деятельность в сфере туризма:

  • туристические компании и операторы;
  • авиалинии;
  • сервисы бронирования билетов, номеров и т.д.;
  • агентства, занимающиеся автомобильными, пароходными, паромными, железнодорожными и автобусными перевозками (в том числе такси);
  • компании, предоставляющие транспортные средства в аренду;
  • отели, гостиницы, кемпинги и пр.;
  • производители товаров и услуг туристической отрасли;
  • страховые компании, связанные с туризмом;
  • организации, занимающиеся исследованиями в области туризма;
  • учебные заведения, выпускающие специалистов в области туризма;
  • СМИ, освещающие новости туристической индустрии;
  • парки аттракционов, казино и прочие развлекательные заведения;
  • рестораны и другие предприятия пищевой промышленности.

Регистрируя домен в зоне .travel, вы подтверждаете, что участвуете или планируете участвовать в индустрии туризма. Компания Tralliance, администратор домена .travel, имеет право проверить тематику содержимого сайта и в случае, если контент сайта не соответствует указанному, удалить зарегистрированный домен.

Не допускается регистрация доменных имен в зоне .TRAVEL, имена которых совпадают с названием стран (например, домен russia.travel и т.д.).

 

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