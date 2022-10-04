Особенности регистрации доменов в зонах .name, .tel, .aero, .pro, .travel
Домены .AERO
Домен используется только участниками авиационного сообщества, компаниями и частными лицами, деятельность которых связана с авиацией и авиаиндустрией:
- авиалинии и операторы авиаперевозок;
- аэропорты;
- объединения авиационной промышленности;
- управления гражданской авиации;
- предприятия авиакосмической индустрии;
- организации, занимающиеся логистикой при авиаперевозках;
- аэронавигационные службы;
- службы безопасности аэропортов, санитарные службы, сертификационные компании;
- агентства авиалиний, занимающиеся продажей и резервированием билетов;
- организации занимающиеся, обучением и исследованиями в данной области;
- пресса, журналы, организаторы конференций и аэрошоу;
- правительственные учреждения, связанные с авиацией;
- организации, занимающиеся авиаработами;
- клубы, организации и лица, связанные с воздушным спортом;
- организации, предоставляющие услуги для авиации;
- лица, работающие в авиации (пилоты, бортпроводники, инструкторы и т.д.);
- лица, связанные с любительской авиацией.
Административное управление зоной .aero осуществляет Международное общество авиационной электросвязи (SITA; Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, e-mail для получения информации: aero.enquiries@sita.aero).
Чтобы зарегистрировать домен в зоне .aero, необходимо иметь идентификатор принадлежности к Авиационному сообществу (Aviation Community ID) и пароль к нему.
В случае если этих данных нет, их можно получить на официальном сайте зоны .aero.
Домены .NAME
Зона .name используется для создания сайтов, позволяющих идентифицировать себя в сети. Она предназначена для всех, чья сфера деятельности связана с коммуникациями и кто хотел бы зарегистрировать свое имя и фамилию в качестве доменного имени, цифровой визитной карточки или персонального сайта-резюме. Например, ivan.ivanov.name
Возможность регистрации доменного имени второго уровня (например, petrov.name) не предоставляется, если ранее уже было зарегистрировано какое-либо доменное имя 3-го уровня, содержащее в себе petrov.name (например, petr.petrov.name).
Домены .PRO
Доменное имя в зоне .pro предназначено для создания сайтов профессионалами различных областей деятельности (например, юристами, инженерами, врачами и т.д.) и посвященное непосредственно их профессиональной деятельности.
В качестве доказательства причастности к той или иной профессии, регистратору необходимо предоставить лицензию или иное документальное подтверждение своей причастности к профессиональной сфере.
В случае отсутствия лицензии на осуществление деятельности администратор домена может предоставить свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, диплом о высшем образовании, устав, различные свидетельства, выписки и другие документы, которые наиболее точно отражают род деятельности.
Регистратор как минимум 1 раз вправе запросить скан-копию подтверждающего документа.
Домены .TEL
Зона .tel предназначена для размещения какой-либо контактной информации о компании или частном лице, например, для создания сайта-визитки. Спецификой регистрации домена в данной зоне является отсутствие необходимости создавать сайт или покупать услуги хостинга, поскольку данные публикуются непосредственно в DNS-записях.
Домены .TRAVEL
Домен используется только специалистами или компаниями, ведущими свою деятельность в сфере туризма:
- туристические компании и операторы;
- авиалинии;
- сервисы бронирования билетов, номеров и т.д.;
- агентства, занимающиеся автомобильными, пароходными, паромными, железнодорожными и автобусными перевозками (в том числе такси);
- компании, предоставляющие транспортные средства в аренду;
- отели, гостиницы, кемпинги и пр.;
- производители товаров и услуг туристической отрасли;
- страховые компании, связанные с туризмом;
- организации, занимающиеся исследованиями в области туризма;
- учебные заведения, выпускающие специалистов в области туризма;
- СМИ, освещающие новости туристической индустрии;
- парки аттракционов, казино и прочие развлекательные заведения;
- рестораны и другие предприятия пищевой промышленности.
Регистрируя домен в зоне .travel, вы подтверждаете, что участвуете или планируете участвовать в индустрии туризма. Компания Tralliance, администратор домена .travel, имеет право проверить тематику содержимого сайта и в случае, если контент сайта не соответствует указанному, удалить зарегистрированный домен.
Не допускается регистрация доменных имен в зоне .TRAVEL, имена которых совпадают с названием стран (например, домен russia.travel и т.д.).