Особенности регистрации доменов в зонах .name, .tel, .aero, .pro, .travel

Домены .AERO

Домен используется только участниками авиационного сообщества, компаниями и частными лицами, деятельность которых связана с авиацией и авиаиндустрией:

авиалинии и операторы авиаперевозок;

аэропорты;

объединения авиационной промышленности;

управления гражданской авиации;

предприятия авиакосмической индустрии;

организации, занимающиеся логистикой при авиаперевозках;

аэронавигационные службы;

службы безопасности аэропортов, санитарные службы, сертификационные компании;

агентства авиалиний, занимающиеся продажей и резервированием билетов;

организации занимающиеся, обучением и исследованиями в данной области;

пресса, журналы, организаторы конференций и аэрошоу;

правительственные учреждения, связанные с авиацией;

организации, занимающиеся авиаработами;

клубы, организации и лица, связанные с воздушным спортом;

организации, предоставляющие услуги для авиации;

лица, работающие в авиации (пилоты, бортпроводники, инструкторы и т.д.);

лица, связанные с любительской авиацией.

Административное управление зоной .aero осуществляет Международное общество авиационной электросвязи (SITA; Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, e-mail для получения информации: aero.enquiries@sita.aero).

Чтобы зарегистрировать домен в зоне .aero, необходимо иметь идентификатор принадлежности к Авиационному сообществу (Aviation Community ID) и пароль к нему.

В случае если этих данных нет, их можно получить на официальном сайте зоны .aero.

Домены .NAME

Зона .name используется для создания сайтов, позволяющих идентифицировать себя в сети. Она предназначена для всех, чья сфера деятельности связана с коммуникациями и кто хотел бы зарегистрировать свое имя и фамилию в качестве доменного имени, цифровой визитной карточки или персонального сайта-резюме. Например, ivan.ivanov.name

Возможность регистрации доменного имени второго уровня (например, petrov.name) не предоставляется, если ранее уже было зарегистрировано какое-либо доменное имя 3-го уровня, содержащее в себе petrov.name (например, petr.petrov.name).

Домены .PRO

Доменное имя в зоне .pro предназначено для создания сайтов профессионалами различных областей деятельности (например, юристами, инженерами, врачами и т.д.) и посвященное непосредственно их профессиональной деятельности.

В качестве доказательства причастности к той или иной профессии, регистратору необходимо предоставить лицензию или иное документальное подтверждение своей причастности к профессиональной сфере.

В случае отсутствия лицензии на осуществление деятельности администратор домена может предоставить свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, диплом о высшем образовании, устав, различные свидетельства, выписки и другие документы, которые наиболее точно отражают род деятельности.

Регистратор как минимум 1 раз вправе запросить скан-копию подтверждающего документа.

Домены .TEL

Зона .tel предназначена для размещения какой-либо контактной информации о компании или частном лице, например, для создания сайта-визитки. Спецификой регистрации домена в данной зоне является отсутствие необходимости создавать сайт или покупать услуги хостинга, поскольку данные публикуются непосредственно в DNS-записях.

Домены .TRAVEL

Домен используется только специалистами или компаниями, ведущими свою деятельность в сфере туризма:

туристические компании и операторы;

авиалинии;

сервисы бронирования билетов, номеров и т.д.;

агентства, занимающиеся автомобильными, пароходными, паромными, железнодорожными и автобусными перевозками (в том числе такси);

компании, предоставляющие транспортные средства в аренду;

отели, гостиницы, кемпинги и пр.;

производители товаров и услуг туристической отрасли;

страховые компании, связанные с туризмом;

организации, занимающиеся исследованиями в области туризма;

учебные заведения, выпускающие специалистов в области туризма;

СМИ, освещающие новости туристической индустрии;

парки аттракционов, казино и прочие развлекательные заведения;

рестораны и другие предприятия пищевой промышленности.

Регистрируя домен в зоне .travel, вы подтверждаете, что участвуете или планируете участвовать в индустрии туризма. Компания Tralliance, администратор домена .travel, имеет право проверить тематику содержимого сайта и в случае, если контент сайта не соответствует указанному, удалить зарегистрированный домен.

Не допускается регистрация доменных имен в зоне .TRAVEL, имена которых совпадают с названием стран (например, домен russia.travel и т.д.).