Полезные советы для привлечения клиентов

В этой статье мы расскажем о целевой аудитории хостинга и о том, как привлекать клиентов в Timeweb.

Услуги

Виртуальный хостинг — услуга по размещению сайтов в интернете.

У виртуального хостинга есть направления:

хостинг для CMS (WordPress, Joomla, Drupal и другие платформы);

хостинг для лендингов (тарифы с количеством сайтов более 10);

хостинг для 1С-Битрикс.

VDS — это услуга по предоставлению части сервера для определенных задач, например, для размещения сайтов.

Виртуальный выделенный сервер можно использовать для различных целей, в том числе:

Forex;

VPN;

ботов;

IP-ATC;

почтового сервера;

голосовых и видеочатов;

стриминга;

IPTV и CCTV;

мобильных приложений;

парсеров;

Jira, Redmine, SVN, GIT.

Выделенные серверы — это услуга аренды реального физического сервера.

Идеально подходит для высоконагруженных интернет-магазинов, порталов с высокой посещаемостью, игровых и MMO серверов, а также для работы с 1С.

Целевая аудитория хостинга

Сегменты аудитории

Аудиторию хостинга можно разбить на несколько сегментов:

Владельцы сайтов, которые сами создали сайт и ищут хостинг. Разработчики и системные администраторы, которые ищут провайдера для размещения своих и клиентских сайтов. Пользователи, которые хотят создать свой собственный сайт.

Распределение по полу и возрасту

Возраст Процент аудитории 18-24 17% 25-34 50% 35+ 29%

80% аудитории составляют мужчины.

Работа с аудиторией

Для каждой аудитории и рекламной площадки необходимо использовать свой «креатив», то есть именно тот набор параметров, который важен пользователям определенной группы, поскольку ценности групп различаются.

Рассмотрим каждую группу подробнее.

1. Владельцы сайтов, которые самостоятельно создали сайт и ищут хостинг

Аудитория ищет хостинг в основном в Yandex, Google. Основной мотиватор — выбрать качественный хостинг.

Что работает: рейтинги, обзоры, экспертное мнение.

Стоит сделать акцент на соотношении цены и качества. К примеру, можно предложить тариф Year+ за 129 руб. (при оплате за год) — подойдет для небольших сайтов.

Акции: бесплатный перенос сайта, перенос баланса от предыдущего хостера, регистрация домена бесплатно.

2. Разработчики и системные администраторы, которые ищут провайдера для размещения своих и клиентских сайтов

Технической аудитории интересны параметры предоставляемых услуг: размер дискового пространства, количество сайтов, цена, качество поддержки.

Что работает: таргетированная реклама, обзоры.

Стоит сделать акцент на параметрах тарифа и его цене, на технической поддержке 24/7 — для профессиональной аудитории (разработчики, сисадмины) это важно. При заказе выделенного сервера клиенту будет назначен персональный менеджер и время ответа поддержки будет сведено к минимуму.

Акции: 1 месяц хостинга в подарок при оплате за год, бесплатный тестовый период.

3. Пользователи, у которых пока нет своего сайта, но которые хотят его создать

Самая большая аудитория. Мотивация: заработок денег. Сайт нужен для рекламы услуг или товаров.

Аудитория ищет контент: как создать сайт, как заработать в интернете и пр.

Этот сегмент самый перспективный в плане заработка, т.к. возможности таргетированной рекламы и дополнительных продаж здесь самые большие; например, вы можете вести платные курсы и зарабатывать на хостинге и курсах одновременно.

Или же вы можете отдавать контент бесплатно и при этом рекомендовать наш хостинг для размещения сайта (не забудьте при этом сообщать ваш ID вебмастера, чтобы пользователи указывали его при регистрации).

Форматы курсов могут быть следующие:

Текстовые (гайды, инструкции) — статьи и курсы индексируются в Google и Yandex и дают бесплатный трафик.

YouTube-канал — качественные видеоуроки попадают в ротацию YouTube, и вы получаете бесплатные просмотры.

Вебинары — подходят для платного обучения.

Офлайн-обучение.

Акции: данной группе, как правило, интересны любые акции и бонусы нашей компании. Чаще всего это скидка при оплате за год, регистрация домена в подарок.

Самый быстрый способ получить первого клиента

У нас есть предложение по бесплатному переносу сайта в Timeweb. Предложите перенести сайт своим коллегам/друзьям/знакомым. После переноса сайта и первого платежа вы получите свой партнерский процент.

Идеи для привлечения клиентов