Переход на VDS или выделенный сервер

Переход на VDS или выделенный сервер

Переход с виртуального хостинга на другие услуги осуществляется следующим образом:

  • При переходе с виртуального хостинга на выделенный сервер с самостоятельным администрированием перенос данных необходимо осуществлять самостоятельно.
  • При переходе с виртуального хостинга на VDS перенос данных может быть осуществлен вами самостоятельно или силами технической поддержки (подробнее см. «Перенос сайта на сервер»).
  • При переходе с виртуального хостинга на выделенный сервер с нашим администрированием и с полным переносом всех данных процедура перехода осуществляется силами технической поддержки. Для осуществления переноса необходимо написать заявку в службу поддержки.
  • При переходе с виртуального хостинга на выделенный сервер с нашим администрированием и с частичным переносом данных переход необходимо осуществлять самостоятельно.

При самостоятельном переносе сайтов переход обычно состоит из следующих этапов: 

  • Перенос файлов аккаунта при помощи файлового менеджера или подключения по FTP/SSH.
  • Импорт баз данных на новый аккаунт. Предварительно необходимо создать дамп (резервную копию) баз данных с помощью подключения по SSH или phpMyAdmin (вы можете воспользоваться статьёй «Создание резервной копии базы данных»).
  • Изменение настроек в конфигурационных файлах.
  • Перенос доменов и настройка DNS-записей. 

 

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