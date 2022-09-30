Переход на VDS или выделенный сервер
Переход с виртуального хостинга на другие услуги осуществляется следующим образом:
- При переходе с виртуального хостинга на выделенный сервер с самостоятельным администрированием перенос данных необходимо осуществлять самостоятельно.
- При переходе с виртуального хостинга на VDS перенос данных может быть осуществлен вами самостоятельно или силами технической поддержки (подробнее см. «Перенос сайта на сервер»).
- При переходе с виртуального хостинга на выделенный сервер с нашим администрированием и с полным переносом всех данных процедура перехода осуществляется силами технической поддержки. Для осуществления переноса необходимо написать заявку в службу поддержки.
- При переходе с виртуального хостинга на выделенный сервер с нашим администрированием и с частичным переносом данных переход необходимо осуществлять самостоятельно.
При самостоятельном переносе сайтов переход обычно состоит из следующих этапов:
- Перенос файлов аккаунта при помощи файлового менеджера или подключения по FTP/SSH.
- Импорт баз данных на новый аккаунт. Предварительно необходимо создать дамп (резервную копию) баз данных с помощью подключения по SSH или phpMyAdmin (вы можете воспользоваться статьёй «Создание резервной копии базы данных»).
- Изменение настроек в конфигурационных файлах.
- Перенос доменов и настройка DNS-записей.