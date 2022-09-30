Переход на VDS или выделенный сервер

При переходе с виртуального хостинга на выделенный сервер с самостоятельным администрированием перенос данных необходимо осуществлять самостоятельно.

При переходе с виртуального хостинга на VDS перенос данных может быть осуществлен вами самостоятельно или силами технической поддержки (подробнее см. «

При переходе с виртуального хостинга на выделенный сервер с нашим администрированием и с

всех данных процедура перехода осуществляется силами технической поддержки. Для осуществления переноса необходимо написать заявку в службу поддержки.