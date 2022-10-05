Доменный брокер

Доменный брокер

Доменный брокер — это услуга по регистрации занятых доменов. В отличие от регистрации освобождающихся доменов, услуга «Доменный брокер» позволяет подать заявку на домен .RU или .РФ, когда он еще не истек (т.е. для домена еще не наступила дата PAID-TILL).

Получив вашу заявку, мы свяжемся с текущим владельцем домена, чтобы договориться о покупке домена. 

Как это работает: 

  • проверьте домен на нашем сайте или в панели управления;
  • нажмите на кнопку «Как купить» («Отправить заявку» в ПУ) и заполните открывшуюся форму;
  • пополните баланс на 949 рублей и сообщите нам;
  • мы свяжемся с текущим владельцем домена и обсудим условия продажи домена; после сообщим вам полученную от владельца информацию.

Если договориться о покупке не удастся, мы подберем и предложим вам несколько вариантов похожих доменных имен, которые можно зарегистрировать. Если ни один из вариантов не подойдет, мы вернем средства.

 

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