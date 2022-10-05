Доменный брокер
Доменный брокер — это услуга по регистрации занятых доменов. В отличие от регистрации освобождающихся доменов, услуга «Доменный брокер» позволяет подать заявку на домен .RU или .РФ, когда он еще не истек (т.е. для домена еще не наступила дата PAID-TILL).
Получив вашу заявку, мы свяжемся с текущим владельцем домена, чтобы договориться о покупке домена.
Как это работает:
- проверьте домен на нашем сайте или в панели управления;
- нажмите на кнопку «Как купить» («Отправить заявку» в ПУ) и заполните открывшуюся форму;
- пополните баланс на 949 рублей и сообщите нам;
- мы свяжемся с текущим владельцем домена и обсудим условия продажи домена; после сообщим вам полученную от владельца информацию.
Если договориться о покупке не удастся, мы подберем и предложим вам несколько вариантов похожих доменных имен, которые можно зарегистрировать. Если ни один из вариантов не подойдет, мы вернем средства.