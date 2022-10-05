Не приходят письма

Возможные ошибки при работе с почтой

Существует несколько основных причин, по которым на ваши электронные ящики, расположенные на наших почтовых серверах, могут не доставляться письма:

Окончание почтовой квоты. Проверить состояние почтовой квоты вы можете в панели управления аккаунтом, на главной странице. Увеличить квоту можно в разделе «Почта». Ошибки в настройке почтового клиента. Обнаружить проблему вы можете, повторив попытку получения почты с помощью другого почтового клиента или в веб-интерфейсе webmail.timeweb.ru . Основные настройки почтовых клиентов можно посмотреть в нашей инструкции . Доменное имя не продлено. Для решения проблемы оплатите продление (см. инструкцию Регистрация и продление доменов ). Проблемы на сервере-отправителе. Вопрос решается с владельцами сервера. Блокировка или ограничения вашего аккаунта. Условия восстановления работы уточняйте у службы поддержки, создав обращение из панели управления аккаунтом. Сбои на наших серверах. Вопрос решается нашими администраторами.

При необходимости получения дополнительной консультации отправьте авторизованный запрос в службу поддержки. В запросе необходимо указать время отправки одного из сообщений, адрес отправителя (или адрес сайта) и почтовый ящик получателя. При наличии приложите к запросу полный лог отправки сообщения с сервера-отправителя или информацию об ошибке — это ускорит процесс решения проблемы.