Перенос доменов .ru и .рф из Nethouse

Перенос доменов .ru и .рф из Nethouse

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Ограничения для переноса

Перенос домена от Nethouse невозможен в следующих случаях:

  • Срок регистрации домена закончился или заканчивается в ближайшие семь дней.
  • Прошло менее 30 дней с последней смены регистратора.
  • Для домена выставлен один из запрещающих статусов в Реестре доменных имен .RU/.РФ.
  • Администратор не предоставил регистратору необходимые сведения в установленный срок.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Подготовка к переносу и получение Authinfo-кода

  1. Данный шаг можно пропустить, если ранее вы уже подтверждали email или номер телефона для получения Authinfo-кода.

Сообщите регистратору email или телефон для получения Authinfo-кода. Для этого необходимо предоставить регистратору заявление от администратора домена:

Физическим лицам и ИП необходимо предоставить заявление в офис регистратора лично, с предъявлением паспорта. Также заявление можно отправить почтой или курьерской службой; в этом случае подпись администратора на заявлении должна быть заверена нотариально.

Юридическим лицам необходимо предоставить письмо, подписанное уполномоченным лицом, с печатью организации. К письму необходимо приложить копию документа, подтверждающего полномочия.

После получения документов регистратор внесет указанные контактные данные в Реестр в течение 3 рабочих дней и сообщит вам. 

  1. Получите подтверждение от регистратора, что контактные данные внесены в Реестр.
  2. В своем личном кабинете на сайте Nethouse перейдите в раздел «Домены» — «Управление» и кликните на нужный домен.
  3. Нажмите кнопку «Получить» в строке «AuthInfo».

Nethouse3

Во всплывающем окне нажмите «Получить».

Nethouse2

  1. Выберите способ получения кода: по email или SMS (5 руб/sms). Код будет отправлен на указанный email / телефон. Срок действия кода переноса — 20 календарных дней.

Также доступна возможность получения кода в письменном виде в офисе регистратора, подробнее можно уточнить у регистратора.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.

Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.

Transfer2

Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

Transfer1

2. В открывшейся форме:

  • укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;
  • введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;
  • нажмите «Перенести домен».

Transfer3

После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление. 

Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.

Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:

  • домен или домены, которые вы хотите перенести;
  • логин и пароль от панели текущего регистратора.

Всё остальное сделаем мы.

Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.

В связи с особенностями процедуры трансфера в Nethouse, мы сможем выполнить перенос за вас, только если вы уже отправили заявление регистратору для подтверждения email или номера телефона.

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