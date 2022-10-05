Панель управления вебмастера

После регистрации аккаунта вебмастера вы получаете доступ к панели управления https://wm.timeweb.ru/. В ней вы сможете отслеживать статистику регистраций, работать с рекламными материалами и выводить вознаграждение.

На главной странице отображается самая важная информация: баланс, реферальная ссылка и статистика по привлеченным клиентам за последнее время. Здесь же можно загрузить документы для вывода вознаграждения.

Разделы панели

Статистика

Статистика по привлечению клиентов за все время работы с партнерской программой, которую можно отфильтровать по нужному периоду. А с помощью UTM-меток можно отследить трафик по определённым каналам привлечения.

Пользователи

Детальная информация по всем пользователям, зарегистрированным с вашим WMID. Здесь можно найти: логин клиента, дату регистрации, тариф, статус аккаунта (активен, заблокирован или на тестовом периоде) и другое. Здесь же можно посмотреть, сколько начислений поступает с каждого клиента.

Реферальные сайты

Добавление и верификация реферальных сайтов, с помощью которых вы можете привлекать клиентов.

Процентная ставка

Информация о проценте вознаграждения по каждой из услуг.

Уведомления

Здесь можно выбрать, какие сообщения вы будете от нас получать.

Начисления

Тут можно увидеть каждое начисление на партнерский баланс за все время работы

Выплаты

После загрузки документов и проверки здесь можно вывести вознаграждение удобным для вас способом: на счет в банке, ЮMoney или аккаунт хостинга.

Данные из разделов «Статистика», «Пользователи» и «Начисления» можно выгружать в отдельный файл .csv.