Каждый тарифный план хостинга имеет определенные ограничения по допустимой нагрузке, оказываемой сайтами на сервер. Систематическое превышение этих ограничений может привести к ограничению доступа к сайтам с нашей стороны.

Если значение нагрузки ваших сайтов приближено к максимально допустимому для вашего тарифного плана, вы можете перейти на более мощный тариф или воспользоваться услугой «Увеличение лимита нагрузки».

Подключить услугу вы можете в панели управления аккаунтом в разделе «Аккаунт» — «Тариф» или в разделе «Инструменты» — «Нагрузка на сервер», кликнув на цифры нагрузки или иконку со стрелочкой:

В открывшемся окне задайте новое ограничение.

Нагрузка на CPU

Тариф По умолчанию Увеличение до: Year+ 50 80 / 110 Optimo+ 300 480 / 660 Century+ 400 640 / 880 Millennium+ 600 960 / 1320 Eterno 1000 1333 / 1666 Premium 3000 4000 / 5000 1Сайт 1000 1333 / 1666

Нагрузка на MySQL

Тариф По умолчанию Увеличение до: Year+ 1000 1600 / 2200 Optimo+ 5000 8000 / 11000 Century+ 7000 11200 / 15400 Millennium+ 10000 16000 / 22000 Eterno 15000 27000 / 39000 Premium 25000 45000 / 65000 1Сайт 15000 27000 / 39000

Лимиты архивных тарифов

Лимит нагрузки на CPU

Количество возможных дополнительных CP зависит от тарифного плана, который вы используете:



с 50 до 80 или 110 на тарифах Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, Wordpress Старт, Joomla Старт и Drupal Старт;

c 150 до 200 или 250 на тарифах Eterno, Premium, 1Сайт, Wordpress PRO, Joomla PRO и Drupal PRO.

Лимит нагрузки на базы данных

В зависимости от используемого вами тарифного плана, у вас будет возможность расширить лимит до следующих значений (в секундах):



с 1000 до 1600 или 2200 на тарифах Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, Wordpress Старт, Joomla Старт и Drupal Старт;

с 2500 до 4500 или 6500 на тарифах Eterno, Premium, 1Сайт, Wordpress PRO, Joomla PRO и Drupal PRO.

При изменении значения лимита изменяется и ежемесячный платеж за услуги хостинга — при выборе новых лимитов вы увидите их стоимость. Если вы вносите изменения в разделе «Аккаунт» — «Тариф», итоговую сумму вы можете увидеть в правом верхнем углу на той же странице.

Для подключения услуги «Расширение лимита» нажмите кнопку «Сохранить изменения».

При наличии средств на балансе аккаунта услуга будет подключена сразу. Если средств недостаточно, вам необходимо будет внести их на счет. Сразу после зачисления средств начнут действовать новые лимиты.

Вы также можете в любой момент отключить услугу или скорректировать лимиты: просто измените значение параметра на вкладке «Аккаунт» — «Тариф» и подтвердите изменение.