Увеличение лимита нагрузки

Увеличение лимита нагрузки

Каждый тарифный план хостинга имеет определенные ограничения по допустимой нагрузке, оказываемой сайтами на сервер. Систематическое превышение этих ограничений может привести к ограничению доступа к сайтам с нашей стороны.

Если значение нагрузки ваших сайтов приближено к максимально допустимому для вашего тарифного плана, вы можете перейти на более мощный тариф или воспользоваться услугой «Увеличение лимита нагрузки».

Подключить услугу вы можете в панели управления аккаунтом в разделе «Аккаунт» — «Тариф» или в разделе «Инструменты» — «Нагрузка на сервер», кликнув на цифры нагрузки или иконку со стрелочкой:

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В открывшемся окне задайте новое ограничение.

Нагрузка на CPU

Тариф

По умолчанию

Увеличение до:

Year+

50

80 / 110

Optimo+

300

480 / 660

Century+

400

640 / 880

Millennium+

600

960 / 1320

Eterno

1000

1333 / 1666

Premium

3000

4000 / 5000

1Сайт

1000

1333 / 1666

Нагрузка на MySQL

Тариф

По умолчанию

Увеличение до:

Year+

1000

1600 / 2200

Optimo+

5000

8000 / 11000

Century+

7000

11200 / 15400

Millennium+

10000

16000 / 22000

Eterno

15000

27000 / 39000

Premium

25000

45000 / 65000

1Сайт

15000

27000 / 39000

Лимиты архивных тарифов

Лимит нагрузки на CPU
Количество возможных дополнительных CP зависит от тарифного плана, который вы используете:

  • с 50 до 80 или 110 на тарифах Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, Wordpress Старт, Joomla Старт и Drupal Старт;
  • c 150 до 200 или 250 на тарифах Eterno, Premium, 1Сайт, Wordpress PRO, Joomla PRO и Drupal PRO.

Лимит нагрузки на базы данных
В зависимости от используемого вами тарифного плана, у вас будет возможность расширить лимит до следующих значений (в секундах):

  • с 1000 до 1600 или 2200 на тарифах Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, Wordpress Старт, Joomla Старт и Drupal Старт;
  • с 2500 до 4500 или 6500 на тарифах Eterno, Premium, 1Сайт, Wordpress PRO, Joomla PRO и Drupal PRO.

При изменении значения лимита изменяется и ежемесячный платеж за услуги хостинга — при выборе новых лимитов вы увидите их стоимость. Если вы вносите изменения в разделе «Аккаунт» — «Тариф», итоговую сумму вы можете увидеть в правом верхнем углу на той же странице.

Для подключения услуги «Расширение лимита» нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

При наличии средств на балансе аккаунта услуга будет подключена сразу. Если средств недостаточно, вам необходимо будет внести их на счет. Сразу после зачисления средств начнут действовать новые лимиты.

Вы также можете в любой момент отключить услугу или скорректировать лимиты: просто измените значение параметра на вкладке «Аккаунт» — «Тариф» и подтвердите изменение. 

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