Изменение тарифа

Изменить тарифный план хостинга можно в любой момент использования услуги. Для смены тарифа необходимо зайти в раздел «Аккаунт» — «Тариф» и выбрать необходимый тарифный план (или увеличить/уменьшить количество дополнительных услуг). Вы также можете перейти с тарифа, оплачиваемого за год, на тарифный план с оплатой по месяцам и обратно.

Если на балансе аккаунта недостаточно средств для оплаты услуг по новому тарифному плану, баланс необходимо пополнить. Если нужная сумма поступит на счет несколькими частями в течение суток, такой платеж учитывается как единовременный, однако бонус (если он доступен на данном тарифе) автоматически не начисляется. Для его получения обратитесь в службу поддержки.

Средства за предоставление дополнительных услуг списываются с баланса аккаунта автоматически. Если для аккаунта установлен тарифный план с оплатой за год, дополнительные услуги также потребуется оплатить на весь период.

Смена тарифной линейки

Переход между тарифами разных линеек выполняется также через раздел «Тариф», но имеет дополнительную особенность: при смене тарифа аккаунт будет автоматически перенесен на новый сервер.

Это коснется переходов:

с тарифов Year+, Optimo+, Century+, Millenium+ на тарифы Eterno или Premium и обратно;

с любого тарифа на тариф «1Сайт» и обратно.

При переносе изменится IP-адрес вашего сервера. Новый IP-адрес мы сообщим в письме о переносе. На время переноса и в течение недели после него будет включено проксирование, поэтому проблем с доступностью сайта не возникнет.

Если домен делегирован на NS-серверы Timeweb или для домена заказан дополнительный IP-адрес, менять настройки не потребуется.

Если у домена сторонние NS-серверы, после переноса вам будет необходимо указать IP-адрес нового сервера в качестве A-записи для домена. Это будет нужно сделать на стороне держателя NS-серверов.

Если для домена заказан SSL Let's Encrypt, после завершения переноса проверьте корректность работы сайта и сертификата. При возникновении каких-либо неполадок, свяжитесь с нашей службой поддержки для их устранения.

Обратите внимание, что резервные копии не будут перенесены на новый сервер. Вы сможете получить к ним доступ, обратившись в службу поддержки. На новом сервере копии начнут создаваться на следующий день после переноса.