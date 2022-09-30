SSL-сертификаты

Что такое SSL-сертификат

Secure Sockets Layer (SSL) — это протокол безопасности, который используется веб-браузерами и веб-серверами для защиты данных пользователей при их передаче в сети Интернет. Он гарантирует безопасное соединение между сервером и браузером пользователя.

Основные функции SSL-сертификата:

Защита данных пользователя во время их передачи (операции по банковской карте, передача авторизационных данных для входа и др.).

Связь ключа шифрования с данными организации.

Проверка подлинности организации и/или домена.

Сертификаты SSL представляют собой небольшие файлы данных, которые связывают ключ шифрования с данными организации (или физического лица, в случае, если сертификат SSL выпускается на данные физического лица). При просмотре сайтов в веб-браузере SSL-сертификат обеспечивает безопасное соединение между веб-сервером и браузером, о чем свидетельствует наличие значка закрытого замка в адресной строке и префикса «https», с которого начинается адрес страницы.

В первую очередь SSL-сертификат необходим интернет-магазинам, банкам, платежным системам и другим организациям, работающим с персональными данными, для защиты транзакций и предотвращения несанкционированного доступа к информации. Кроме того, сайты с SSL-сертификатами имеют преимущество в поисковой выдаче.

Информация, которую может содержать и подтверждать SSL-сертификат

SSL-сертификат содержит следующую информацию:

доменное имя, на которое оформлен SSL-сертификат;

данные лица, на имя которого выпущен сертификат;

физическое местонахождение владельца сертификата (город, страна);

срок действия сертификата;

реквизиты компании-поставщика SSL-сертификатa.

Проверка сертификата

Проверить SSL-сертификат (установлен или не установлен, какие данные были указаны при его заказе) можно с помощью различных инструментов, например, на сайте Symantec или SSL Shopper.

Также можно проверить соответствие сертификата и ключа.