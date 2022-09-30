SSL-сертификаты
- Что такое SSL-сертификат
- Информация, которую может содержать и подтверждать SSL-сертификат
- Проверка сертификата
Что такое SSL-сертификат
Secure Sockets Layer (SSL) — это протокол безопасности, который используется веб-браузерами и веб-серверами для защиты данных пользователей при их передаче в сети Интернет. Он гарантирует безопасное соединение между сервером и браузером пользователя.
Основные функции SSL-сертификата:
- Защита данных пользователя во время их передачи (операции по банковской карте, передача авторизационных данных для входа и др.).
- Связь ключа шифрования с данными организации.
- Проверка подлинности организации и/или домена.
Сертификаты SSL представляют собой небольшие файлы данных, которые связывают ключ шифрования с данными организации (или физического лица, в случае, если сертификат SSL выпускается на данные физического лица). При просмотре сайтов в веб-браузере SSL-сертификат обеспечивает безопасное соединение между веб-сервером и браузером, о чем свидетельствует наличие значка закрытого замка в адресной строке и префикса «https», с которого начинается адрес страницы.
В первую очередь SSL-сертификат необходим интернет-магазинам, банкам, платежным системам и другим организациям, работающим с персональными данными, для защиты транзакций и предотвращения несанкционированного доступа к информации. Кроме того, сайты с SSL-сертификатами имеют преимущество в поисковой выдаче.
Информация, которую может содержать и подтверждать SSL-сертификат
SSL-сертификат содержит следующую информацию:
- доменное имя, на которое оформлен SSL-сертификат;
- данные лица, на имя которого выпущен сертификат;
- физическое местонахождение владельца сертификата (город, страна);
- срок действия сертификата;
- реквизиты компании-поставщика SSL-сертификатa.
Проверка сертификата
Проверить SSL-сертификат (установлен или не установлен, какие данные были указаны при его заказе) можно с помощью различных инструментов, например, на сайте Symantec или SSL Shopper.
Также можно проверить соответствие сертификата и ключа.