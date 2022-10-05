Заключение и расторжение договора

Для вывода вознаграждения необходимо заключить договор. Процедура состоит из двух этапов:

Верификация данных в панели управления вебмастера. Отправка оригинала договора.

Верификация

Процедура верификации позволяет упростить и ускорить процесс заключения договора. Все данные, которые вы введете на этапе верификации, будут проверены нами, после чего автоматически прописаны в договоре. Таким образом мы можем быть уверены, что на момент получения договора вся указанная в нем информация корректна.

Чтобы начать процедуру верификации, войдите в панель управления вебмастера и нажмите на главной странице кнопку «Заключить договор». Заполните регистрационные данные, платежные реквизиты и загрузите скан-копии документов, чтобы мы смогли проверить корректность введенных данных.

После проверки данных мы отправим вам уведомление о завершении процедуры верификации либо отправим запрос для уточнения предоставленной информации.

Отправка оригинала договора

После прохождения вами верификации договор будет автоматически заполнен необходимыми данными. Вам потребуется скачать готовый договор (на главной странице панели управления по «Скачать договор»), подписать его и направить нам удобным способом.

Отправка договора почтой

Распечатайте два экземпляра договора, подпишите их и отправьте на адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А, ООО «ТаймВэб».

После получения нами договора и его подписания с нашей стороны, мы отправим вам уведомление на контактный e-mail, а в вашей панели управления появится новый раздел «Выплаты», где вы сможете создавать заявки на выплату вознаграждения.

Датой заключения договора является дата подписания договора со стороны ООО «ТаймВэб».

В случае если на момент поступления оригиналов договора вебмастер еще не был верифицирован, договор не обрабатывается до момента успешного завершения процедуры верификации данных.

Отправка договора по ЭДО (для ИП и юр.лиц)

Если у вас есть квалифицированная ЭЦП

Квалифицированная электронная подпись (КЭП), в отличие от простой электронной подписи, создается с использованием криптографических средств, соответствующих требованиям Закона об электронной подписи, и имеет сертификат от аккредитованного удостоверяющего центра, выступающего гарантом подлинности подписи.

Обратите внимание, что квалифицированная ЭЦП выпускается только на флешке.

Если вы работаете с системой СБИС, вам необходимо:

подписать договор электронно-цифровой подписью и отправить его в Timeweb через личный кабинет в системе СБИС .

Если вы работаете с оператором Диадок, вам необходимо:

подключить роуминг (подключается оператором бесплатно по вашему заявлению);

обратиться в поддержку Timeweb для встречного подключения роуминга;

из своего личного кабинета в системе Диадок прислать нам в СБИС подписанный договор (стоимость отправки составляет 9 руб.; актуальную информацию о ценах рекомендуем уточнить на сайте Диадок ).

Если вы работаете с любым другим оператором, вы также можете заключить договор с помощью электронно-цифровой подписи. Уточнить информацию о подключении роуминга и стоимости услуги вы можете у своего оператора.

Если у вас нет личного кабинета у какого-либо оператора, вам необходимо:

зарегистрироваться в системе СБИС;

после прохождения процедуры верификации скачать договор из панели управления аккаунтом;

загрузить договор в СБИС через раздел «Документы», подписать его с помощью ЭЦП и отправить нам по следующей инструкции:

1. В личном кабинете в СБИС в разделе «Контакты» выбрать справа вкладку «Контакты» и нажать «Найти контакт». Далее в поле ФИО ввести фамилию и имя подписанта договора со стороны Timeweb (Воронова Дарья Михайловна), нажать «Найти», кликнуть на нужный контакт и добавить его.

2. В разделе «Документы» выбрать «Загрузить» и загрузить договор.

Если вы не авторизовывались в СБИС с помощью ЭЦП, то перед загрузкой документа договор нужно подписать ЭЦП, используя специальную программу, например, КриптоПРО.

Если вы авторизовались в СБИС с помощью ЭЦП, то после загрузки договора нужно выбрать в свойствах документа «Подписать».

3. В свойствах документа выбрать «Диалог» и отправить подписанный документ добавленному ранее контакту.

Если у вас нет квалифицированной ЭЦП

Получение квалифицированной электронной подписи позволит вам не только легко обмениваться документами с контрагентами по ЭДО, но также получать государственные услуги в электронном виде (портал gosuslugi.ru), работать с информационными системами различных органов государственной власти и быть полноценным участником СМЭВ — системы межведомственного электронного взаимодействия.

Вы можете заказать ЭЦП в любом аккредитованном удостоверяющем центре. Далее, для работы с электронным документооборотом, вам потребуется подключиться к системе ЭДО у любого оператора, предоставляющего такие услуги.

Например, для того, чтобы получить ЭЦП в удостоверяющем центре «Тензор» и после работать в системе СБИС, необходимо:

зарегистрироваться в системе СБИС;

заказать ЭЦП (стоимость можно уточнить на сайте оператора СБИС );

заказать лицензию КриптоПРО (программное обеспечение для установки ЭЦП на компьютер; стоимость составляет 1200 руб., также существует бесплатная триальная версия);

получить ЭЦП на флешке в филиале компании Тензор ;

после прохождения процедуры верификации скачать договор из панели управления аккаунтом;

загрузить договор в СБИС через раздел «Документы», подписать его с помощью ЭЦП и отправить нам по следующей инструкции:

1. В личном кабинете в СБИС в разделе «Контакты» выбрать справа вкладку «Контакты» и нажать «Найти контакт». Далее в поле ФИО ввести фамилию и имя подписанта договора со стороны Timeweb (Воронова Дарья Михайловна), нажать «Найти», кликнуть на нужный контакт и добавить его.

2. В разделе «Документы» выбрать «Загрузить» и загрузить договор.

Если вы не авторизовывались в СБИС с помощью ЭЦП, то перед загрузкой документа договор нужно подписать ЭЦП, используя специальную программу, например, КриптоПРО.

Если вы авторизовались в СБИС с помощью ЭЦП, то после загрузки договора нужно выбрать в свойствах документа «Подписать».

3. В свойствах документа выбрать «Диалог» и отправить подписанный документ добавленному ранее контакту.

Если вы являетесь физическим лицом и хотели бы подписать договор по ЭДО (необходимо наличие квалифицированной ЭЦП), свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы отправим договор вам на подпись.

Расторжение договора

Для расторжения партнерского договора вам понадобится заполнить форму соглашения о расторжении договора: для юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица. Шаблон соглашения вы можете скачать в своей панели управления.

Скан-копию подписанного соглашения вы можете направить через обращение в панели управления, а два экземпляра оригинала документа — на почтовый адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А, ООО «ТаймВэб».

Соглашение о расторжении договора также может быть подписано квалифицированной электронно-цифровой подписью и передано по системе электронного документооборота. Алгоритм действий при этом совпадает с процессом заключения договора с помощью ЭЦП.

Партнерский договор считается расторгнутым с даты фактического подписания соглашения о расторжении (оригинала либо скан-копии) сотрудником ООО «ТаймВэб».

Для изменения типа сотрудничества также необходимо расторгнуть текущий договор и заключить новый.