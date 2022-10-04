Смена регистратора домена в зонах .tel, .pro, .travel, .aero

Смена регистратора домена в зонах .tel, .pro, .travel, .aero

В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в Ru-Center

Перенос домена осуществляется в несколько этапов:

  1. Снимите для домена запрет на смену регистратора «clientTransferProhibited» и получите код авторизации реестра (secret key), обратившись к текущему регистратору или хостинг-провайдеру.
  2. В панели управления аккаунтом в Timeweb создайте администратора, на данные которого будет перенесен домен.
  3. Пополните баланс аккаунта в Timeweb на сумму, равную стоимости продления домена на 1 год — при переносе доменное имя автоматически продлевается на 1 год. Сама процедура переноса (трансфера) домена является бесплатной, поэтому кроме продления ничего дополнительно оплачивать не нужно.
  4. Отправьте запрос в нашу службу поддержки, указав в нем домен, для которого требуется перенос, и имя администратора, созданного на шаге 2.
  5. Далее на административный e-mail домена будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения переноса. Перейдите по ссылке и введите секретный ключ (secret key), полученный на шаге 1. Выполнить подтверждение необходимо в течение 5 дней.

Трансфер домена, как правило, осуществляется в течение 5-7 дней.

Перенос домена с договора Timeweb в Ru-Center к другому регистратору

Для переноса домена необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отправьте запрос с административного e-mail домена на снятие запрета на смену регистратора домена в информационную поддержку Timeweb на e-mail info@timeweb.ru.
  2. Отправьте запрос регистратору Ru-Center на e-mail tld-ncc@nic.ru с указанием доменного имени, номера договора и просьбой предоставить код авторизации реестра (secret key). В ответ на запрос регистратором будет направлена ссылка для подтверждения трансфера. После подтверждения регистратором предоставляется код авторизации реестра.
  3. После получения кода авторизации реестра необходимо обратиться к новому регистратору или хостинг-провайдеру для осуществления трансфера (переноса) домена.

Перенос домена с одного договора в Ru-Center на другой договор

Перенос домена внутри регистратора Ru-Center может быть выполнен одним из следующих способов.

  • Способ 1

Войдите в панель управления регистратора Ru-Center (получить доступ можно по нашей инструкции) и отправьте запрос на перенос домена. Для этого выберите «Анкета» → «Сменить партнера» → «Передать».

Домен будет передан в течение часа, после чего на e-mail администратора поступит соответствующее уведомление. 

  • Способ 2

Предоставьте регистратору заявление на перенос услуг (шаблон можно найти на сайте регистратора). Копию заявления необходимо отправить на e-mail: ru-ncc@nic.ru.

Домен будет передан в течение 2 рабочих дней после получения письма.

Номер договора Timeweb в Ru-Center: 6471/NIC-REG.

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Регистрация и продление
Смена регистратора домена
Администраторы доменов
Ресурсные записи домена (DNS-записи)
Технический перенос домена в Timeweb
Доступ в панель управления регистратора
Перенос домена между аккаунтами в Timeweb
Удаление домена из аккаунта в Timeweb
Тестовый (технический) домен
Свидетельство о владении доменом
Выписка из реестра администраторов доменов
Регистрация освобождающихся доменов
Доменный брокер
Доменные тарифы
Timeweb.Календарь
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции