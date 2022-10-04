Смена регистратора домена в зонах .tel, .pro, .travel, .aero
В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.
- Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в Ru-Center
- Перенос домена с договора Timeweb в Ru-Center к другому регистратору
- Перенос домена с одного договора в Ru-Center на другой договор
Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в Ru-Center
Перенос домена осуществляется в несколько этапов:
- Снимите для домена запрет на смену регистратора «clientTransferProhibited» и получите код авторизации реестра (secret key), обратившись к текущему регистратору или хостинг-провайдеру.
- В панели управления аккаунтом в Timeweb создайте администратора, на данные которого будет перенесен домен.
- Пополните баланс аккаунта в Timeweb на сумму, равную стоимости продления домена на 1 год — при переносе доменное имя автоматически продлевается на 1 год. Сама процедура переноса (трансфера) домена является бесплатной, поэтому кроме продления ничего дополнительно оплачивать не нужно.
- Отправьте запрос в нашу службу поддержки, указав в нем домен, для которого требуется перенос, и имя администратора, созданного на шаге 2.
- Далее на административный e-mail домена будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения переноса. Перейдите по ссылке и введите секретный ключ (secret key), полученный на шаге 1. Выполнить подтверждение необходимо в течение 5 дней.
Трансфер домена, как правило, осуществляется в течение 5-7 дней.
Перенос домена с договора Timeweb в Ru-Center к другому регистратору
Для переноса домена необходимо выполнить следующие действия:
- Отправьте запрос с административного e-mail домена на снятие запрета на смену регистратора домена в информационную поддержку Timeweb на e-mail info@timeweb.ru.
- Отправьте запрос регистратору Ru-Center на e-mail tld-ncc@nic.ru с указанием доменного имени, номера договора и просьбой предоставить код авторизации реестра (secret key). В ответ на запрос регистратором будет направлена ссылка для подтверждения трансфера. После подтверждения регистратором предоставляется код авторизации реестра.
- После получения кода авторизации реестра необходимо обратиться к новому регистратору или хостинг-провайдеру для осуществления трансфера (переноса) домена.
Перенос домена с одного договора в Ru-Center на другой договор
Перенос домена внутри регистратора Ru-Center может быть выполнен одним из следующих способов.
- Способ 1
Войдите в панель управления регистратора Ru-Center (получить доступ можно по нашей инструкции) и отправьте запрос на перенос домена. Для этого выберите «Анкета» → «Сменить партнера» → «Передать».
Домен будет передан в течение часа, после чего на e-mail администратора поступит соответствующее уведомление.
- Способ 2
Предоставьте регистратору заявление на перенос услуг (шаблон можно найти на сайте регистратора). Копию заявления необходимо отправить на e-mail: ru-ncc@nic.ru.
Домен будет передан в течение 2 рабочих дней после получения письма.
Номер договора Timeweb в Ru-Center: 6471/NIC-REG.