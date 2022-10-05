Отправка электронных документов в Timeweb

С помощью ЭДО вы можете не только получать отчетные документы, но и направлять оригиналы документов нам, вместо отправки их Почтой России. Это могут быть договоры или заявления, которые требуются для различных процедур, например:

редактирование идентификационных данных администратора;

отказ от домена;

смена администратора.

Обратите внимание, что для подписи и отправки документов по ЭДО требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП), простая электронная подпись (ПЭП) в этом случае не подойдет. Подробнее об электронных подписях — в документации СБИС и Контур.Диадок.

Отправка через СБИС

На текущий момент функционал отправки документов по ЭДО доступен только для ИП и юридических лиц. Если вы сотрудничаете с нами как физическое лицо и у вас есть возможность обмениваться документами по ЭДО, пожалуйста, напишите нам из панели управления или на e-mail: billing@timeweb.ru.

Чтобы отправить документ, необходимо:

Зарегистрировать аккаунт в системе СБИС (если вы пока не работаете с ЭДО) или настроить роуминг (если вы работаете с другим оператором ЭДО).

Зарегистрироваться в СБИС можно по нашей инструкции . Для настройки роуминга необходимо отправить заявку из панели управления аккаунтом или по e-mail billing@timeweb.ru . В заявке укажите наименование вашей компании, ее ИНН, КПП и идентификатор.



Создать, подписать и отправить документ по инструкции на сайте СБИС . Оповестить нас об отправке документа через обращение из панели управления.

Отправка через Контур.Диадок

Для юридических лиц

Для отправки документа необходимо:

Подключиться к системе Контур.Диадок или настроить роуминг (если вы работаете с другим оператором ЭДО). Роуминг подключается оператором по вашему обращению.

Для настройки роуминга необходимо отправить заявку из панели управления аккаунтом или по e-mail billing@timeweb.ru . В заявке укажите наименование вашей компании, ее ИНН и КПП, наименование оператора, к которому уже подключена компания, и контакты лица (ФИО и номер телефона), ответственного за электронный документооборот в вашей организации.



Добавить Таймвэб к своим контрагентам . Создать, подписать и отправить документ по инструкции . Оповестить нас об отправке документа через обращение из панели управления.

Для физических лиц

Все шаги от регистрации в системе до подписания и отправки документа подробно описаны в инструкции Контур.Диадок.

После отправки документа сообщите нам об этом через обращение из панели управления.