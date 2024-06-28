Тариф «Почтовый»
Услуга почты входит по умолчанию в любой из тарифов виртуального хостинга. Если у вас уже есть хостинг, вам не нужно подключать почту дополнительно. Однако если вы пока не планируете размещать сайт, но хотите работать с почтой Timeweb, рекомендуем рассмотреть тариф «Почтовый».
Тариф «Почтовый» дает возможность полноценно работать с доменами и почтой. Вы можете регистрировать новые домены, добавлять существующие и создавать на них неограниченное количество почтовых ящиков.
Почтовая квота
На тарифе «Почтовый» вам выделяется 10 Гб диска для размещения почты.
При необходимости это пространство можно увеличить: 1 дополнительный Гб стоит 20 руб./мес.
Стоимость
Стоимость тарифа «Почтовый» составляет:
- При помесячной оплате — 95 руб. в месяц.
- При оплате за год — 950 руб. в год.
Подключение
Новые клиенты могут подключить тариф «Почтовый» с нашего сайта:
- Перейдите на страницу https://timeweb.com/ru/services/mail/.
- Укажите контактный email и нажмите «Создать аккаунт».
- Оплатите услуги, после чего вы сможете начать работу с почтой.
Если у вас уже есть аккаунт в Timeweb, вы можете сменить тариф на «Почтовый» через панель управления.
- Перейдите в раздел «Аккаунт» → «Тариф».
- Выберите в списке тариф «Почтовый».
- Нажмите «Сохранить изменения».
Обратите внимание, что при переходе с тарифа виртуального хостинга на почтовый тариф все ваши сайты, файлы, базы данных будут удалены. Убедитесь, что вы сохранили все важные данные.
Ограничения
Для тарифа «Почтовый» применяются стандартные ограничения почты. В том числе:
- Максимальный размер почтового сообщения — 25 Мб.
- Максимальное количество писем, отправляемых со всех почтовых ящиков, созданных в разделе «Почта» панели управления, через SMTP-сервер — не более 2000 в сутки и не более 5 в секунду.
- Максимальное количество писем, отправляемых на тарифе «Почтовый», — не более 500 в час и не более 2000 в сутки.