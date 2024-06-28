Услуга почты входит по умолчанию в любой из тарифов виртуального хостинга. Если у вас уже есть хостинг, вам не нужно подключать почту дополнительно. Однако если вы пока не планируете размещать сайт, но хотите работать с почтой Timeweb, рекомендуем рассмотреть тариф «Почтовый».

Тариф «Почтовый» дает возможность полноценно работать с доменами и почтой. Вы можете регистрировать новые домены, добавлять существующие и создавать на них неограниченное количество почтовых ящиков.

Почтовая квота

На тарифе «Почтовый» вам выделяется 10 Гб диска для размещения почты.

При необходимости это пространство можно увеличить: 1 дополнительный Гб стоит 20 руб./мес.

Стоимость

Стоимость тарифа «Почтовый» составляет:

При помесячной оплате — 95 руб. в месяц.

При оплате за год — 950 руб. в год.

Подключение

Новые клиенты могут подключить тариф «Почтовый» с нашего сайта:

Перейдите на страницу https://timeweb.com/ru/services/mail/. Укажите контактный email и нажмите «Создать аккаунт». Оплатите услуги, после чего вы сможете начать работу с почтой.

Если у вас уже есть аккаунт в Timeweb, вы можете сменить тариф на «Почтовый» через панель управления.

Перейдите в раздел «Аккаунт» → «Тариф». Выберите в списке тариф «Почтовый». Нажмите «Сохранить изменения».

Обратите внимание, что при переходе с тарифа виртуального хостинга на почтовый тариф все ваши сайты, файлы, базы данных будут удалены. Убедитесь, что вы сохранили все важные данные.

Ограничения

Для тарифа «Почтовый» применяются стандартные ограничения почты. В том числе: