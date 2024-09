Главная Peering policy

О компании TimeWeb

Международный хостинг-провайдер Timeweb (ТаймВэб) работает на рынке с 2006 года, представляя услуги: Виртуальный хостинг, Хостинг 1С-Битрикс, VDS, Конструктор сайтов, Выделенные серверы. Timeweb работает с более чем 100 000 клиентов, обслуживая более 300 000 сайтов.

Контактная информация:

Техническая информация:

ASN: 9123

AS-SET: AS-TIMEWEB

IPv4 prefix-limit recommendation: 2000

PeeringDB: https://www.peeringdb.com/net/3951

Требования к пирингам:

Вы должны иметь публичный и уникальный номер автономной системы (BGP ASN) и полностью заполненный и актуальный профиль на PeeringDB.

Требования к объемам трафика:

По умолчанию, мы предпочитаем организовывать пиринг через IX Route Servers. Для приватной BGP сессии через IX, вы должны иметь не менее 200Мб/с трафика в пике c AS9123. Для PNI вы должны иметь не менее 1Гб/с трафика с AS9123.

About TimeWeb:

International hosting provider TimeWeb has been operating on the market since 2006, providing services: Virtual hosting, 1C-Bitrix Hosting, VDS, Website Builder, Dedicated servers. Timeweb works with more than 100,000 clients, serving more than 300,000 websites.

Contact information:

Peering information:

ASN: 9123

AS-SET: AS-TIMEWEB

IPv4 prefix-limit recommendation: 2000

PeeringDB: https://www.peeringdb.com/net/3951

Peering Requirements:

Peer must maintain a publicly routable BGP ASN. Complete and updated PeeringDB entry and profile.

Traffic requirements:

By default, we prefer peering via IX Route Servers. For private BGP session via IX peers shall have at least 200Mb/s traffic exchange peak with AS9123. For PNI peers must have at least 1Gb/s traffic or higher with AS9123