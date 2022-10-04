Перенос доменов .ru и .рф из Beget
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.
Ограничения для переноса
Перенос домена из Beget невозможен в следующих случаях:
- Срок регистрации домена закончился или заканчивается в ближайшие семь дней.
- В отношении домена ведется судебный процесс.
- Домен включен в стоп-лист (совпадает с внесенным в стоп-лист обозначением).
- Для домена выставлен один из запрещающих статусов в Реестре доменных имен .RU/.РФ.
- Прошло менее 30 дней с последней смены регистратора.
- Для домена был запущен процесс идентификации администратора со стороны Beget.
Самостоятельный перенос домена
Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Beget
- Перейдите на страницу получения AuthInfo-кода: https://beget.com/ru/authcode
- Укажите домен, а также email или телефон, на который вы хотите получить код (данные должны совпадать с контактными данными администратора домена).
- На указанный email или телефон будет отправлен проверочный код; его необходимо ввести в форме на странице запроса AuthInfo-кода. Если код указан верно, то в течение нескольких минут на тот же email или телефон придет AuthInfo-код для переноса домена.
Срок действия кода — 20 календарных дней.
В случае подозрения со стороны Beget, что заявка была отправлена не администратором домена, в течение 3 рабочих дней регистратор отправит вам запрос на предоставление сведений об администраторе доменного имени.
Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb
1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.
Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.
Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.
2. В открывшейся форме:
- укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;
- введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;
- нажмите «Перенести домен».
После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.
Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:
- домен или домены, которые вы хотите перенести;
- логин и пароль от панели текущего регистратора.
Всё остальное сделаем мы.
Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.