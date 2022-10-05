Виджет для сайта

Виджет для сайта

Виджет позволяет показывать отзывы о компании прямо на сайте. Клиент может ознакомиться с отзывами, не уходя с сайта, что увеличивает конверсию в целевое действие.

Виджет выводит среднюю оценку и 25 последних отзывов со всех площадок. Также в нем есть фильтрация по площадкам, отображается количество положительных и отрицательных отзывов.

Чтобы добавить виджет, необходимо скопировать его код в код вашего сайта — сам код и дополнительную информацию можно найти, кликнув на «Виджет» у нужной организации.

Myrev6

Виджет существует в двух вариантах.

Вариант 1

Myrev18

Этот виджет имеет сдержанный дизайн, который подойдет практически к любому сайту.

При нажатии на «Посмотреть отзывы» откроется окно с отзывами.

Myrev19

Вариант 2

Myrev20

Виджет имеет более яркий дизайн в сравнении с первым вариантом. Он показывает отзывы, а также дает возможность написать новый. В случае негативного отзыва MyReviews также его перехватит.

По клику на виджет отобразятся кнопки «Посмотреть отзывы» и «Оставить отзыв»:

Myrev21

«Посмотреть отзывы» открывает окно с отзывами:

Myrev22

При клике на «Оставить отзыв» откроется выбор площадки для оставления отзыва: 

Myrev23

 

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