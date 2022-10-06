Общая информация

FileZilla — простой в использовании бесплатный FTP-клиент, предназначенный для загрузки и скачивания файлов с FTP-серверов. С помощью данного инструмента вы сможете разместить файлы вашего сайта на сервере Timeweb, подключившись по протоколу FTP или SFTP. FileZilla может использоваться в Microsoft Windows, Mac OS X, FreeBSD и Linux.

FileZilla имеет удобный интерфейс с русскоязычной локализацией, поддерживает drag & drop, настройку прав доступа chmod, удаленный поиск и редактирование файлов, многопоточную загрузку и докачку при обрыве соединения; и множество других опций.

Более подробную информацию и инструкции по работе с данным приложением вы можете найти в официальной документации, а также в свободных источниках в Сети.

Скачать FileZilla можно на официальном сайте проекта.

Использование FileZilla

Запустите программу и введите необходимые настройки для соединения с сервером:

Хост — имя хостингового сервера или его IP-адрес (указаны в панели управления аккаунтом); либо IP-адрес вашего VDS.

Имя пользователя — ваш логин от панели управления аккаунтом; либо имя пользователя, созданного на VDS (root или др.).

Пароль — пароль от панели управления аккаунтом / пароль доступа к VDS.

Порт — 21 для FTP; для подключения по SFTP указывайте порт 22.

После нажмите на кнопку Быстрое соединение.

Если все данные указаны правильно, соединение будет установлено.

В правой части окна вы увидите корневую директорию аккаунта, слева доступна навигация по папкам вашего локального компьютера.

Обратите внимание, что подключение по FTP невозможно при включенном шифровании: необходимо выбирать в настройках Filezilla варианты «Использовать явный FTP через TLS если доступен» (обычно установлен по умолчанию) или «Использовать обычный FTP».

Загрузка файлов на сервер

Если вам нужно загрузить файлы на сервер (например, файлы сайта в папку public_html), перейдите в правой части экрана в нужную директорию на сервере, а в левой части экрана выделите необходимые файлы или каталог на своем компьютере и выберите в контекстном меню «Загрузить на сервер». Также можно скопировать файлы перетаскиванием.

Внизу окна будет отображен процесс загрузки файлов.

Скачивание файлов с сервера

В левой части окна выберите директорию, куда должны быть сохранены файлы (например, «Загрузки»), в правой части найдите нужные файлы/папки, выделите их и кликните правой кнопкой мыши. Выберите «Скачать». Файлы будут загружены в указанную директорию.

Также можно скопировать файлы перетаскиванием.

Сохранение подключения в настройках

Чтобы не вводить данные сервера заново перед каждым подключением, вы можете сохранить их в настройках.

Если подключение уже установлено, кликните на «Файл» — «Копировать текущее соединение в Менеджер Сайтов».

Откроется окно Менеджера сайтов, где вы сможете задать имя для этого подключения. При настройке FTP-подключения убедитесь, что в пункте «Шифрование» выбран вариант «Использовать явный FTP через TLS если доступен».

Так как все остальные настройки уже указаны, нажмите «Ок», чтобы сохранить подключение.

Если подключение в данный момент не установлено, кликните на «Файл» — «Менеджер Сайтов». Откроется окно Менеджера сайтов.

Кликните «Новый сайт», задайте имя этому подключению и укажите настройки: хост (IP-адрес сервера), порт (21 для FTP, 22 для SFTP), пользователь и пароль (логин и пароль от вашего аккаунта Timeweb). При настройке FTP-подключения убедитесь, что в пункте «Шифрование» выбран вариант «Использовать явный FTP через TLS если доступен», а также выберите режим «Пассивный» на вкладке «Настройки передачи».

Нажмите «Ок», чтобы сохранить подключение в настройках, либо «Соединиться», чтобы сохранить и сразу подключиться к серверу.

В дальнейшем вы сможете подключаться к указанному серверу одним кликом, просто выбрав заданное имя в списке сохраненных сайтов: