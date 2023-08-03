Что такое домен?

Домен — адрес сайта в сети Интернет, например, moidomen.ru или timeweb.com.

Домен — это ветвь в иерархическом пространстве имен сети Интернет, которая обозначается уникальным именем.

Что такое регистратор?

Регистратор — юридическое лицо, предоставляющее услуги регистрации доменных имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации о домене и его администраторе, а также осуществляющее поддержку домена.

Реестр содержит информацию о зарегистрированных доменах и данных администраторов доменов.

Как подключить домен?

У меня уже есть домен

Добавьте домен в панель управления в разделе «Домены» — «Мои домены» — «Добавить домен».

Привяжите домен к директории сайта в разделе «Сайты» — «Мои сайты» — «Привязать домен».

Чтобы домен работал с нашего хостинга, его нужно направить на наш сервер. Это можно сделать одним из способов:

Сменить NS-серверы.

На стороне регистратора домена измените NS-серверы на наши:

ns1.timeweb.ru

ns2.timeweb.ru

ns3.timeweb.org

ns4.timeweb.org

Смена занимает до 24 часов.

Сменить А-запись

На стороне держателя NS-серверов (кто является держателем, можно проверить здесь) укажите в качестве А-записи IP-адрес вашего сервера (он указан на главной странице панели управления).

Смена занимает до 3 часов (в крайнем случае 24 часа).

У меня еще нет домена

Зарегистрируйте домен в разделе «Домены» — «Купить домен». Далее привяжите домен к директории в разделе «Сайты» — «Мои сайты» — «Привязать домен».

Домен станет доступен через 3-24 часа после регистрации, как только обновятся DNS-серверы.

Как перенести домен на обслуживание (чтобы продлевать в Timeweb)?

У текущего регистратора нужно запросить код переноса (посмотреть, кто является регистратором можно здесь).

После получения кода выполните следующее.

Если домен в зоне .RU / .РФ

Зайдите в раздел «Домены» — «Мои домены». Нажмите «Перенести домен» или «Перенести домен в Timeweb». Введите код переноса. Нажмите «Перенести домен».

Перенос домена (трансфер) выполняется бесплатно и занимает 5-7 дней. После завершения переноса на административную почту домена поступит уведомление, и с этого момента вы сможете продлевать домен у нас.

Инструкции по переносу доменов от конкретных провайдеров можно найти здесь.

Если домен в другой доменной зоне

Создайте персону администратора в разделе «Домены» — «Администраторы». Данные владельца домена должны быть такими же, как у текущего регистратора. Сообщите нам: имя домена, код переноса, название персоны.

Стоимость переноса равна стоимости продления домена, при этом при переносе домен будет продлен на 1 год, т.е. фактически перенос бесплатен.

Как добавить/редактировать ресурсные записи домена (TXT, SPF, MX, A, AAAA и др.)?

Редактировать ресурсные записи можно только на стороне держателя NS-серверов. Проверить, кто является держателем NS, можно здесь: whatsmydns.net.

Если указаны наши NS-серверы:

ns1.timeweb.ru

ns2.timeweb.ru

ns3.timeweb.org

ns4.timeweb.org

то изменить/удалить запись можно в разделе «Домены» — «Мои домены» — значок шестеренки — «Настройки DNS», по нашей инструкции.

Как удалить АААА-запись?

Удалить АААА-запись (как и редактировать все остальные ресурсные записи) можно только на стороне держателя NS-серверов. Проверить, кто является держателем NS, можно здесь: whatsmydns.net.

Если указаны наши NS-серверы:

ns1.timeweb.ru

ns2.timeweb.ru

ns3.timeweb.org

ns4.timeweb.org

то изменить/удалить АААА-запись можно в разделе «Домены» — «Мои домены» — значок шестеренки — «Настройки DNS».

Если АААА-запись отображается — удалите ее.

Если АААА-запись не отображается, но при проверке в whatsmydns.net присутствует — скопируйте ее из whatsmydns.net и добавьте, нажав на «Добавить DNS запись», а затем удалите.

Как изменить A-запись у поддомена WWW?

Поддомен WWW — служебный поддомен, который негласно считается частью основного домена и наследует его ресурсные записи. Чтобы изменить А-запись у поддомена WWW, необходимо поменять запись у основного домена, тогда автоматически изменится А-запись и у WWW-поддомена.

Ресурсные записи меняются на стороне держателя NS-серверов. Проверить, какие NS-серверы указаны у домена, можно здесь: whatsmydns.net.

Если указаны наши NS серверы:

ns1.timeweb.ru

ns2.timeweb.ru

ns3.timeweb.org

ns4.timeweb.org

то изменить А-запись можно в разделе «Домены» — «Мои домены» — нажать на значок шестеренки — «Настройки DNS».

Также для поддомена WWW может быть добавлена CNAME-запись, подробнее об этом здесь. Вы также можете сообщить, что именно хотите реализовать путем добавления записи, и прислать нам инструкцию, которой следуете. Мы ознакомимся с ней и предложим альтернативные варианты решения задачи.

Как получить доступ в панель управления регистратора R01?

Чтобы получить доступ к панели управления доменом, необходимо пройти по ссылке https://partner.r01.ru/forgot.khtml и запросить авторизационные данные, введя ник-хэндл или доменное имя. Пароль будет выслан на e-mail администратора домена.

Как получить доступ в панель управления Ru-Center?

Чтобы получить доступ к панели управления доменом, необходимо пройти по ссылке https://www.nic.ru/login/ и запросить авторизационные данные, введя доменное имя или номер действующего договора (анкеты). Пароль будет отправлен на e-mail администратора домена.

Как получить доступ в панель управления PDR?

Чтобы получить доступ к панели управления доменом, необходимо пройти по ссылке https://timeweb.myorderbox.com/customer и запросить авторизационные данные, введя e-mail, который был указан при регистрации доменного имени. Инструкция для восстановления доступа будет отправлена на e-mail администратора домена.

Можно ли зарезервировать домен до оплаты?

Резервирование доменных имен невозможно. Информация о доменном имени вносится в реестр регистратора только после создания заявки на регистрацию домена и поступления платежа.

В чем заключается процесс регистрации домена?

Процесс регистрации состоит из 5 этапов:

Создание заявки на регистрацию в панели управления. Оплата созданной заявки. Регистрация домена. Списание денежных средств с баланса аккаунта. Делегирование доменного имени.

Будет ли сайт работать во время передачи прав на домен (при смене администратора или регистратора)?

В процессе передачи прав на домен сайт будет работать. Процесс смены администратора или регистратора не влияет на работоспособность доменного имени.

Сохраняется ли дата окончания регистрации домена при передаче прав на домен (при смене администратора)?

Да, при смене администратора или регистратора дата истечения домена не изменится.