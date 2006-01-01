Сравнение услуг виртуального хостинга
Домен в подарок: .ru, .рф, .fun, .site, .space, .website, .online, .store, .tech
Преимущества
- Низкая цена
- Оптимальный выбор для лендингов, небольших блогов и корпоративных сайтов
- Не требует администрирования
- Базовая поддержка
- Резервное копирование и аптайм 99,98%
- Бесплатный перенос проектов
- Низкая зависимость от пользователей на сервере
Недостатки
- Предустановленная панель управления и ограничения по ПО
- Максимальная нагрузка на аккаунт 50cp
- Зависимость от других пользователей на сервере
Преимущества
- Невысокая цена
- Отличный выбор для размещения интернет-магазинов и проектов с повышенными требованиями к производительности
- Не требует администрирования
- Приоритетная поддержка
- Резервное копирование и аптайм 99,98%
- Бесплатный перенос проектов
- Низкая зависимость от пользователей на сервере
Недостатки
- Предустановленная панель управления и ограничения по ПО
- Максимальная нагрузка на аккаунт 150cp
Скидки на VDS при оплате:
- 3 месяца - 5%
- 6 месяцев - 7%
- 12 месяцев - 10%
Преимущества
- Цена зависит от потребления
- Подходит для размещения проектов, приложений и сервисов с переменной нагрузкой
- Полный контроль над сервером
- Приоритетная поддержка
- Резервное копирование и аптайм 99,98%
- Помощь в миграции
- Изолированность и гарантированные ресурсы
- Мгновенное масштабирование ресурсов с возможностью кастомизации сервера
Недостатки
- Требует самостоятельного администрирования
- Цена выше чем для виртуального хостинга
Выделенные серверы
5 900 ₽
- Процессор: Intel Xeon E3-1240 (4 ядра, 3.4-3.8 ГГц, 8 потоков)
- Память: 8 ГБ DDR3
- Диск: 2 x 1 Тб HDD
Скидка 15% на выделенные серверы при оплате за год
Преимущества
- Фиксированная цена или индивидуальный расчёт
- Идеально для проектов с максимальными требованиями к производительности и безопасности
- Полный контроль над сервером
- Приоритетная поддержка
- Гарантированный аптайм 99,98%
- Помощь в миграции
- Выделенные ресурсы
- Возможность кастомизации сервера
Недостатки
- Требует самостоятельного администрирования
- Высокая цена