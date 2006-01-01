Сравнение услуг виртуального хостинга

Хостинг

244
 /мес
  • 15ГБ места
  • 2сайтов/ ftp акк.
  • 2базы данных
Домен в подарок: .ru, .рф, .fun, .site, .space, .website, .online, .store, .tech
Преимущества
  • Низкая цена
  • Оптимальный выбор для лендингов, небольших блогов и корпоративных сайтов
  • Не требует администрирования
  • Базовая поддержка
  • Резервное копирование и аптайм 99,98%
  • Бесплатный перенос проектов
  • Низкая зависимость от пользователей на сервере
Недостатки
  • Предустановленная панель управления и ограничения по ПО
  • Максимальная нагрузка на аккаунт 50cp
  • Зависимость от других пользователей на сервере

Мощный хостинг

537
 /мес
  • 15ГБ места
  • 1сайт/ ftp акк.
  • 1база данных
Домен в подарок: .ru, .рф, .fun, .site, .space, .website, .online, .store, .tech
Преимущества
  • Невысокая цена
  • Отличный выбор для размещения интернет-магазинов и проектов с повышенными требованиями к производительности
  • Не требует администрирования
  • Приоритетная поддержка
  • Резервное копирование и аптайм 99,98%
  • Бесплатный перенос проектов
  • Низкая зависимость от пользователей на сервере
Недостатки
  • Предустановленная панель управления и ограничения по ПО
  • Максимальная нагрузка на аккаунт 150cp
VDS серверы

495
 /мес
  • Процессор:1 x 3.3 ГГц
  • Память:2 ГБ
  • Диск:30 ГБ NVME
Скидки на VDS при оплате:
  • 3 месяца - 5%
  • 6 месяцев - 7%
  • 12 месяцев - 10%
Преимущества
  • Цена зависит от потребления
  • Подходит для размещения проектов, приложений и сервисов с переменной нагрузкой
  • Полный контроль над сервером
  • Приоритетная поддержка
  • Резервное копирование и аптайм 99,98%
  • Помощь в миграции
  • Изолированность и гарантированные ресурсы
  • Мгновенное масштабирование ресурсов с возможностью кастомизации сервера
Недостатки
  • Требует самостоятельного администрирования
  • Цена выше чем для виртуального хостинга

Выделенные серверы

5 900
 /мес
  • Процессор:Intel Xeon E3-1240 (4 ядра, 3.4-3.8 ГГц, 8 потоков)
  • Память:8 ГБ DDR3
  • Диск:2 x 1 Тб HDD
Скидка 15% на выделенные серверы при оплате за год
Преимущества
  • Фиксированная цена или индивидуальный расчёт
  • Идеально для проектов с максимальными требованиями к производительности и безопасности
  • Полный контроль над сервером
  • Приоритетная поддержка
  • Гарантированный аптайм 99,98%
  • Помощь в миграции
  • Выделенные ресурсы
  • Возможность кастомизации сервера
Недостатки
  • Требует самостоятельного администрирования
  • Высокая цена