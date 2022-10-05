Изменение данных в профиле, смена владельца аккаунта

Вы можете самостоятельно менять данные в профиле аккаунта, в том числе, менять основной контактный e-mail и владельца аккаунта (однако если вы являетесь клиентом интегратора, для смены данных в профиле аккаунта необходимо обратиться к интегратору).

Для внесения изменений вам необходимо иметь доступ к текущему контактному e-mail аккаунта. Если доступ отсутствует, вы можете изменить основной e-mail по этой инструкции.

В панели hosting.timeweb.ru

Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите « Настройка аккаунта ». Нажмите «Изменить данные». Внесите необходимые изменения . Нажмите «Сохранить, получив ссылку на email». На ваш email придет письмо с ссылкой для подтверждения — перейдите по ней, после чего данные в профиле будут изменены.

В панели timeweb.cloud/my

Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройки аккаунта». На вкладке «Информация» кликните «Изменить» у «Личных данных». Укажите необходимые сведения и нажмите «Сохранить». На ваш email придет письмо с ссылкой для подтверждения — перейдите по ней, после чего данные в профиле будут изменены .