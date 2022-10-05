Изменение данных в профиле, смена владельца аккаунта
Вы можете самостоятельно менять данные в профиле аккаунта, в том числе, менять основной контактный e-mail и владельца аккаунта (однако если вы являетесь клиентом интегратора, для смены данных в профиле аккаунта необходимо обратиться к интегратору).
Для внесения изменений вам необходимо иметь доступ к текущему контактному e-mail аккаунта. Если доступ отсутствует, вы можете изменить основной e-mail по этой инструкции.
В панели hosting.timeweb.ru
- Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройка аккаунта».
- Нажмите «Изменить данные».
- Внесите необходимые изменения.
- Нажмите «Сохранить, получив ссылку на email».
- На ваш email придет письмо с ссылкой для подтверждения — перейдите по ней, после чего данные в профиле будут изменены.
В панели timeweb.cloud/my
- Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройки аккаунта».
- На вкладке «Информация» кликните «Изменить» у «Личных данных».
- Укажите необходимые сведения и нажмите «Сохранить».
- На ваш email придет письмо с ссылкой для подтверждения — перейдите по ней, после чего данные в профиле будут изменены.
Обратите внимание, что смена данных владельца аккаунта не означает смену данных плательщика.
Для изменения данных плательщика, то есть реквизитов, указанных в закрывающих документах, воспользуйтесь нашей инструкцией.