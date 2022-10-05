Изменение данных в профиле, смена владельца аккаунта

Изменение данных в профиле, смена владельца аккаунта

Вы можете самостоятельно менять данные в профиле аккаунта, в том числе, менять основной контактный e-mail и владельца аккаунта (однако если вы являетесь клиентом интегратора, для смены данных в профиле аккаунта необходимо обратиться к интегратору).

Для внесения изменений вам необходимо иметь доступ к текущему контактному e-mail аккаунта. Если доступ отсутствует, вы можете изменить основной e-mail по этой инструкции.

В панели hosting.timeweb.ru

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  1. Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройка аккаунта».
  2. Нажмите «Изменить данные».
  3. Внесите необходимые изменения
  4. Нажмите «Сохранить, получив ссылку на email». 
  5. На ваш email придет письмо с ссылкой для подтверждения — перейдите по ней, после чего данные в профиле будут изменены.

В панели timeweb.cloud/my

Без Названия (1)

  1. Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройки аккаунта».
  2. На вкладке «Информация» кликните «Изменить» у «Личных данных».
  3. Укажите необходимые сведения и нажмите «Сохранить».
  4. На ваш email придет письмо с ссылкой для подтверждения — перейдите по ней, после чего данные в профиле будут изменены.

Обратите внимание, что смена данных владельца аккаунта не означает смену данных плательщика.

Для изменения данных плательщика, то есть реквизитов, указанных в закрывающих документах, воспользуйтесь нашей инструкцией

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