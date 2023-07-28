Условия привязки карты/счета для автоматического пополнения баланса
Привязать карту к аккаунту вы можете при выборе способа оплаты «Card/Pay» или «СБП» в панели управления, отметив соответствующий чекбокс.
После привязки карты/счета вам будут доступны как автоматические списания для пополнения баланса аккаунта, так и списания вручную — оплата в один клик из панели управления.
Для клиентов VDS и виртуального хостинга, в зависимости от выбранного тарифного плана, денежные средства с привязанных к аккаунту карт и счетов могут быть автоматически списаны ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» или ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХНОЛОГИИ».
Списания вручную
- В разделе «Оплата услуг» выберите способ оплаты «Card/Pay» или «СБП» и оплатите услуги.
- С привязанной карты/счета будет списана необходимая сумма. Вводить данные карты/счета при этом не потребуется.
Автоматические списания
- Списание с карты/счета будет происходить за 7 дней до окончания средств на балансе. В зависимости от тарифа сумма списания равна платежу за 1 месяц или 1 год предоставления услуги.
- Уведомление о каждом списании (успешном или неуспешном) отправляется по e-mail и СМС. Предварительное уведомление по e-mail и СМС об окончании средств на балансе больше не производится.
- В случае, если автоматическое списание не удалось, то повторное списание будет произведено через 24 часа. Попытки будут повторяться, пока баланс не пополнится или аккаунт не будет заблокирован.
- Если с момента последнего автоматического списания прошло 179 дней, то будет произведен перепривязочный платеж на 90 копеек. Средства будут возвращены на карту в течение 4-7 рабочих дней.