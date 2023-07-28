Условия привязки карты/счета для автоматического пополнения баланса

Привязать карту к аккаунту вы можете при выборе способа оплаты «Card/Pay» или «СБП» в панели управления, отметив соответствующий чекбокс.

После привязки карты/счета вам будут доступны как автоматические списания для пополнения баланса аккаунта, так и списания вручную — оплата в один клик из панели управления.

Для клиентов VDS и виртуального хостинга, в зависимости от выбранного тарифного плана, денежные средства с привязанных к аккаунту карт и счетов могут быть автоматически списаны ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» или ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХНОЛОГИИ».

Списания вручную

В разделе «Оплата услуг» выберите способ оплаты «Card/Pay» или «СБП» и оплатите услуги.

С привязанной карты/счета будет списана необходимая сумма. Вводить данные карты/счета при этом не потребуется.

Автоматические списания