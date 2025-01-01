Программа реселлинга

Получайте доход с перепродажи услуг хостинга Timeweb

Вознаграждение до 50% от стоимости услуг!
Программа реселлинга Timeweb

Как работает программа

1

Покупаете со скидкой

Скидка на услуги хостинга от 30 до 50% в зависимости от числа ваших клиентов

2

Продаете по своей цене

Вы сами решаете, какая будет наценка на услуги хостинга

3

Получаете деньги

Полученная скидка и ваша наценка составляют вашу прибыль

Кому подходит программа и чем она полезна?

Веб-студиям
и фрилансерам

Разработчикам, которые хотят предложить клиентам полный пакет услуг и повысить лояльность

Маркетинговым и digital-агентствам

Для увеличения прибыли, расширения ассортимента и удержания клиентов

Владельцам нескольких сайтов

Чтобы управлять проектами на одной площадке и получать скидку до 50% на каждый из них

Наш процент — одно из лучших предложений на рынке для ресселеров

Вознаграждение партнера начисляется в зависимости от количества активных аккаунтов клиентов

Уровень
Кол-во аккаунтов
Вознаграждение
Бронзовый
0–29 аккаунтов
30% вознаграждение
Серебряный
30–49 аккаунтов
40% вознаграждение
Золотой
от 50 аккаунтов
50% вознаграждение

На конкретном примере

Допустим, у вас покупают хостинг клиенты за 10 000 ₽ в год.

10 000 ₽

Ваша цена продажи клиенту

2 142 ₽

Цена хостинга для вас — со скидкой 50%

7 858 ₽

Ваша прибыль с одного клиента

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Или напишите нашему  — ответит на все ваши вопросы.

Имя
Компания
Email
Контактный телефон
Я ознакомлен(а) с политикой , правилами и даю согласие на обработку персональных данных

Что еще вы получаете

Маркетинговая поддержка

Предоставим все рекламные материалы, поможем с офферами, расскажем, что лучше работает

Личный менеджер

Поможет по любому вопросу: от настройки панели до вывода средств