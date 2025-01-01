Программа реселлинга
Получайте доход с перепродажи услуг хостинга Timeweb
Как работает программа
1
Покупаете со скидкой
Скидка на услуги хостинга от 30 до 50% в зависимости от числа ваших клиентов
2
Продаете по своей цене
Вы сами решаете, какая будет наценка на услуги хостинга
3
Получаете деньги
Полученная скидка и ваша наценка составляют вашу прибыль
Кому подходит программа и чем она полезна?
Веб-студиям
и фрилансерам
Разработчикам, которые хотят предложить клиентам полный пакет услуг и повысить лояльность
Маркетинговым и digital-агентствам
Для увеличения прибыли, расширения ассортимента и удержания клиентов
Владельцам нескольких сайтов
Чтобы управлять проектами на одной площадке и получать скидку до 50% на каждый из них
Наш процент — одно из лучших предложений на рынке для ресселеров
Вознаграждение партнера начисляется в зависимости от количества активных аккаунтов клиентов
На конкретном примере
Допустим, у вас покупают хостинг клиенты за 10 000 ₽ в год.
10 000 ₽
Ваша цена продажи клиенту
2 142 ₽
Цена хостинга для вас — со скидкой 50%
7 858 ₽
Ваша прибыль с одного клиента
Что еще вы получаете
Маркетинговая поддержка
Предоставим все рекламные материалы, поможем с офферами, расскажем, что лучше работает
Личный менеджер
Поможет по любому вопросу: от настройки панели до вывода средств