WinMTR

WinMTR

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Общая информация

WinMTR — бесплатная и простая в использовании программа, используемая для диагностики сетевых соединений. Она совмещает в себе функции таких встроенных в Windows утилит, как ping и tracert, и позволяет осуществлять трассировку и отслеживать потери пакетов. Скачать программу можно, например, здесь.

Win Mtr Main Window

WinMTR определяет маршрут, по которому передается трафик от вашего компьютера до выбранного хоста, и адрес каждого узла маршрута. После на каждый из них отправляются запросы ICMP-пакетами, и таким образом выявляются узлы, на которых возникают задержки или потери данных.

При этом накапливается полная статистика по каждому маршрутизатору:

  • Hostname — доменное имя или IP-адрес маршрутизатора.
  • No — порядковый номер маршрутизатора.
  • Loss % — процент потерянных ответов от данного маршрутизатора.
  • Sent — отправлено запросов данному маршрутизатору.
  • Recv — получено ответов от маршрутизатора.
  • Best — наименьшее (наилучшее) время задержки.
  • Avrg — среднее время задержки.
  • Worst — наибольшее (наихудшее) время задержки.
  • Last — время задержки последнего полученного пакета.

Использование WinMTR

Для получения лога трассировки осуществите следующие действия:

  1. Запустите программу WinMTR от имени администратора.
  2. В открывшемся окне в поле Host введите домен или IP-адрес сайта, маршрут до которого необходимо проверить.
  3. Начните проверку кнопкой Start.
  4. Остановите проверку кнопкой Stop, когда количество пакетов в поле Sent будет больше 300.
  5. Сохраните результат, нажав Export Text или Export HTML.

Полученный результат вы можете передать для анализа нашим специалистам, прикрепив его к обращению в техническую поддержку.

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