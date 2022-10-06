WinMTR
Общая информация
WinMTR — бесплатная и простая в использовании программа, используемая для диагностики сетевых соединений. Она совмещает в себе функции таких встроенных в Windows утилит, как ping и tracert, и позволяет осуществлять трассировку и отслеживать потери пакетов. Скачать программу можно, например, здесь.
WinMTR определяет маршрут, по которому передается трафик от вашего компьютера до выбранного хоста, и адрес каждого узла маршрута. После на каждый из них отправляются запросы ICMP-пакетами, и таким образом выявляются узлы, на которых возникают задержки или потери данных.
При этом накапливается полная статистика по каждому маршрутизатору:
- Hostname — доменное имя или IP-адрес маршрутизатора.
- No — порядковый номер маршрутизатора.
- Loss % — процент потерянных ответов от данного маршрутизатора.
- Sent — отправлено запросов данному маршрутизатору.
- Recv — получено ответов от маршрутизатора.
- Best — наименьшее (наилучшее) время задержки.
- Avrg — среднее время задержки.
- Worst — наибольшее (наихудшее) время задержки.
- Last — время задержки последнего полученного пакета.
Использование WinMTR
Для получения лога трассировки осуществите следующие действия:
- Запустите программу WinMTR от имени администратора.
- В открывшемся окне в поле Host введите домен или IP-адрес сайта, маршрут до которого необходимо проверить.
- Начните проверку кнопкой Start.
- Остановите проверку кнопкой Stop, когда количество пакетов в поле Sent будет больше 300.
- Сохраните результат, нажав Export Text или Export HTML.
Полученный результат вы можете передать для анализа нашим специалистам, прикрепив его к обращению в техническую поддержку.