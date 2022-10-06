Общая информация

WinMTR — бесплатная и простая в использовании программа, используемая для диагностики сетевых соединений. Она совмещает в себе функции таких встроенных в Windows утилит, как ping и tracert, и позволяет осуществлять трассировку и отслеживать потери пакетов. Скачать программу можно, например, здесь.

WinMTR определяет маршрут, по которому передается трафик от вашего компьютера до выбранного хоста, и адрес каждого узла маршрута. После на каждый из них отправляются запросы ICMP-пакетами, и таким образом выявляются узлы, на которых возникают задержки или потери данных.

При этом накапливается полная статистика по каждому маршрутизатору:

Hostname — доменное имя или IP-адрес маршрутизатора.

No — порядковый номер маршрутизатора.

Loss % — процент потерянных ответов от данного маршрутизатора.

Sent — отправлено запросов данному маршрутизатору.

Recv — получено ответов от маршрутизатора.

Best — наименьшее (наилучшее) время задержки.

Avrg — среднее время задержки.

Worst — наибольшее (наихудшее) время задержки.

Last — время задержки последнего полученного пакета.

Использование WinMTR

Для получения лога трассировки осуществите следующие действия:

Запустите программу WinMTR от имени администратора. В открывшемся окне в поле Host введите домен или IP-адрес сайта, маршрут до которого необходимо проверить. Начните проверку кнопкой Start . Остановите проверку кнопкой Stop , когда количество пакетов в поле Sent будет больше 300. Сохраните результат, нажав Export Text или Export HTML .

Полученный результат вы можете передать для анализа нашим специалистам, прикрепив его к обращению в техническую поддержку.