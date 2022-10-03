Что делать при повышенной нагрузке

Если аккаунт значительно и/или систематически превышает установленные лимиты нагрузки, необходимо воспользоваться одним из следующих вариантов решения проблемы.

Определение и устранение источника нагрузки

Для снижения нагрузки необходимо определить ее источник.

На виртуальном хостинге не ведется логирование скриптов и запросов на уровне сервера, поэтому для выявления источника нагрузки необходимо провести дополнительный анализ — логов доступа, скриптов, кода сайта и др. Основные рекомендации приведены ниже.

Анализ логов доступа веб-сервера

Логи доступа веб-сервера позволяют проанализировать и сравнить количество и характер запросов, поступающих к вашим сайтам. Это поможет выявить нежелательную чрезмерную активность и IP-адреса вызывающих ее посетителей или ботов. Также логи доступа могут определить зацикливание при обращении к страницам сайта.

Для анализа запросов к сайтам вы можете включить логи доступа в панели управления аккаунтом в разделе «Инструменты» — «Логи», после чего они будут доступны в основной директории сайта (файл access_log ). При необходимости вы также можете получить логи доступа к веб-серверу за прошедшие дни, заказав их в панели управления.

Если в логах вы видите нежелательную активность ботов, вы можете ограничить их доступ к вашему сайту с помощью директив в файле robots.txt или .htaccess.

Аудит кода

Анализ и доработка кода позволяют выявить и исправить неоптимальные алгоритмы и логические ошибки в скриптах сайтов.

Анализ производительности сайта с помощью средств CMS

Многие CMS содержат компоненты, помогающие оптимизировать работу сайта. Например, инструменты, позволяющие выявить наиболее часто используемые элементы, оценить производительность сайта, определить настройки веб-окружения, не позволяющие сайту работать оптимально.

Информацию о наличии таких средств в вашей CMS вы можете уточнить на официальном сайте либо у технической поддержки этой CMS.

Проведение оптимизации и отладки в рамках среды разработки

Для проведения комплексного анализа создаваемой нагрузки мы рекомендуем перенести ваши сайты в организованную среду разработки с соответствующим dev-окружением. Таким образом можно осуществить оптимизацию скриптов ваших проектов при помощи специализированного программного обеспечения. Также в рамках среды разработки вы можете произвести подробное логирование запускаемых скриптов, запросов к базам данных MySQL и иных процессов, выполняющихся во время работы ваших проектов.

Проверка аккаунта на заражение вредоносным кодом

Для проверки сайтов на наличие вредоносного кода вы можете скачать файлы сайта на локальный компьютер и просканировать их антивирусом, но такой способ не является достаточно эффективным методом, так как антивирусное ПО персонального компьютера в первую очередь предназначено для устранения вредоносного кода в исполняемых файлах (*.exe, *.dll).

Если вирус был обнаружен или есть подозрение, что рост нагрузки вызван именно вредоносным кодом, для диагностики и лечения сайта мы предлагаем вам воспользоваться услугой «Скорая помощь».

Анализ статистики веб-сервера (mod_status)

Данный способ может использоваться при повышенной нагрузке на CPU на тарифах Eterno и Premium.

Модуль mod_status позволяет получить дополнительную информацию о процессах Apache.

Включить mod_status можно по следующей инструкции:

В разделе «Сайты» — «Мои сайты» отвяжите доменное имя от директории сайта и привяжите снова. Перейдите в директорию сайта в «Файловом менеджере» и добавьте в начало файла .htaccess сайта следующую строку:

RewriteRule ^(s-stat) - [L]

Подключитесь по SSH. Выполните команду ниже, указав вместо username логин, который будет использоваться вами для авторизации на странице s-stat :

htpasswd -c ~/.htpasswd username

Укажите пароль и подтвердите его.

Страница mod_status будет доступна по адресу вида ваш_домен/s-stat .

Подробную информацию по работе с mod_status вы можете получить из официальной документации Apache.

Если вам не удается снизить нагрузку самостоятельно, попробуйте поручить эту задачу профессионалу — он сможет провести полноценный анализ скриптов, кода вашего сайта, оптимизировать его работу и тем самым снизить нагрузку до допустимых лимитов. Найти подходящего специалиста можно, например, в нашем Marketplace.

Увеличение лимита нагрузки

На всех тарифах виртуального хостинга доступна дополнительная услуга — расширение допустимого лимита нагрузки для вашего аккаунта.

Это позволит вам решить проблему с нагрузкой, если показатели оказываемой аккаунтом нагрузки будут укладываться в новые лимиты.

Подробнее об услуге — в статье Увеличение лимита нагрузки.

Переход на более мощный тариф

В отдельных случаях решить проблему можно переходом на более мощный тариф, лимиты нагрузки для которого будут достаточны для вашего аккаунта.

Установленные лимиты для каждого тарифа можно найти здесь.

Перейти на подходящий тариф вы можете в панели управления, в разделе «Аккаунт» — «Тариф».

Переход на VDS

Лимиты по нагрузке на VDS отсутствуют — допустимая нагрузка ограничена только фактическими возможностями виртуального сервера. Другими преимуществами VDS являются гибкость в настройке, возможность установки дополнительного ПО и оперативного изменения конфигурации VDS непосредственно в процессе работы.

Основное администрирование сервера вам будет необходимо осуществлять самостоятельно, но вы также можете обращаться за помощью к специалистам поддержки.

В случае использования на сервере панели управления ISPmanager или Fastpanel или системы Bitrix7, мы поможем с переносом вашего проекта с хостинга на VDS. Подробнее о переходе на виртуальный сервер можно почитать в наших статьях: Начало работы с VDS, Перенос сайта на VDS.

Доступные тарифы можно посмотреть на нашем сайте.

Переход на выделенный сервер

Выделенные серверы характеризуются высокой производительностью, подходят для различных ресурсоемких проектов и не имеют ограничений по нагрузке. Кроме того, размещение на выделенном сервере исключает возможность влияния действий других пользователей на стабильность работы ваших проектов.

При заказе выделенного сервера с услугой нашего администрирования мы можем целиком перенести ваш аккаунт на новый сервер, вместе со всем контентом и балансом. У вас сохранятся все настройки сайтов, поменяется лишь основной IP-адрес сервера. Перенос выполняется в фоновом режиме и не влияет на доступность сайтов. Подробнее об услуге и доступных конфигурациях — на нашем сайте.