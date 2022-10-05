Восстановление доступа к панели управления
Восстановление пароля
Для панели hosting.timeweb.ru (клиенты виртуального хостинга)
- Перейдите по ссылке https://hosting.timeweb.ru/recovery-password.
- Введите логин аккаунта или доменное имя. Ссылка для восстановления доступа будет отправлена на контактный e-mail, который был указан при регистрации аккаунта.
Для панели timeweb.cloud/my (клиенты VDS и облачных сервисов)
- Перейдите по ссылке https://timeweb.cloud/my/recovery-password.
- Введите логин аккаунта или доменное имя. Ссылка для восстановления доступа будет отправлена на контактный e-mail, который был указан при регистрации аккаунта.
Смена e-mail
В случае, если доступ к контактному e-mail утерян, вы можете изменить его на другую электронную почту. Для этого выполните описанные ниже действия.
Для юридических лиц
Направьте запрос на смену e-mail в службу поддержки по e-mail info@timeweb.ru, приложив к нему документы:
- скан-копию заявления с печатью и подписью уполномоченного лица (генерального директора или лица, имеющего доверенность на право подписи);
- скан-копию свидетельства ИНН и ОГРН (либо листа записи о регистрации).
В запросе сообщите новый email, который нужно указать для аккаунта.
Для физических лиц
Для смены e-mail нам необходимо верифицировать владельца аккаунта. Верификация происходит в 2 этапа:
- Отправьте запрос на смену e-mail на ящик info@timeweb.ru. Укажите в нем новый e-mail, а к сообщению прикрепите фото владельца аккаунта с паспортом (со страницей с основными данными и фотографией).
- Видеосозвон в мессенджере на ваш выбор.
В запросе на смену e-mail вы можете сразу указать:
- удобное время для видеозвонка — часовой промежуток по московскому времени; например, с 16 до 17 часов, или с 23 до 00 часов;
- удобный мессенджер для связи и номер телефона/логин аккаунта (предпочтительным является Telegram).
В указанное время сотрудник свяжется с владельцем аккаунта. Процедура займет не более 5 минут.
Перед созвоном убедитесь, пожалуйста, что:
- на видео вас будет хорошо видно и паспортные данные будут читаемы;
- в настройках приватности в мессенджере отключен запрет на входящие звонки.