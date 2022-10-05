Восстановление доступа к панели управления

Восстановление доступа к панели управления

Восстановление пароля

Для панели hosting.timeweb.ru (клиенты виртуального хостинга)

  1. Перейдите по ссылке https://hosting.timeweb.ru/recovery-password.
  2. Введите логин аккаунта или доменное имя. Ссылка для восстановления доступа будет отправлена на контактный e-mail, который был указан при регистрации аккаунта.

Для панели timeweb.cloud/my (клиенты VDS и облачных сервисов)

  1. Перейдите по ссылке https://timeweb.cloud/my/recovery-password.
  2. Введите логин аккаунта или доменное имя. Ссылка для восстановления доступа будет отправлена на контактный e-mail, который был указан при регистрации аккаунта.

Смена e-mail

В случае, если доступ к контактному e-mail утерян, вы можете изменить его на другую электронную почту. Для этого выполните описанные ниже действия.

Для юридических лиц

Направьте запрос на смену e-mail в службу поддержки по e-mail info@timeweb.ru, приложив к нему документы:

  • скан-копию заявления с печатью и подписью уполномоченного лица (генерального директора или лица, имеющего доверенность на право подписи);
  • скан-копию свидетельства ИНН и ОГРН (либо листа записи о регистрации).

В запросе сообщите новый email, который нужно указать для аккаунта.

Для физических лиц

Для смены e-mail нам необходимо верифицировать владельца аккаунта. Верификация происходит в 2 этапа:

  1. Отправьте запрос на смену e-mail на ящик info@timeweb.ru. Укажите в нем новый e-mail, а к сообщению прикрепите фото владельца аккаунта с паспортом (со страницей с основными данными и фотографией).
  2. Видеосозвон в мессенджере на ваш выбор. 

В запросе на смену e-mail вы можете сразу указать:

  • удобное время для видеозвонка — часовой промежуток по московскому времени; например, с 16 до 17 часов, или с 23 до 00 часов;
  • удобный мессенджер для связи и номер телефона/логин аккаунта (предпочтительным является Telegram).

В указанное время сотрудник свяжется с владельцем аккаунта. Процедура займет не более 5 минут.

Перед созвоном убедитесь, пожалуйста, что:

  • на видео вас будет хорошо видно и паспортные данные будут читаемы;
  • в настройках приватности в мессенджере отключен запрет на входящие звонки. 
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