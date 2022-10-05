Не отображаются папки в интерфейсе Roundcube

Не отображаются папки в интерфейсе Roundcube

Возможные ошибки при работе с почтой

Речь идет о ситуациях, когда в общем списке отсутствуют какие-либо папки, кроме основных, например:

В этом случае необходимо «подписаться» на нужные папки.

Для этого перейдите в раздел «Настройки» — «Папки» и отметьте галочками те папки, которые должны отображаться в общем списке. Изменения будут применены сразу же.

Вернитесь в раздел «Почта» и проверьте, что список папок обновился.