Не отображаются папки в интерфейсе Roundcube

Не отображаются папки в интерфейсе Roundcube

Речь идет о ситуациях, когда в общем списке отсутствуют какие-либо папки, кроме основных, например:

Rc1

В этом случае необходимо «подписаться» на нужные папки.

Для этого перейдите в раздел «Настройки» — «Папки» и отметьте галочками те папки, которые должны отображаться в общем списке. Изменения будут применены сразу же.

Rc2

Вернитесь в раздел «Почта» и проверьте, что список папок обновился.

Rc3

 

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