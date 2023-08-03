Хостинг и сайты

В чем разница между доменом и хостингом?

Домен — это имя сайта, оно оплачивается отдельно (на период от 1 года, в зависимости от доменной зоны). О том, как выбрать доменное имя для сайта, можно почитать здесь.

Хостинг — это место, где хранятся файлы сайта.

Почему не работает сайт?

В первую очередь попробуйте очистить кэш браузера. Самый простой способ это сделать — нажать CTRL+F5 (CTRL+R для Safari).

Если ошибка сохраняется, порядок действий будет зависеть от ее типа.

Типы ошибок:

Ошибка 500. Ошибка 502 . Не удается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера

Ошибка означает, что домен не ссылается на IP-адрес сервера, на котором находятся файлы сайта.

Возможные причины:

Домен был зарегистрирован или продлен (после окончания срока регистрации) менее 24 часов назад. Нужно дождаться обновления NS-серверов, которое занимает от 3 до 24 часов



IP-адрес сервера не указан в качестве A-записи домена на стороне держателя NS-серверов.

Необходимо прописать корректную A-запись. Посмотреть IP-адрес сервера можно на дашборде (главной странице) панели управления ; проверить, кто является держателем NS-серверов, можно здесь .

Домен припаркован в компании Timeweb

Необходимо привязать домен к директории в разделе «Сайты» — «Мои сайты» по кнопке «Привязать домен». Если домен уже привязан к директории, попробуйте его перепривязать, нажав «Отвязать домен» и затем «Привязать домен». Если сайт размещен не на нашем хостинге, необходимо изменить А и АААА-записи (см. ошибку №5).



Если вышеперечисленные действия не помогли, напишите нам.

Перестал работать домен в международной зоне (отображается заглушка регистратора PDR / белая страница)

Проверьте административную почту домена. Регистратор мог отправить на нее ссылку для верификации. После верификации домен станет доступен, как только обновятся DNS-серверы; этот процесс занимает от 3 до 24 часов. Проверьте срок регистрации домена, возможно, он уже истек и его нужно продлить.



Некорректное отображение стилей и другие ошибки после смены домена у CMS Wordpress

В конфигурационном файле wp-config.php необходимо добавить следующий код:

i f(isset($_SERVER['HTTPS'])) {

$schema = 'https://';

}

else {

$schema = 'http://';

}

define('WP_HOME', $schema.$_SERVER['SERVER_NAME']);

define('WP_SITEURL', $schema.$_SERVER['SERVER_NAME']);

Ваше соединение не защищено

Ошибка означает, что вы включили перенаправление на безопасное соединение HTTPS, однако сам SSL-сертификат не установлен.

Чтобы решить проблему:

Отключите перенаправление на HTTPS (раздел «Сайты» — «Мои сайты» — кнопка в виде шестеренки — «Использовать безопасное соединение https». Другой вариант — настроить перенаправления в файле .htaccess ). Установите SSL-сертификат через раздел «Домены» — «SSL-сертификаты» — «Заказать». Дождитесь статуса «Установлен». Включите перенаправление на HTTPS через раздел «Мои сайты» или файл .htaccess.

Ошибка установки соединения с базой данных / Error establishing database connection

Ошибка может означать неверные логин и пароль от входа в базу данных. Обновить данные можно в конфигурационном файле CMS по инструкции.

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

Перейдите в раздел «Сайты» — «Мои сайты». Нажмите кнопку в виде шестеренки у нужного сайта. Установите переключатель «Перенаправлять на домен» в положение «Выкл.». Нажмите «Сохранить настройки».

Если это не помогло, проверьте файл .htaccess — в нем могут быть настроены правила перенаправления, которые приводят к циклической переадресации.

Как сменить версию PHP?

Сменить версию PHP можно в разделе «Сайты» — «Мои сайты», нажав на кнопку в виде шестеренки.

Если в списке нет нужной версии, сообщите нам, какая версия вам необходима. Если она доступна на одном из серверов, мы перенесем ваш аккаунт.

Почему при установке Wordpress нет домена?

Это означает, что нужный вам домен уже привязан к другой директории в разделе «Мои сайты».

Перейдите в раздел «Мои сайты». Найдите нужный домен и нажмите «Отвязать домен».

После этого домен появится в списке.

Как временно отключить сайт?

В разделе «Сайты» — «Мои сайты» отвяжите нужный домен от директории кнопкой «Отвязать домен».

При этом другие сайты на аккаунте по-прежнему будут работать, а услуги хостинга предоставляться.

Можно ли приобрести SSL-сертификат через Timeweb?

Через нашу компанию можно заказать следующие виды сертификатов:

RapidSSL — сертификат, выпуск которого занимает минимум времени, служит для обеспечения защищенного с помощью шифрования соединения. Работает только с одним именем и устанавливается только на домен или поддомен. SSL Timeweb Pro — сертификат от центра сертификации RapidSSL, обеспечивающий защиту для одного домена. При заказе этого сертификата мы обеспечим полную установку и настройку SSL, настроим работу сайта по https, устраним возможные ошибки, включая Mixed Content. RapidSSL Wildcard — этот вид сертификата будет работать на домене и всех поддоменах одного домена. Имеет упрощенную процедуру проверки при выпуске. Срок выпуска сертификата составляет несколько часов. Let's Encrypt — бесплатный сертификат, выпускаемый на срок 90 дней; работает только с одним именем и устанавливается только на домен или поддомен. Let's Encrypt - это некоммерческая инициатива, предоставляющая автоматизированный и открытый CA, созданный Internet Security Research Group.

Заказать сертификаты можно в панели управления в раздела «SSL-сертификаты».

Как установить SSL-сертификат?

Перейдите в раздел «Домены» — «SSL-сертификаты» и нажмите «Заказать». Выберите сертификат (подробнее о разных видах сертификатов здесь ). Нажмите «Заказать». Дождитесь статуса «Установлен». Включите перенаправление на https (раздел «Сайты» — «Мои сайты» — кнопка в виде шестеренки — «Использовать безопасное соединение https». Другой вариант — настроить перенаправления в файле .htaccess ).

Как работает оплата на годовом тарифе?

При оплате за год деньги резервируются на оплату услуг хостинга и ежедневно списываются с баланса аккаунта. Если на балансе находится сумма больше стоимости годовой оплаты, остаток переходит в «Свободные средства».

На балансе могут находиться «Свободные средства» и «Зарезервированные средства» — увидеть их можно в разделе «Баланс и платежи» — «Детализация списаний».

Зарезервированные средства нельзя использовать для приобретение других услуг (кроме расширения параметров тарифа — дисковая квота, количество сайтов и др.), так как эти деньги нужны для успешного завершения срока действия годовой скидки (дата подключения годового тарифа).

Свободные средства можно использовать на приобретение других услуг (регистрация домена, покупка SSL-сертификата и др.).

Если вы подключаете дополнительные услуги с «Зарезервированных средств», остатка денег может не хватить до завершения годового периода. В таком случае необходимо пополнить баланс.

Как попробовать услуги Timeweb до оплаты? Есть ли у Timeweb тестовый период?

Да, вы можете воспользоваться тестовым периодом. Закажите хостинг на нашем сайте — аккаунт будет автоматически создан в тестовом режиме.

Тестовый период составляет 10 дней. После поступления оплаты тестовый период завершится, аккаунт перейдет на оплачиваемый тариф. Если по истечении тестового периода оплата не поступит, аккаунт автоматически заблокируется.

Как можно оплатить услуги?

Мы предлагаем несколько способов оплаты услуг: банковские карты, Pay, система быстрых платежей, ЮMoney, терминалы Qiwi, перевод на расчетный счет, Stripe (для нерезидентов).

Подробнее о каждом способе оплаты здесь.

Платежные шлюзы

Платежи по банковским картам проводятся через Uniteller или Сбербанк.

Сбербанк

Для оплаты (ввода реквизитов вашей карты) вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

Uniteller

В системе Uniteller безопасность платежей обеспечивается использованием SSL-протокола для передачи конфиденциальной информации от клиента на сервер системы Uniteller для дальнейшей обработки.

Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым банковским сетям высшей степени защиты. Сбор и обработка полученных конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.) производится в процессинговом центре, а не на сайте продавца.