Смена регистратора домена в зонах .pp.ru, .net.ru, .org.ru

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Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в Ru-Center

Для переноса домена от другого регистратора к регистратору Ru-Center:

Уведомьте текущего регистратора о переносе домена, сообщив название нового регистратора АО «РСИЦ» и его идентификатор RU-CENTER-3LVL. В панели управления аккаунтом в Timeweb создайте администратора , на данные которого будет перенесен домен. Отправьте запрос в нашу службу поддержки , указав в нем домен, для которого требуется перенос, и имя администратора, созданного на предыдущем шаге.

После завершения переноса вы получите уведомление на e-mail администратора домена.

Перенос домена с договора Timeweb в Ru-Center к другому регистратору

Для переноса домена к другому регистратору:

Уточните процедуру переноса у нового регистратора. Предоставьте в Ru-Center заявление на перенос домена. Шаблон заявления и правила оформления можно найти на сайте регистратора (раздел «Перенос доменов .su, .net.ru, .org.ru, .pp.ru к другому регистратору»). Заявление от физического лица или ИП потребуется заверить нотариально (кроме случаев, когда заявление подписывается в офисе регистратора).

Документы можно отправить почтой по адресу: 123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1, RU-CENTER, или привезти в один из офисов регистратора .

Перенос домена с договора на договор внутри Ru-Center

Перенос домена внутри регистратора Ru-Center может быть выполнен одним из следующих способов.

Способ 1

Войдите в панель управления регистратора Ru-Center (получить доступ можно по нашей инструкции) и отправьте запрос на перенос домена. Для этого выберите «Анкета» → «Сменить партнера» → «Передать».

Домен будет передан в течение часа, после чего на e-mail администратора поступит соответствующее уведомление.

Способ 2

Предоставьте регистратору заявление на перенос услуг (шаблон можно найти на сайте регистратора). Копию заявления необходимо отправить на e-mail: ru-ncc@nic.ru.

Домен будет передан в течение 2 рабочих дней после получения письма.