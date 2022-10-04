Смена регистратора домена в зонах .pp.ru, .net.ru, .org.ru
В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.
- Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в Ru-Center
- Перенос домена с договора Timeweb в Ru-Center к другому регистратору
- Перенос домена с договора на договор внутри Ru-Center
Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в Ru-Center
Для переноса домена от другого регистратора к регистратору Ru-Center:
- Уведомьте текущего регистратора о переносе домена, сообщив название нового регистратора АО «РСИЦ» и его идентификатор RU-CENTER-3LVL.
- В панели управления аккаунтом в Timeweb создайте администратора, на данные которого будет перенесен домен.
- Отправьте запрос в нашу службу поддержки, указав в нем домен, для которого требуется перенос, и имя администратора, созданного на предыдущем шаге.
После завершения переноса вы получите уведомление на e-mail администратора домена.
Перенос домена с договора Timeweb в Ru-Center к другому регистратору
Для переноса домена к другому регистратору:
- Уточните процедуру переноса у нового регистратора.
- Предоставьте в Ru-Center заявление на перенос домена. Шаблон заявления и правила оформления можно найти на сайте регистратора (раздел «Перенос доменов .su, .net.ru, .org.ru, .pp.ru к другому регистратору»). Заявление от физического лица или ИП потребуется заверить нотариально (кроме случаев, когда заявление подписывается в офисе регистратора).
Документы можно отправить почтой по адресу: 123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1, RU-CENTER, или привезти в один из офисов регистратора.
Перенос домена с договора на договор внутри Ru-Center
Перенос домена внутри регистратора Ru-Center может быть выполнен одним из следующих способов.
- Способ 1
Войдите в панель управления регистратора Ru-Center (получить доступ можно по нашей инструкции) и отправьте запрос на перенос домена. Для этого выберите «Анкета» → «Сменить партнера» → «Передать».
Домен будет передан в течение часа, после чего на e-mail администратора поступит соответствующее уведомление.
- Способ 2
Предоставьте регистратору заявление на перенос услуг (шаблон можно найти на сайте регистратора). Копию заявления необходимо отправить на e-mail: ru-ncc@nic.ru.
Домен будет передан в течение 2 рабочих дней после получения письма.
Номер договора Timeweb в Ru-Center: 6471/NIC-REG.