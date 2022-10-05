Перенос почты с другого хостинга

Перенос почты со стороннего хостинга вам необходимо выполнить самостоятельно. Специалисты поддержки не смогут помочь вам с этой задачей.

В статье мы рассмотрим, как перенести почту на хостинг Timeweb с помощью почтового клиента Thunderbird, однако, в целом порядок действий будет похож, вне зависимости от того, какой почтовый клиент вы используете. Для переноса вам будет нужно:

Подключиться при помощи почтового клиента (например, Outlook, Thunderbird, The Bat) к ящику на старом хостинге и скачать всю корреспонденцию. Создать необходимый почтовый ящик в разделе « Почта » панели управления Timeweb. Добавить новый почтовый ящик в почтовом клиенте, выделить необходимые письма или папки в старом ящике и скопировать их в нужную папку принимающего ящика: простым перетаскиванием мышкой или с помощью опции «Копировать» в контекстном меню.

Перенос почты с помощью Thunderbird

Откройте Mozilla Thunderbird, кликните на значок в правом верхнем углу и нажмите «Создать».

Далее кликните на «Настроить мою учетную запись почты».

Укажите данные почтового ящика, с которого нужно перенести почту: имя пользователя, почтовый ящик и пароль, после чего нажмите «Настроить вручную».

Заполните реквизиты подключения к ящику, с которого будете забирать почту. Уточнить эти данные можно у провайдера, у которого в данный момент размещается почта.

В нашем примере ящик, с которого переносится почта, также располагается на серверах Timeweb, поэтому настройки следующие:

Сервер входящей почты:

Протокол: IMAP

Имя сервера: imap.timeweb.ru

Порт: 993

Защита соединения: SSL/TLS

Метод аутентификации: Автоопределение

Имя пользователя: ваш почтовый ящик

Сервер исходящей почты:

Имя сервера: smtp.timeweb.ru

Порт: 465

Защита соединения: SSL/TLS

Метод аутентификации: Автоопределение

Имя пользователя: ваш почтовый ящик

После того, как все заполнено, нажмите «Перетестировать». После завершения проверки нажмите «Готово», на следующей странице — «Завершить».

Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Thunderbird.

Далее нужно добавить ящик, на который вы будете переносить письма. Для этого выполните те же самые шаги, указав при этом реквизиты второго ящика:

Кликните « Создать» — « Настроить мою учетную запись» .

Создать» — Настроить мою учетную запись» Укажите имя пользователя, имя ящика и пароль.

Кликните « Настроить вручную» и заполните реквизиты подключения. Для переноса почты в Timeweb используйте реквизиты, которые были указаны выше .

Нажмите «Перетестировать», а затем «Готово».

Второй ящик также доступен в Thunderbird:

Теперь можно перенести письма с одного ящика на другой.

Кликните правой кнопкой мыши по ящику, в которой нужно перенести письма, и выберите «Создать папку».

Задайте ей удобное имя и выберите расположение.

Перейдите в первый ящик и выделите все письма, нажав Ctrl+A.

Кликните на выделенных письмах правой кнопкой и выберите: «Копировать в папку» — нужный почтовый ящик — созданную папку.

Письма будут скопированы в новый ящик.