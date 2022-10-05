Перенос почты с другого хостинга
Перенос почты со стороннего хостинга вам необходимо выполнить самостоятельно. Специалисты поддержки не смогут помочь вам с этой задачей.
В статье мы рассмотрим, как перенести почту на хостинг Timeweb с помощью почтового клиента Thunderbird, однако, в целом порядок действий будет похож, вне зависимости от того, какой почтовый клиент вы используете. Для переноса вам будет нужно:
- Подключиться при помощи почтового клиента (например, Outlook, Thunderbird, The Bat) к ящику на старом хостинге и скачать всю корреспонденцию.
- Создать необходимый почтовый ящик в разделе «Почта» панели управления Timeweb.
- Добавить новый почтовый ящик в почтовом клиенте, выделить необходимые письма или папки в старом ящике и скопировать их в нужную папку принимающего ящика: простым перетаскиванием мышкой или с помощью опции «Копировать» в контекстном меню.
Перенос почты с помощью Thunderbird
Откройте Mozilla Thunderbird, кликните на значок в правом верхнем углу и нажмите «Создать».
Далее кликните на «Настроить мою учетную запись почты».
Укажите данные почтового ящика, с которого нужно перенести почту: имя пользователя, почтовый ящик и пароль, после чего нажмите «Настроить вручную».
Заполните реквизиты подключения к ящику, с которого будете забирать почту. Уточнить эти данные можно у провайдера, у которого в данный момент размещается почта.
В нашем примере ящик, с которого переносится почта, также располагается на серверах Timeweb, поэтому настройки следующие:
Сервер входящей почты:
- Протокол: IMAP
- Имя сервера: imap.timeweb.ru
- Порт: 993
- Защита соединения: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
Сервер исходящей почты:
- Имя сервера: smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- Защита соединения: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
После того, как все заполнено, нажмите «Перетестировать». После завершения проверки нажмите «Готово», на следующей странице — «Завершить».
Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Thunderbird.
Далее нужно добавить ящик, на который вы будете переносить письма. Для этого выполните те же самые шаги, указав при этом реквизиты второго ящика:
- Кликните «Создать» — «Настроить мою учетную запись».
- Укажите имя пользователя, имя ящика и пароль.
- Кликните «Настроить вручную» и заполните реквизиты подключения. Для переноса почты в Timeweb используйте реквизиты, которые были указаны выше.
Нажмите «Перетестировать», а затем «Готово».
Второй ящик также доступен в Thunderbird:
Теперь можно перенести письма с одного ящика на другой.
Кликните правой кнопкой мыши по ящику, в которой нужно перенести письма, и выберите «Создать папку».
Задайте ей удобное имя и выберите расположение.
Перейдите в первый ящик и выделите все письма, нажав Ctrl+A.
Кликните на выделенных письмах правой кнопкой и выберите: «Копировать в папку» — нужный почтовый ящик — созданную папку.
Письма будут скопированы в новый ящик.