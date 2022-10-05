Заключение договора в письменной форме

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (п. 2, ст. 437) наша компания предоставляет свои услуги на основании публичной оферты. В этом случае договор считается заключенным при выполнении клиентом действий, указанных в оферте (акцепте оферты). Другими словами, договор заключается в момент заказа услуг / регистрации аккаунта — на соответствующем шаге вам требуется отметить свое согласие с условиями оферты.

Если вам необходимо заключение письменного договора, вы можете скачать форму договора на нашем сайте или в панели управления в разделе «Баланс и платежи» — «Документы» — «Договоры».

Договор необходимо заполнить в двух экземплярах, поставить подпись и печать и отправить на наш почтовый адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22., корп.2, лит. А, 3 этаж или привезти в офис. Вы также можете отправить договор через систему электронного документооборота.

Дату и номер в договоре указывать не нужно. Эта информация заполняется нами при получении договора.

Договор является типовым. Мы не сможем подписать его, если с вашей стороны были внесены не согласованные заранее изменения. Для внесения корректировок в договор свяжитесь с нашей службой поддержки.

Если для подписания договора вам необходимы копии учредительных документов ООО «ТаймВэб» или коммерческие предложения, вы можете найти их здесь:

После подписания один экземпляр договора будет отправлен вам на почтовый адрес, указанный в договоре.