Ограничения по нагрузке

Как считается нагрузка

Нагрузка на CPU — это время в минутах, суммарно затраченное процессорами сервера на обработку процессов аккаунта в течение суток. Показатель является суммируемым, то есть при стабильной нагрузке в 2 cp (cpu points) в течение 24 часов, нагрузка за сутки составит 24*2=48 cp. Нагрузка на CPU измеряется стандартной утилитой Unix — sa . Подробное описание работы данной утилиты вы можете найти, например, здесь. В статистику за день заносится суммарное накопленное за сутки значение нагрузки в процессорных минутах.

Нагрузка на MySQL — это время в секундах, суммарно затраченное на обработку запросов к базам данных аккаунта в течение суток. Нагрузка на MySQL измеряется при помощи специального модуля от Percona, входящего в используемую нами сборку MySQL. Документация о продукте доступна на сайте разработчика.

Лимиты нагрузки

По умолчанию суммарная нагрузка в день не должна превышать следующие показатели:

Тариф Нагрузка на CPU Нагрузка на MySQL Year+ 50 1000 Optimo+ 300 5000 Century+ 400 7000 Millennium+ 600 10000 Eterno 1000 15000 Premium 3000 25000 1Сайт 1000 15000

Лимиты с дополнительной услугой «Увеличение лимита нагрузки»

С дополнительной услугой «Увеличение лимита нагрузки» лимиты могут быть расширены до следующих показателей:

Тариф Нагрузка на CPU Нагрузка на MySQL Year+ 80 / 110 1600 / 2200 Optimo+ 480 / 660 8000 / 11000 Century+ 640 / 880 11200 / 15400 Millennium+ 960 / 1320 16000 / 22000 Eterno 1333 / 1666 27000 / 39000 Premium 4000 / 5000 45000 / 65000 1Сайт 1333 / 1666 27000 / 39000

Лимиты архивных тарифов

Лимиты по умолчанию:

50 cp на CPU , 1000 единиц на MySQL для обычного хостинга и тарифов «Старт» CMS-хостинга ;

150 ср на CPU, 2500 единиц на MySQL для мощного хостинга и тарифов «PRO» CMS-хостинга.

Лимиты с учетом максимально возможного увеличения:

110 cp на CPU, 2200 единиц на MySQL для обычного хостинга и тарифов «Старт» CMS-хостинга;

250 ср на CPU, 6500 единиц на MySQL для мощного хостинга и тарифов «PRO» CMS-хостинга.

Отображение нагрузки в ПУ

На графиках в панели управления (раздел «Инструменты» — «Нагрузка на сервер») можно увидеть динамику нагрузки за последние 2 часа / 24 часа / 30 дней. Превышение лимита будет отрисовано на графике желтым цветом.

Обратите внимание, что суточные превышения будут отображены только на графике «30 дней»; на графиках за 2 и 24 часа превышений видно не будет (если, конечно, суточный лимит нагрузки не был превышен за 15 минут или 1 час соответственно).