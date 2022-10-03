Ограничения по нагрузке
- Как считается нагрузка
- Лимиты нагрузки
- Отображение нагрузки в ПУ
Как считается нагрузка
Нагрузка на CPU — это время в минутах, суммарно затраченное процессорами сервера на обработку процессов аккаунта в течение суток. Показатель является суммируемым, то есть при стабильной нагрузке в 2 cp (cpu points) в течение 24 часов, нагрузка за сутки составит 24*2=48 cp. Нагрузка на CPU измеряется стандартной утилитой Unix —
sa. Подробное описание работы данной утилиты вы можете найти, например, здесь. В статистику за день заносится суммарное накопленное за сутки значение нагрузки в процессорных минутах.
Нагрузка на MySQL — это время в секундах, суммарно затраченное на обработку запросов к базам данных аккаунта в течение суток. Нагрузка на MySQL измеряется при помощи специального модуля от Percona, входящего в используемую нами сборку MySQL. Документация о продукте доступна на сайте разработчика.
Лимиты нагрузки
По умолчанию суммарная нагрузка в день не должна превышать следующие показатели:
|
Тариф
|
Нагрузка на CPU
|
Нагрузка на MySQL
|
Year+
|
50
|
1000
|
Optimo+
|
300
|
5000
|
Century+
|
400
|
7000
|
Millennium+
|
600
|
10000
|
Eterno
|
1000
|
15000
|
Premium
|
3000
|
25000
|
1Сайт
|
1000
|
15000
Лимиты с дополнительной услугой «Увеличение лимита нагрузки»
С дополнительной услугой «Увеличение лимита нагрузки» лимиты могут быть расширены до следующих показателей:
|
Тариф
|
Нагрузка на CPU
|
Нагрузка на MySQL
|
Year+
|
80 / 110
|
1600 / 2200
|
Optimo+
|
480 / 660
|
8000 / 11000
|
Century+
|
640 / 880
|
11200 / 15400
|
Millennium+
|
960 / 1320
|
16000 / 22000
|
Eterno
|
1333 / 1666
|
27000 / 39000
|
Premium
|
4000 / 5000
|
45000 / 65000
|
1Сайт
|
1333 / 1666
|
27000 / 39000
Лимиты архивных тарифов
Лимиты по умолчанию:
- 50 cp на CPU , 1000 единиц на MySQL для обычного хостинга и тарифов «Старт» CMS-хостинга;
- 150 ср на CPU, 2500 единиц на MySQL для мощного хостинга и тарифов «PRO» CMS-хостинга.
Лимиты с учетом максимально возможного увеличения:
- 110 cp на CPU, 2200 единиц на MySQL для обычного хостинга и тарифов «Старт» CMS-хостинга;
- 250 ср на CPU, 6500 единиц на MySQL для мощного хостинга и тарифов «PRO» CMS-хостинга.
Отображение нагрузки в ПУ
На графиках в панели управления (раздел «Инструменты» — «Нагрузка на сервер») можно увидеть динамику нагрузки за последние 2 часа / 24 часа / 30 дней. Превышение лимита будет отрисовано на графике желтым цветом.
Обратите внимание, что суточные превышения будут отображены только на графике «30 дней»; на графиках за 2 и 24 часа превышений видно не будет (если, конечно, суточный лимит нагрузки не был превышен за 15 минут или 1 час соответственно).