Ограничения по нагрузке

Ограничения по нагрузке

Как считается нагрузка

Нагрузка на CPU — это время в минутах, суммарно затраченное процессорами сервера на обработку процессов аккаунта в течение суток. Показатель является суммируемым, то есть при стабильной нагрузке в 2 cp (cpu points) в течение 24 часов, нагрузка за сутки составит 24*2=48 cp. Нагрузка на CPU измеряется стандартной утилитой Unix — sa. Подробное описание работы данной утилиты вы можете найти, например, здесь. В статистику за день заносится суммарное накопленное за сутки значение нагрузки в процессорных минутах.

Нагрузка на MySQL — это время в секундах, суммарно затраченное на обработку запросов к базам данных аккаунта в течение суток. Нагрузка на MySQL измеряется при помощи специального модуля от Percona, входящего в используемую нами сборку MySQL. Документация о продукте доступна на сайте разработчика.

Лимиты нагрузки

По умолчанию суммарная нагрузка в день не должна превышать следующие показатели:

Тариф

Нагрузка на CPU

Нагрузка на MySQL

Year+

50

1000

Optimo+

300

5000

Century+

400

7000

Millennium+

600

10000

Eterno

1000

15000

Premium

3000

25000

1Сайт

1000

15000

 Лимиты с дополнительной услугой «Увеличение лимита нагрузки»

С дополнительной услугой «Увеличение лимита нагрузки» лимиты могут быть расширены до следующих показателей:

Тариф

Нагрузка на CPU

Нагрузка на MySQL

Year+

80 / 110

1600 / 2200

Optimo+

480 / 660

8000 / 11000

Century+

640 / 880

11200 / 15400

Millennium+     

960 / 1320

16000 / 22000

Eterno

1333 / 1666

27000 / 39000

Premium

4000 / 5000

45000 / 65000

1Сайт

1333 / 1666

27000 / 39000

Лимиты архивных тарифов

Лимиты по умолчанию:

Лимиты с учетом максимально возможного увеличения:

  • 110 cp на CPU, 2200 единиц на MySQL для обычного хостинга и тарифов «Старт» CMS-хостинга;
  • 250 ср на CPU, 6500 единиц на MySQL для мощного хостинга и тарифов «PRO» CMS-хостинга.  

Отображение нагрузки в ПУ

На графиках в панели управления (раздел «Инструменты» — «Нагрузка на сервер») можно увидеть динамику нагрузки за последние 2 часа / 24 часа / 30 дней. Превышение лимита будет отрисовано на графике желтым цветом.

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Обратите внимание, что суточные превышения будут отображены только на графике «30 дней»; на графиках за 2 и 24 часа превышений видно не будет (если, конечно, суточный лимит нагрузки не был превышен за 15 минут или 1 час соответственно).

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