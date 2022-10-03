Включение PHP 7 для CMS Битрикс

Включение PHP 7 для CMS Битрикс

Для переключения сайта на «Битриксе» на версию PHP 7.x необходимо выполнить следующие действия:

  1. Включить соответствующую версию в настройках в разделе «Сайты» — «Мои сайты».
  2. В файле /директория_сайта/public_html/bitrix/php_interface/dbconn.php добавить следующую строку:
define("BX_USE_MYSQLI", true);
  1. В файле /директория_сайта/public_html/bitrix/.settings.php заменить MysqlConnection на MysqliConnection в строке:
'className' => '\\Bitrix\\Main\\DB\\MysqliConnection',

 

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