Включение PHP 7 для CMS Битрикс

Включение PHP 7 для CMS Битрикс

Для переключения сайта на «Битриксе» на версию PHP 7.x необходимо выполнить следующие действия:

Включить соответствующую версию в настройках в разделе «Сайты» — «Мои сайты» . В файле /директория_сайта/public_html/bitrix/php_interface/dbconn.php добавить следующую строку:

define("BX_USE_MYSQLI", true);

В файле /директория_сайта/public_html/bitrix/.settings.php заменить MysqlConnection на Mysql i Connection в строке: