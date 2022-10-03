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Включение PHP 7 для CMS Битрикс
Включение PHP 7 для CMS Битрикс
Включение PHP 7 для CMS Битрикс
Для переключения сайта на «Битриксе» на версию PHP 7.x необходимо выполнить следующие действия:
- Включить соответствующую версию в настройках в разделе «Сайты» — «Мои сайты».
- В файле
/директория_сайта/public_html/bitrix/php_interface/dbconn.phpдобавить следующую строку:
define("BX_USE_MYSQLI", true);
- В файле
/директория_сайта/public_html/bitrix/.settings.phpзаменить MysqlConnection на MysqliConnection в строке:
'className' => '\\Bitrix\\Main\\DB\\MysqliConnection',
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