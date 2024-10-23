Почта Mail (Mail.ru)

В инструкции рассмотрим, как работать с почтовым ящиком Timeweb в веб-интерфейсе и приложении Почты Mail (Mail.ru).

Настройка Почты Mail в веб-интерфейсе

Чтобы получать с почтового ящика Timeweb в веб-интерфейс Почты Mail, нужно настроить сборщик почты.

Перейдите в Почту Mail и кликните на «Настройки» слева внизу.

Нажмите «Все настройки».

На открывшейся странице пролистайте вниз и нажмите «Почта с других ящиков».

Выберите «Другая почта» и укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить.

Нажмите «Добавить ящик». Выберите, в какой папке сохранять письма из добавленного ящика применять ли фильтры. Нажмите «Применить».

Сборщик настроен. Теперь письма, отправленные на ваш ящик в Timeweb, будут поступать в Почту Mail.

С дополнительными настройками почты можно подробнее ознакомиться в документации Mail.ru.

Настройка Почты Mail на Android

Откройте приложение Mail и нажмите на «Аккаунт» справа внизу.

Нажмите на значок плюса.

Выберите «Другая почта», укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».

Укажите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».

Нажмите «В почту».

Почтовый ящик подключен, теперь вы можете им пользоваться в приложении Почта Mail.

С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Mail.ru.

Настройка Почты Mail на iOS

Кликните на «Аккаунт» справа внизу.

Нажмите на значок плюса.

Выберите «Другая почта» и укажите почтовый ящик, который вы хотите добавить, и пароль к нему. Нажмите «Войти».

Почтовый ящик добавлен.