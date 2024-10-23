База знаний
На главную
Почта Mail (Mail.ru)
Почта Mail (Mail.ru)
Почта Mail (Mail.ru)
В инструкции рассмотрим, как работать с почтовым ящиком Timeweb в веб-интерфейсе и приложении Почты Mail (Mail.ru).
Настройка Почты Mail в веб-интерфейсе
Чтобы получать с почтового ящика Timeweb в веб-интерфейс Почты Mail, нужно настроить сборщик почты.
- Перейдите в Почту Mail и кликните на «Настройки» слева внизу.
- Нажмите «Все настройки».
- На открывшейся странице пролистайте вниз и нажмите «Почта с других ящиков».
- Выберите «Другая почта» и укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить.
- Нажмите «Добавить ящик».
- Выберите, в какой папке сохранять письма из добавленного ящика применять ли фильтры. Нажмите «Применить».
Сборщик настроен. Теперь письма, отправленные на ваш ящик в Timeweb, будут поступать в Почту Mail.
С дополнительными настройками почты можно подробнее ознакомиться в документации Mail.ru.
Настройка Почты Mail на Android
- Откройте приложение Mail и нажмите на «Аккаунт» справа внизу.
- Нажмите на значок плюса.
- Выберите «Другая почта», укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».
- Укажите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».
- Нажмите «В почту».
Почтовый ящик подключен, теперь вы можете им пользоваться в приложении Почта Mail.
С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Mail.ru.
Настройка Почты Mail на iOS
- Кликните на «Аккаунт» справа внизу.
- Нажмите на значок плюса.
- Выберите «Другая почта» и укажите почтовый ящик, который вы хотите добавить, и пароль к нему.
- Нажмите «Войти».
Почтовый ящик добавлен.