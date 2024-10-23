Почта Mail (Mail.ru)

Почта Mail (Mail.ru)

В инструкции рассмотрим, как работать с почтовым ящиком Timeweb в веб-интерфейсе и приложении Почты Mail (Mail.ru). 

Настройка Почты Mail в веб-интерфейсе

Чтобы получать с почтового ящика Timeweb в веб-интерфейс Почты Mail, нужно настроить сборщик почты.

  1. Перейдите в Почту Mail и кликните на «Настройки» слева внизу.

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  1. Нажмите «Все настройки».

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  1. На открывшейся странице пролистайте вниз и нажмите «Почта с других ящиков».

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  1. Выберите «Другая почта» и укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить.

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  1. Нажмите «Добавить ящик».
  2. Выберите, в какой папке сохранять письма из добавленного ящика применять ли фильтры. Нажмите «Применить».

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Сборщик настроен. Теперь письма, отправленные на ваш ящик в Timeweb, будут поступать в Почту Mail.

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С дополнительными настройками почты можно подробнее ознакомиться в документации Mail.ru.

Настройка Почты Mail на Android

  1. Откройте приложение Mail и нажмите на «Аккаунт» справа внизу. 

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  1. Нажмите на значок плюса.

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  1. Выберите «Другая почта», укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».

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  1. Укажите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».

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  1. Нажмите «В почту».

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Почтовый ящик подключен, теперь вы можете им пользоваться в приложении Почта Mail.

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С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Mail.ru.

Настройка Почты Mail на iOS

  1. Кликните на «Аккаунт» справа внизу.

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  1. Нажмите на значок плюса.

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  1. Выберите «Другая почта» и укажите почтовый ящик, который вы хотите добавить, и пароль к нему.
  2. Нажмите «Войти».

Почтовый ящик добавлен.