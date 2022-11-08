Описание программы и схемы работы

Мы предлагаем две схемы работы по программе реселлинга: реселлер и реселлер-интегратор. Ниже расскажем подробнее о каждой из них и их особенностях.

Вы можете использовать одновременно обе схемы.

Реселлер

При работе по этой схеме вы покупаете и продлеваете домены для клиентов в своей панели управления.

Цены на домены для своих клиентов вы устанавливаете самостоятельно, они могут отличаться от цен Timeweb.

Ваш заработок — это разница между стоимостью доменов для реселлера и стоимостью, которую вы озвучиваете своим клиентам.

Регистрация и продление доменов

Для вас будут установлены сниженные цены регистрации и продления доменов. Домены в зонах .RU и .РФ по этим ценам вы сможете покупать самостоятельно в панели, домены в других зонах — через поддержку.

Регистрировать и продлевать домены можно вручную через панель управления или с помощью API. Необходимых администраторов доменов (например, с данными ваших клиентов) вы создаете в своей панели управления.

Вы сможете подключить опцию автопродления для доменов. В этом случае для их своевременного продления потребуется только вовремя пополнять баланс.

На своем аккаунте вы можете размещать либо только домены клиентов (в то время как их сайты размещаются у других провайдеров), либо домены вместе с сайтами.

При переносе домена на другой аккаунт продление будет происходить по стандартной стоимости.

Оплата услуг

Вам необходимо поддерживать баланс положительным и своевременно его пополнять с помощью удобных методов оплаты. Сумму пополнений вы определяете сами.

Расчеты со своими клиентами вы производите самостоятельно, используя удобные вам способы получения платежей от клиентов (например, переводы на карту от физических лиц, переводы на расчетный счет от юр.лиц и ИП). Мы не регулируем эту сторону взаимодействия между вами и клиентами.

Реселлер-интегратор

При работе по этой схеме клиенты находятся под управлением аккаунта реселлера-интегратора и самостоятельно покупают домены в своих панелях управления.

Ваш заработок — это разница между стандартной стоимостью доменов и стоимостью для реселлера.

Регистрация и продление, оплата услуг

Вы пополняете баланс своего аккаунта интегратора, после чего распределяете его между аккаунтами своих клиентов.

Ваши клиенты регистрируют и продлевают домены в своих панелях, по стандартной стоимости Timeweb, и оплачивают их с баланса аккаунта, который предварительно пополняется интегратором.

Расчеты со своими клиентами вы производите самостоятельно, используя удобные вам способы получения платежей от клиентов (например, переводы на карту от физических лиц, переводы на расчетный счет от юр.лиц и ИП). Мы не регулируем эту сторону взаимодействия между вами и клиентами.

При переносе домена на другой аккаунт, то есть при его выводе из-под управления интегратора, вознаграждение за продление домена начисляться не будет.

Вознаграждение

Вознаграждение равно разнице между стандартной стоимостью доменов и стоимостью для реселлера.

Вы можете получать вознаграждение: На баланс своего аккаунта интегратора. Сумма может быть использована для оплаты услуг. Если у вас есть аккаунт вебмастера, вознаграждение можно выводить на него. В этом случае сумму вознаграждения можно вывести на расчетный счет или карту.

Сверка для начисления вознаграждения — не чаще, чем 1 раз в месяц.

Вознаграждение за регистрацию новых доменов и продление уже существующих не будет начислено в случае, если аккаунт клиента будет выведен из-под вашего управления.

Условия исключения из программы реселлинга

После подключения тарифа реселлера необходимо в течение 3 месяцев зарегистрировать или перенести от другого регистратора в Timeweb количество доменов, соответствующее подключенному тарифу. Если за этот период не будет зарегистрировано или перенесено необходимое количество доменов, то тариф ресселера будет отключен и стоимость регистрации/продления доменов будет стандартной. Для возвращения тарифа реселлера нужно будет зарегистрировать или перенести количество доменов, необходимое для выбранного тарифа. Пример: Вам подключили начальный тариф реселлера. В течение 3 месяцев вам необходимо зарегистрировать или перенести минимум 6 доменов .RU/.РФ.