Описание программы и схемы работы
Мы предлагаем две схемы работы по программе реселлинга: реселлер и реселлер-интегратор. Ниже расскажем подробнее о каждой из них и их особенностях.
Вы можете использовать одновременно обе схемы.
- Реселлер
- Реселлер-интегратор
- Условия исключения из программы реселлинга
Реселлер
При работе по этой схеме вы покупаете и продлеваете домены для клиентов в своей панели управления.
Цены на домены для своих клиентов вы устанавливаете самостоятельно, они могут отличаться от цен Timeweb.
Ваш заработок — это разница между стоимостью доменов для реселлера и стоимостью, которую вы озвучиваете своим клиентам.
Регистрация и продление доменов
- Для вас будут установлены сниженные цены регистрации и продления доменов. Домены в зонах .RU и .РФ по этим ценам вы сможете покупать самостоятельно в панели, домены в других зонах — через поддержку.
- Регистрировать и продлевать домены можно вручную через панель управления или с помощью API. Необходимых администраторов доменов (например, с данными ваших клиентов) вы создаете в своей панели управления.
- Вы сможете подключить опцию автопродления для доменов. В этом случае для их своевременного продления потребуется только вовремя пополнять баланс.
- На своем аккаунте вы можете размещать либо только домены клиентов (в то время как их сайты размещаются у других провайдеров), либо домены вместе с сайтами.
- При переносе домена на другой аккаунт продление будет происходить по стандартной стоимости.
Оплата услуг
- Вам необходимо поддерживать баланс положительным и своевременно его пополнять с помощью удобных методов оплаты. Сумму пополнений вы определяете сами.
- Расчеты со своими клиентами вы производите самостоятельно, используя удобные вам способы получения платежей от клиентов (например, переводы на карту от физических лиц, переводы на расчетный счет от юр.лиц и ИП). Мы не регулируем эту сторону взаимодействия между вами и клиентами.
Реселлер-интегратор
При работе по этой схеме клиенты находятся под управлением аккаунта реселлера-интегратора и самостоятельно покупают домены в своих панелях управления.
Ваш заработок — это разница между стандартной стоимостью доменов и стоимостью для реселлера.
Регистрация и продление, оплата услуг
- Вы пополняете баланс своего аккаунта интегратора, после чего распределяете его между аккаунтами своих клиентов.
- Ваши клиенты регистрируют и продлевают домены в своих панелях, по стандартной стоимости Timeweb, и оплачивают их с баланса аккаунта, который предварительно пополняется интегратором.
- Расчеты со своими клиентами вы производите самостоятельно, используя удобные вам способы получения платежей от клиентов (например, переводы на карту от физических лиц, переводы на расчетный счет от юр.лиц и ИП). Мы не регулируем эту сторону взаимодействия между вами и клиентами.
- При переносе домена на другой аккаунт, то есть при его выводе из-под управления интегратора, вознаграждение за продление домена начисляться не будет.
Вознаграждение
- Вознаграждение равно разнице между стандартной стоимостью доменов и стоимостью для реселлера.
- Вы можете получать вознаграждение:
- На баланс своего аккаунта интегратора. Сумма может быть использована для оплаты услуг.
- Если у вас есть аккаунт вебмастера, вознаграждение можно выводить на него. В этом случае сумму вознаграждения можно вывести на расчетный счет или карту.
- Сверка для начисления вознаграждения — не чаще, чем 1 раз в месяц.
- Вознаграждение за регистрацию новых доменов и продление уже существующих не будет начислено в случае, если аккаунт клиента будет выведен из-под вашего управления.
Условия исключения из программы реселлинга
-
После подключения тарифа реселлера необходимо в течение 3 месяцев зарегистрировать или перенести от другого регистратора в Timeweb количество доменов, соответствующее подключенному тарифу.
Если за этот период не будет зарегистрировано или перенесено необходимое количество доменов, то тариф ресселера будет отключен и стоимость регистрации/продления доменов будет стандартной. Для возвращения тарифа реселлера нужно будет зарегистрировать или перенести количество доменов, необходимое для выбранного тарифа.
Пример: Вам подключили начальный тариф реселлера. В течение 3 месяцев вам необходимо зарегистрировать или перенести минимум 6 доменов .RU/.РФ.
-
В период работы по программе реселлинга количество зарегистрированных доменов .RU/.РФ должно быть больше, чем количество перенесенных в Timeweb доменов .RU/.РФ от других регистраторов. Это соотношение проверяется каждые шесть месяцев. Если количество перенесенных доменов будет больше, чем зарегистрированных, тариф реселлера будет отключен и стоимость регистрации/продления доменов будет стандартной. Для возвращения тарифа реселлера нужно будет повысить соотношение зарегистрированных доменов.
Пример: Вы подключились к программе реселлинга 01.12.2022 г. За 6 месяцев, то есть до 01.06.2023, вы как реселлер зарегистрировали в Timeweb 100 доменов .RU/.РФ, а перенесли 110 доменов. В таком случае тариф реселлера для вас будет отключен, пока количество зарегистрированных доменов не превысит количество перенесенных, т.е. для возвращения тарифа вам необходимо будет зарегистрировать как минимум 11 доменов.