Особенности настройки Microsoft Outlook

Основные вопросы по работе с почтой

В отдельных случаях при использовании почтового клиента Microsoft Outlook версий 2013, 2016 и 2019 для работы с почтой Timeweb через протокол IMAP может наблюдаться ошибка, при которой вы не получаете новых сообщений электронной почты. Это связано с проблемой на стороне почтового клиента, вызванной установкой определенных пакетов обновления.

Если вы наблюдаете такую ошибку, для ее устранения рекомендуем воспользоваться одним из приведенных ниже способов.

Способ 1

В окне почтового клиента перейдите на вкладку «Файл» -> «Настройка учетных записей».

В открывшемся окне на вкладке «Электронная почта» выберите пункт «Изменить учетную запись» и нажмите на кнопку «Другие настройки».

В новом окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в строке «Путь к корневой папке» укажите Inbox. После нажмите «OK».



Способ 2

В окне почтового клиента перейдите на вкладку «Папка» и щелкните на значок «Папки IMAP».

В открывшемся окне снимите галочку в строке «При просмотре дерева в Outlook показывать только подписанные папки» и нажмите «Применить».



С общей информацией по настройке Microsoft Outlook вы можете ознакомиться в нашей видеоинструкции.