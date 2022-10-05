Особенности настройки Microsoft Outlook

Особенности настройки Microsoft Outlook

В отдельных случаях при использовании почтового клиента Microsoft Outlook версий 2013, 2016 и 2019 для работы с почтой Timeweb через протокол IMAP может наблюдаться ошибка, при которой вы не получаете новых сообщений электронной почты. Это связано с проблемой на стороне почтового клиента, вызванной установкой определенных пакетов обновления.

Если вы наблюдаете такую ошибку, для ее устранения рекомендуем воспользоваться одним из приведенных ниже способов.

Способ 1

  • В окне почтового клиента перейдите на вкладку «Файл» -> «Настройка учетных записей».
  • В открывшемся окне на вкладке «Электронная почта» выберите пункт «Изменить учетную запись» и нажмите на кнопку «Другие настройки».
  • В новом окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в строке «Путь к корневой папке» укажите Inbox. После нажмите «OK».

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Способ 2

  • В окне почтового клиента перейдите на вкладку «Папка» и щелкните на значок «Папки IMAP».  
  • В открывшемся окне снимите галочку в строке «При просмотре дерева в Outlook показывать только подписанные папки» и нажмите «Применить».

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С общей информацией по настройке Microsoft Outlook вы можете ознакомиться в нашей видеоинструкции

 

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