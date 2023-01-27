Установка сертификатов Минцифры

Сбербанк в ближайшее время переведет свои онлайн-сервисы на работу с SSL-сертификатами от Минцифры вместо иностранных сертификатов.

Если на своем сайте вы используете эквайринг Сбербанка (принимаете оплату через Сбербанк), то для корректной работы платежного шлюза потребуется предпринять определенные шаги.

Порядок действий будет отличаться в зависимости от того, как настроен эквайринг на вашем сайте — через API или платежную страницу.

Если вы не знаете, какой из этих вариантов применяется у вас, обратитесь к разработчику сайта.

Платежная страница

В этом случае вам нужно обратиться в поддержку Сбербанка, чтобы изменить адрес платежной страницы.

Сбер внесет необходимые изменения, после чего платежный шлюз будет выдавать для всех новых заказов платежную страницу на новом адресе. При этом регистрация заказа, как и все API в целом, остается на текущем домене шлюза (securepayments.sberbank.ru).

Каких-либо дополнительных действий от клиентов, которые хотят оплатить услуги на вашем сайте, не потребуется.

Подробнее — в документации Сбербанка.

API

В этом случае необходимо, чтобы на сервер был установлен корневой сертификат Минцифры.

На виртуальном хостинге Timeweb это условие уже выполнено — корневые сертификаты установлены на все наши хостинговые серверы. Если же ваш сайт работает на VDS, воспользуйтесь этой инструкцией.

Дополнительно может потребоваться, чтобы на устройство вашего клиента тоже были установлены сертификаты Минцифры, либо чтобы клиент использовал браузеры Яндекс или Atom. В таких случаях вы можете ориентировать своих клиентов на эту инструкцию по установке сертификатов.

Мы рекондуем всем нашим пользователям, у которых подключен эквайринг Сбера, выполнить описанные настройки в ближайшее время. Если оплата не будет доступна даже после проведения всех необходимых операций, свяжитесь с нами, мы обязательно постараемся помочь.

Дополнительную информацию можно найти в документации Сбербанка.