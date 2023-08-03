Как изменить пароль от личного кабинета?

Если вы знаете текущий пароль, его можно изменить на новый в профиле аккаунта, кликнув на «Сменить пароль».

Если вы не знаете текущий пароль, его можно восстановить по ссылке https://hosting.timeweb.ru/login. Потребуется ввести логин аккаунта или доменное имя; ссылка для восстановления доступа будет отправлена на контактный e-mail.

Как изменить данные в аккаунте?

Изменить данные можно в профиле аккаунта. После сохранения данных на контактную почту аккаунта будет отправлена ссылка для подтверждения — по ней нужно перейти.

Если у вас нет доступа к текущей контактной почте, предоставьте нам следующие документы:

Физическое лицо: фото владельца аккаунта с паспортом (со страницей с основными данными и фотографией). Также потребуется провести видеосозвон с нашим сотрудником, подробности здесь

Юридическое лицо: скан-копию заявления с подписью уполномоченного лица (генерального директора или лица, имеющего доверенность на право подписи) и печатью, а также скан-копию свидетельства ИНН и ОГРН (либо листа записи о регистрации). Также потребуется заполнить заявление, форму которого мы вам предоставим.

Как изменить логин аккаунта?

Изменить логин созданного аккаунта невозможно.

Вы можете указать желаемый логин при регистрации нового аккаунта, введя его в строку «Я хочу указать свое имя пользователя».

Если смена логина для вас критична, зарегистрируйте новый аккаунт на нашем сайте и напишите нам — мы поможем перенести данные. Вы также можете выполнить перенос самостоятельно по инструкциям: