Apple Почта

Apple Почта

В инструкции рассказываем, как добавить ящик, созданный в Timeweb, в приложение «Apple Почта» (Apple Mail) — почтовый клиент по умолчанию на устройствах Apple.

Настройка Apple Mail на macOS

  1. Откройте приложение «Почта» на своем компьютере.
  2. В меню сверху выберите «Почта» → «Добавить учетную запись»

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  1. Выберите «Другая учетная запись Почты».

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  1. Заполните поля:
    • Имя: ваш почтовый ящик
    • Адрес электронной почты: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика

В поле «Имя» также можно указать имя владельца ящика, однако для корректной работы программы рекомендуем указывать сам почтовый ящик.

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  1. Нажмите «Войти». Появится сообщение об ошибке, после чего откроется меню дополнительных настроек.
  1. Укажите реквизиты для подключения к почтовым серверам:
    • Адрес электронной почты: ваш почтовый ящик
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика
    • Тип учетной записи: IMAP или POP3
    • Сервер входящей почты: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)
    • Сервер исходящей почты: smtp.timeweb.ru

При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.

При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента. 

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  1. Нажмите «Войти».
  2. Выберите нужные приложения для этой учетной записи («Почта» должно быть отмечено) и нажмите «Готово».

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Ящик добавлен, и теперь вы можете работать с ним в приложении «Apple Почта».

Настройка Apple Mail на iOS

  1. Перейдите в настройки вашего устройства и кликните на опцию «Почта».

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  1. Кликните на «Учетные записи»:

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  1. На следующем экране снова выберите «Учетные записи».

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  1. Выберите «Другое».

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  1. Выберите «Новая учетная запись».

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  1. Заполните поля:
    • Имя: имя владельца ящика
    • E-mail: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика

Дополнительно можно указать описание (комментарий к ящику).

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  1. Укажите реквизиты подключения к ящику:

Ящик:

    •  Имя: имя владельца ящика (будет отображаться в поле «От»)
    •  E-mail: ваш почтовый ящик
    •  Описание: комментарий к почтовому ящику

Сервер входящей почты:

    • Протокол: IMAP или POP3 
    • Имя узла: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)
    • Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
    • Защита соединения: SSL/TLS
    • Метод аутентификации: Автоопределение
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от почтового ящика

При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.

При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента. 

Сервер исходящей почты:

    • Имя узла: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • Защита соединения: SSL/TLS
    • Метод аутентификации: Автоопределение
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от почтового ящика

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  1. Нажмите «Далее», чтобы завершить настройку почтового клиента.