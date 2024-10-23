Apple Почта
В инструкции рассказываем, как добавить ящик, созданный в Timeweb, в приложение «Apple Почта» (Apple Mail) — почтовый клиент по умолчанию на устройствах Apple.
Настройка Apple Mail на macOS
- Откройте приложение «Почта» на своем компьютере.
- В меню сверху выберите «Почта» → «Добавить учетную запись»
- Выберите «Другая учетная запись Почты».
- Заполните поля:
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- Имя: ваш почтовый ящик
- Адрес электронной почты: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
В поле «Имя» также можно указать имя владельца ящика, однако для корректной работы программы рекомендуем указывать сам почтовый ящик.
- Нажмите «Войти». Появится сообщение об ошибке, после чего откроется меню дополнительных настроек.
- Укажите реквизиты для подключения к почтовым серверам:
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- Адрес электронной почты: ваш почтовый ящик
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
- Тип учетной записи: IMAP или POP3
- Сервер входящей почты:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Сервер исходящей почты:
smtp.timeweb.ru
При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.
При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.
- Нажмите «Войти».
- Выберите нужные приложения для этой учетной записи («Почта» должно быть отмечено) и нажмите «Готово».
Ящик добавлен, и теперь вы можете работать с ним в приложении «Apple Почта».
Настройка Apple Mail на iOS
- Перейдите в настройки вашего устройства и кликните на опцию «Почта».
- Кликните на «Учетные записи»:
- На следующем экране снова выберите «Учетные записи».
- Выберите «Другое».
- Выберите «Новая учетная запись».
- Заполните поля:
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- Имя: имя владельца ящика
- E-mail: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
Дополнительно можно указать описание (комментарий к ящику).
- Укажите реквизиты подключения к ящику:
Ящик:
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- Имя: имя владельца ящика (будет отображаться в поле «От»)
- E-mail: ваш почтовый ящик
- Описание: комментарий к почтовому ящику
Сервер входящей почты:
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- Протокол: IMAP или POP3
- Имя узла:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
- Защита соединения: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от почтового ящика
При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.
При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.
Сервер исходящей почты:
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- Имя узла:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- Защита соединения: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от почтового ящика
- Имя узла:
- Нажмите «Далее», чтобы завершить настройку почтового клиента.