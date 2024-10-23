В инструкции рассказываем, как добавить ящик, созданный в Timeweb, в приложение «Apple Почта» (Apple Mail) — почтовый клиент по умолчанию на устройствах Apple.

Настройка Apple Mail на macOS

Откройте приложение «Почта» на своем компьютере. В меню сверху выберите «Почта» → «Добавить учетную запись»

Выберите «Другая учетная запись Почты».

Заполните поля:

Имя: ваш почтовый ящик Адрес электронной почты: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика



В поле «Имя» также можно указать имя владельца ящика, однако для корректной работы программы рекомендуем указывать сам почтовый ящик.

Нажмите «Войти». Появится сообщение об ошибке, после чего откроется меню дополнительных настроек.

Укажите реквизиты для подключения к почтовым серверам:

Адрес электронной почты: ваш почтовый ящик Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика Тип учетной записи: IMAP или POP3 Сервер входящей почты: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3) Сервер исходящей почты: smtp.timeweb.ru



При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом. При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.

Нажмите «Войти». Выберите нужные приложения для этой учетной записи («Почта» должно быть отмечено) и нажмите «Готово».

Ящик добавлен, и теперь вы можете работать с ним в приложении «Apple Почта».

Настройка Apple Mail на iOS

Перейдите в настройки вашего устройства и кликните на опцию «Почта».

Кликните на «Учетные записи»:

На следующем экране снова выберите «Учетные записи».

Выберите «Другое».

Выберите «Новая учетная запись».

Заполните поля:

Имя: имя владельца ящика E-mail: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика



Дополнительно можно указать описание (комментарий к ящику).

Укажите реквизиты подключения к ящику:

Ящик:

Имя: имя владельца ящика (будет отображаться в поле «От») E-mail: ваш почтовый ящик Описание: комментарий к почтовому ящику



Сервер входящей почты:

Протокол: IMAP или POP3 Имя узла: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3) Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3) Защита соединения: SSL/TLS Метод аутентификации: Автоопределение Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от почтового ящика



При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом. При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.

Сервер исходящей почты:

Имя узла: smtp.timeweb.ru Порт: 465 Защита соединения: SSL/TLS Метод аутентификации: Автоопределение Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от почтового ящика

