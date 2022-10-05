Возврат средств
Возврат средств выполняется по двум основным причинам: блокировка аккаунта (отказ от услуг) и ошибочный платеж.
Для оформления возврата необходимо отправить обращение в службу поддержки с подтверждением блокировки (если речь не идет об ошибочном платеже) и запросом возврата средств. Далее потребуется выслать ряд документов, состав которых зависит от типа возврата.
- Возврат при блокировке аккаунта юридического лица
- Возврат при блокировке аккаунта физического лица
- Возврат ошибочного платежа
Возврат при блокировке аккаунта юридического лица
При блокировке аккаунта возврат средств осуществляется в полном объеме. В ответ на ваше обращение мы сообщим сумму списаний за текущий месяц для оформления акта сверки и вышлем форму заявления на возврат.
Необходимые документы:
- Если запрос отправлен плательщиком, который является юридическим лицом:
- заявление на возврат средств;
- акт сверки взаимных расчетов;
- скан-копия ИНН организации — владельца аккаунта.
- Если запрос отправлен с аккаунта юридического лица, плательщик — другое юридическое лицо:
- заявление на возврат средств, заполненное юридическим лицом, которое является владельцем аккаунта, с указанием реквизитов плательщика;
- акт сверки взаимных расчетов, предоставленный от имени плательщика;
- скан-копия ИНН организации-владельца аккаунта.
Если все документы предоставлены и заполнены верно, мы сформируем запрос в бухгалтерию и после подготовки всех нужных данных оповестим вас о переводе средств на расчетный счет.
Возврат при блокировке аккаунта физического лица
Процедура возврата средств при блокировке аккаунта физического лица зависит от способа внесения средств на счёт.
Возврат в случае, если плательщик — юридическое лицо
Необходимо предоставить:
- заявление на возврат средств, заполненное владельцем аккаунта (физическим лицом) с указанием реквизитов плательщика (юридического лица);
- скан-копию паспорта владельца аккаунта.
Возврат при оплате по квитанции в отделении банка
Возврат денежных средств осуществляется путем перевода средств на расчетный счет в банке. Для возврата необходимо:
- отправить заявление на возврат средств, заполненное владельцем аккаунта;
- предоставить скан-копию паспорта владельца аккаунта.
После получения всех правильно заполненных документов мы передадим их в бухгалтерию для подготовки документов с нашей стороны. О факте перевода средств мы сообщим вам в рамках созданного обращения.
Возврат при оплате через терминалы QIWI
Для возврата средств, перечисленных на баланс аккаунта с помощью платежной системы Qiwi (через терминалы или кошелек), необходимо обратиться в службу поддержки Qiwi, создав заявку на возврат через данную форму. Для уточнения суммы к возврату вам необходимо обратиться в нашу поддержку.
Возврат при оплате с помощью WebMoney
Возврат может быть выполнен на расчетный счет в банке.
Для оформления возврата понадобится заявление, заполненное владельцем аккаунта, и скан-копия паспорта.
Возврат при оплате с помощью ЮMoney
Для получения средств на кошелек ЮMoney необходимо заполнить заявление, шаблон которого можно получить у специалиста службы поддержки. К заявлению необходимо приложить скан-копию паспорта владельца аккаунта.
Возврат при оплате с помощью банковской карты или систем Pay
Возврат осуществляется обратно на карту или, если платеж поступил более 1 года назад, на расчетный счет в банке.
Для получения возврата вам понадобится заполнить заявление, шаблон которого можно получить при обращении в службу поддержки. К заявлению будет необходимо приложить скан-копию паспорта владельца аккаунта.
Возврат ошибочного платежа
Если вам необходимо получить возврат ошибочно отправленного платежа, напишите запрос в службу поддержки. Для возврата потребуются:
- Скан-копия ИНН (для юридических лиц) или паспорта (для физических лиц).
- Платежный документ.
- Заявление на возврат. Шаблон заявления предоставят специалисты службы поддержки.
После предоставления всех необходимых документов в течение некоторого времени платеж будет возвращен.
При оплате через терминалы QIWI для возврата ошибочного платежа необходимо обратиться напрямую к соответствующей платежной системе, т.к. подобные платежи не поступают на счет Timeweb.