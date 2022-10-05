Возврат средств выполняется по двум основным причинам: блокировка аккаунта (отказ от услуг) и ошибочный платеж.

Для оформления возврата необходимо отправить обращение в службу поддержки с подтверждением блокировки (если речь не идет об ошибочном платеже) и запросом возврата средств. Далее потребуется выслать ряд документов, состав которых зависит от типа возврата.

Возврат при блокировке аккаунта юридического лица

При блокировке аккаунта возврат средств осуществляется в полном объеме. В ответ на ваше обращение мы сообщим сумму списаний за текущий месяц для оформления акта сверки и вышлем форму заявления на возврат.

Необходимые документы:

Если запрос отправлен плательщиком, который является юридическим лицом: заявление на возврат средств; акт сверки взаимных расчетов; скан-копия ИНН организации — владельца аккаунта.

Если запрос отправлен с аккаунта юридического лица, плательщик — другое юридическое лицо: заявление на возврат средств, заполненное юридическим лицом, которое является владельцем аккаунта, с указанием реквизитов плательщика; акт сверки взаимных расчетов, предоставленный от имени плательщика; скан-копия ИНН организации-владельца аккаунта.



Если все документы предоставлены и заполнены верно, мы сформируем запрос в бухгалтерию и после подготовки всех нужных данных оповестим вас о переводе средств на расчетный счет.

Возврат при блокировке аккаунта физического лица

Процедура возврата средств при блокировке аккаунта физического лица зависит от способа внесения средств на счёт.

Возврат в случае, если плательщик — юридическое лицо

Необходимо предоставить:

заявление на возврат средств, заполненное владельцем аккаунта (физическим лицом) с указанием реквизитов плательщика (юридического лица);

скан-копию паспорта владельца аккаунта.

Возврат при оплате по квитанции в отделении банка

Возврат денежных средств осуществляется путем перевода средств на расчетный счет в банке. Для возврата необходимо:

отправить заявление на возврат средств, заполненное владельцем аккаунта;

предоставить скан-копию паспорта владельца аккаунта.

После получения всех правильно заполненных документов мы передадим их в бухгалтерию для подготовки документов с нашей стороны. О факте перевода средств мы сообщим вам в рамках созданного обращения.

Возврат при оплате через терминалы QIWI

Для возврата средств, перечисленных на баланс аккаунта с помощью платежной системы Qiwi (через терминалы или кошелек), необходимо обратиться в службу поддержки Qiwi, создав заявку на возврат через данную форму. Для уточнения суммы к возврату вам необходимо обратиться в нашу поддержку.

Возврат при оплате с помощью WebMoney

Возврат может быть выполнен на расчетный счет в банке.

Для оформления возврата понадобится заявление, заполненное владельцем аккаунта, и скан-копия паспорта.

Возврат при оплате с помощью ЮMoney

Для получения средств на кошелек ЮMoney необходимо заполнить заявление, шаблон которого можно получить у специалиста службы поддержки. К заявлению необходимо приложить скан-копию паспорта владельца аккаунта.

Возврат при оплате с помощью банковской карты или систем Pay

Возврат осуществляется обратно на карту или, если платеж поступил более 1 года назад, на расчетный счет в банке.

Для получения возврата вам понадобится заполнить заявление, шаблон которого можно получить при обращении в службу поддержки. К заявлению будет необходимо приложить скан-копию паспорта владельца аккаунта.

Возврат ошибочного платежа

Если вам необходимо получить возврат ошибочно отправленного платежа, напишите запрос в службу поддержки. Для возврата потребуются:

Скан-копия ИНН (для юридических лиц) или паспорта (для физических лиц).

Платежный документ.

Заявление на возврат. Шаблон заявления предоставят специалисты службы поддержки.

После предоставления всех необходимых документов в течение некоторого времени платеж будет возвращен.

При оплате через терминалы QIWI для возврата ошибочного платежа необходимо обратиться напрямую к соответствующей платежной системе, т.к. подобные платежи не поступают на счет Timeweb.